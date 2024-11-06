Америка сделала выбор. Как Трампу удалось победить?

В вашингтонском клубе Dirty Water, где обычно собираются фанаты бейсбольной команды Boston Red Sox, вечером во вторник, 5 ноября, было не протолкнуться. Президентские выборы в США похожи на спорт. Сторонники Дональда Трампа собрались здесь на вечеринку, чтобы смотреть за объявлением результатов голосования. Красные футболки и кепки с девизом кандидата от республиканцев: Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") были видны уже у входа.

Трамп побеждает и обещает "золотой век" Америки

Основная публика, собравшаяся в клубе, - молодые мужчины, лишь немногие из них чернокожие. Были также и женщины. Настроение здесь с самого начала у всех было приподнятое, музыка в стиле "кантри" звучала все громче, пиво лилось рекой.

Примерно к 23.00 стало понятно, что Трамп выигрывает. Подсчет голосов и прогнозы телеканалов показывали, что в большинстве из семи ключевых так называемых "колеблющихся" штатов кандидат от республиканцев приближается к победе - показателю в 270 выборщиков. Северная Каролина, Джорджия, и самое главное - Пенсильвания. Уже за полночь в Вашингтоне один из руководителей избирательной кампании вице-президента Камалы Харрис объявил, что она пока не будет обращаться к сторонникам. Это было, по сути, признанием поражения демократов. Уже до этого ее сторонники начали покидать вечеринку в Howard University.

Пустая площадь возле Howard University, где собирались сторонники кандидата от демократов Камалы Харрис Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Трамп после двух ночи выступил во Флориде. "Мы все поправим", - сказал он, в очередной раз обещая Америке "золотой век". Клуб Dirty Water в этот момент взорвался криками и аплодисментами. Во многом исторические выборы в США завершились его победой. 45-й президент станет 47-м. Беспорядков в США, которых опасались в случае проигрыша Трампа, теперь никто не ждет. Как же Дональду Трампу удалось победить?

Как Трамп возвращается в Белый дом

В июле на Трампа было совершено покушение, но он чудом почти не пострадал. Многие обозреватели считали, что в тот момент он уже выиграл выборы. Кадры кандидата со сжатым кулаком на фоне американского флага облетели мир, его призыв: "Боритесь!" мобилизовал сторонников. Но дело не только в этом.

Трамп изначально во многом был фаворитом. Он более известен, и не только потому, что уже был президентом США. Американцы не один десяток лет знают 78-летнего миллиардера, девелопера и бывшего телеведущего из Нью-Йорка. В отличие от него, Камалу Харрис, бывшего генпрокурора из Калифорнии, публика узнала только после того, как она стала вице-президентом в 2020 году. У Харрис было мало времени на избирательную кампанию после того, как нынешний глава Белого дома, Джо Байден, в июле неожиданно отказался от переизбранияпосле неудачных теледебатов и сомнений в его физической форме в связи с преклонным возрастом.

Дональд Трамп и Камала Харрис боролись за пост президента США Фото: AP Photo/picture alliance/dpa

Трамп не намного моложе 81-летнего Байдена, но оказался в лучшей форме. Он выбрал главными темами своей избирательной кампании экономику, создание рабочих мест, борьбу с инфляцией и нелегальной миграцией. Все это - ключевые вопросы, которые, как показывают опросы, волнуют американцев. Харрис сделала ставку на женских избирателей, обещая защитить ограниченное в некоторых штатах право на аборты. Но эта тема не входит в тройку главных. Харрис также выступала в защиту демократии, обвиняя Трампа в авторитаризме. Уже на финишной прямой предвыборной гонки вице-президент пыталась больше внимания уделять экономике, но, похоже, было поздно.

Не в последнюю очередь обозреватели отмечают, что американские избиратели, как оказалось, не боятся радикальных заявлений Трампа. Мол, он уже был президентом, и "катастрофы" в их понимании не произошло.

Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками во Флориде после голосования Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Харрис не смогла повторить успех Байдена

Наконец, некоторые американские обозреватели, как, например, бывший соратник Трампа Энтони Скарамуччи, полагают, что среди причин поражения Харрис - "сексизм и расизм" в Америке. Какую роль это сыграло на самом деле - ответ предстоит дать социологам, но фразу о том, что "Америка не готова к женщине-президенту" иногда можно услышать в том числе от тех, на кого Харрис рассчитывала - чернокожих американцев. Выборы показали, что, если и был расчет на их солидарность, то он не сработал. Харрис, в целом, как свидетельствует предварительный анализ выборов, показала в ключевых штатах результаты хуже, чем Байден четыре года назад, в том числе - среди некоторых этнических меньшинств.

Сторонники Трампа в вашингтонском клубе Dirty Water уверены, что будущий президент сможет изменить их жизнь к лучшему. Во Флориде Трамп попрощался со своими сторонниками под звуки песни YMCA, это хит 1978 года.