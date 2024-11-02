Трамп и дилемма украинской диаспоры в Пенсильвании

Судьба выборов президента США может решиться в Пенсильвании, где много украинских эмигрантов. За кого они? И почему украинские священники молились на митингах Трампа? Репортаж из Питсбурга.

Дорога из Вашингтона в Питсбург в штате Пенсильвания, 400 километров на запад, ведет через залитые солнцем красно-желтые леса. На немногих бигбордах на обочине - цитаты из Библии или лаконичная надпись: Трамп.

Пенсильвания - один из семи swing states, штатов, которые колеблются, голосуя то за республиканцев, то за демократов. Здесь решается, кто победит на выборах президента 5 ноября - вице-президент Камала Харрис от демократов или ее республиканский соперник, экс-президент Дональд Трамп. Пенсильвания - самый главный штат, потому что дает больше всего голосов выборщиков (19), которые выбирают главу Белого дома. За считанные дни до выборов симпатии в Пенсильвании разделились почти поровну: 49 на 49. В некоторых опросах Трамп опережает Харрис на один процентный пункт, или еще меньше.

Судьбу выборов могут определить несколько десятков тысяч голосов, и это могут быть голоса с украинским акцентом. В Пенсильвании проживает вторая по численности украинская диаспора Америки - более 100 тысяч. За кого проголосуют они? И какую роль играет в выборе поддержка США Украины в войне, которую ведет Россия?

За кого голосуют украинцы западной Пенсильвании - и почему?

В Питсбурге Фото: Roman Goncharenko/DW

Точный ответ на эти вопросы не знает никто, такие опросы не проводятся. Публикации в американской прессе дают основания предполагать, что большинство украинских американцев в Пенсильвании проголосуют за Харрис, но Трамп тоже может рассчитывать на немалую поддержку. В частных разговорах звучат разные предположения - 20, 30 процентов за Трампа, а может и больше.

Украинские эмигранты в Пенсильвании живут преимущественно в двух крупных общинах - на востоке вокруг Филадельфии, а на западе - возле Питсбурга, второго крупного города штата. Запад - более промышленный, часть так называемого "индустриального пояса" США, пережившего упадок во второй половине XX века. Между американцами на востоке и западе Пенсильвании есть различия во взглядах, говорит Стивен Галущак, активист украинской общины Питсбурга и автор книги "Украинцы западной Пенсильвании". "Мы гораздо более консервативны, чем люди на востоке, на побережье", - говорит Галущак, добавляя, что это касается всех, а не только тех, у кого украинские корни. Политически это означает "большую поддержку республиканской партии" и "традиционных ценностей".

Стивен Галущак, активист украинской общины Питсбурга Фото: Roman Goncharenko/DW

Галущак - украинский американец в третьем поколении. Его предки эмигрировали в США перед Первой мировой войной. Мы встречаемся в украинском клубе в Карнеги - небольшом пригороде Питсбурга. Небоскребы большого города рядом, но здесь другая, двухэтажная Америка. Консерватизм означает и большее влияние церкви, чем на востоке США говорит Галущак. По его словам, в западной Пенсильвании несколько десятков украинских храмов.

Как украинские священники молились на митингах Трампа

Украинская православная церковь Св. Петра и Св. Павла Фото: Roman Goncharenko/DW

Через дорогу от клуба сверкают купола построенной здесь более 100 лет назад Украинской православной церкви Св. Петра и Св. Павла. Молодой пастор Джон Черест говорит, что большинство его прихожан не трогают политику в церкви, но на этих выборах сам он оказался в ее центре. В начале октября Черест читал молитву на втором митинге Трампа в Батлере - городке в Пенсильвании, где в июле на кандидата было совершено покушение. Фото Трампа с окровавленным ухом облетели мир.

Тогда, летом, молитву произносил другой украинский священник из Карнеги - Джейсон Черрон из Украинской католической церкви Святой Троицы. Он известен среди прочего тем, что активно пользуется соцсетями. На втором митинге в Батлере команда Трампа хотела все повторить, включая священника, но поскольку Черрон не мог, то пригласил его, рассказывает Черест. По его словам, они близкие друзья, и, хоть и принадлежат к разным церквям, еженедельно проводят совместный "молебен за мир в Украине".

На митинге в октябре Черест не упомянул в молитве Украину, но сделал это потом, приватно. "Мне сказали, что у меня будет две минуты с Трампом, но оказалось, что это только для фото. Когда после фото я должен был уходить, я повернулся и сказал ему: Господин Трамп, вам надо быть более твердым в наших действиях в отношении Украины, - рассказывает Черест. - Для него это было немного неожиданно, потому что я должен был только сфотографироваться. Он посмотрел на меня и спросил, украинец ли я. Я ответил, да, и что надо остановить войну, если его выберут. Трамп начал говорить, что при его президентстве этого никогда бы не было бы, он так и раньше говорил. Я сказал, что это должно прекратиться, и что мы не хотим терять ни одну часть нашей земли".

Пастор Джон Черест Фото: Roman Goncharenko/DW

Участие в митинге Трампа вызвало противоречивую реакцию среди прихожан церкви, признает Черест: "Половина прихода гордилась, половину это оскорбило, они были очень разочарованы, что я это сделал". Священнику пришлось объяснять, что он "не поддержал никого из кандидатов, а произнес молитву". Он говорит, что помолился бы и на митинге Харрис.

Дилемма украинской диаспоры на выборах

Для многих консервативных избирателей с украинскими корнями нынешние выборы президента США - большая дилемма, или как говорит Стивен Галущак - "потрясение". Большинство, как и остальных американцев, волнует состояние экономики, инфляция и миграция - компетенции, по которым в опросах в Пенсильвании лидирует Трамп. Также есть те, кто выступает против абортов - еще одна тема республиканцев.

Преподаватель Питсбургского университета Оксана Лернатович Фото: Roman Goncharenko/DW

Но над всем этим стоит война России против Украины и опасения, что Трамп может уменьшить критически важную военную поддержку Киева, на что он сам и его окружение не раз намекали. Эти опасения особенно остро ощущаются в разговорах с теми, кто приехал в США из Украины относительно недавно, уже во времена независимости, как бывшая львовская журналистка Оксана Лернатович. "Членов диаспоры очень волнует война, все помогают, собираются на митинги, у всех болит", - говорит Лернатович, которая более 10 лет преподает украинский язык в Питсбургском университете. Для таких, как она, основное - как будущий президент США будет относиться к поддержке и победе Украины.

Похожая позиция и у Тараса Филенко, пианиста и музыковеда из Питсбурга, который рассказывает об Украине на своих концертах и лекциях. "Сейчас вопрос, будет ли Украина или она будет почти уничтожена, - говорит Филенко, бывший преподаватель Киевской консерватории, который живет в США с 1990-х. - Я боюсь, что с приходом Трампа эта беда может случиться". Он добавляет, что в случае победы Харрис "может быть не блестяще", но рассчитывает на продолжение помощи Вашингтона Киеву.

Стивен Галущак указывает, что боль за войнв в Украине чувствуют не только те, кто эмигрировал недавно, но и те, кто, как он, родился в США: "Мы в первую очередь американцы, но мы любим Украину и нашу идентичность". Галущак говорит, что, по его оценкам, на предыдущих выборах поддержка Трампа среди украинцев в западной Пенсильвании была выше. Он считает, что на этот раз некоторые из тех, кто ранее голосовал за Трампа, колеблются до последнего. В понедельник, 4 ноября, за день до выборов, оба кандидата - Трамп и Харрис одновременно приедут в Питсбург, чтобы провести митинги.