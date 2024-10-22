Каким будет отношение США после выборов к Украине и Путину

Чем будет отличаться политика администраций Харрис и Трампа в отношении Москвы, Киева и НАТО? И будет ли? DW говорила с экспертами.

Будет ли Вашингтон продолжать поставлять оружие Киеву? Станет ли новая американская администрации подталкивать Владимира Зеленского к прекращению огня и переговорам? Наконец, откроют ли Украине дорогу в НАТО?

С этими вопросами DW обратилась к Эллисон Макманус, директору по национальной безопасности и международной политике близкого к Демократической партии Центра за американский прогресс, подполковнику в отставке Джеймсу Карафано, вице-президенту Института международных исследований фонда "Наследие", организации, поддерживающей кандидата Республиканской партии, и эксперту-американисту Рэйчел Таузендфройнд из Германского общества внешней политики (DGAP).

Эллисон Макманус Фото: Center for American Progress

Эллисон Макманус: "Камала Харрис продолжит политику Байдена"

"Если президентом изберут Камалу Харрис, то ее политика в отношении Украины, что называется, при взгляде с высоты птичьего полета, будет продолжением линии администрации Джо Байдена. Многое зависит и от того, каким будет обновленный состав обеих палат Конгресса после предстоящих - одновременно с президентскими - промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей. Ведь мы помним, как одно время крайне правые республиканцы активно противились одобрению пакетов финансовой помощи, которую стремилась оказать нынешняя администрация.

Я не жду, что Харрис внезапно даст согласие Украине на удары американским оружием по объектам в глубине российской территории. Скорее, изменения в позиции Белого дома при демократах будут иметь постепенный, эволюционный характер.

Что касается вступления Украины в НАТО, то это, как мне кажется, тоже вопрос на перспективу, возможно, лет на десять. На последних двух саммитах альянса мы наблюдали смягчение позиции стран-участниц, они стали более открытыми идее членства Украины. Но сильного желания союзников называть конкретные сроки пока не заметно. Вступление Украины в НАТО, безусловно, останется на повестке дня, продолжится обсуждение критериев этого, но, в целом, нынешняя политика Байдена сохранится и при Харрис.

Если говорить о возможности переговоров о прекращении огня и войны, то это будет зависеть прежде всего от положения дел на украино-российских фронтах. Не думаю, что администрация Камалы Харрис будет заинтересована в долгой войне на истощение. Такая война, в конечном счете, поставит в невыгодное положение самих украинцев. Но, опять же, никто не может сказать, каким будет положение дел на поле боя, скажем, через шесть месяцев, удастся ли одобрить крупный пакет помощи Украине. На возможность переговоров (о прекращении огня. - Ред.) скорее будут влиять эти факторы, а не те или иные шаги Белого дома.

Что касается санкций, то администрация Байдена надеялась повлиять на связку Китай-Иран-Россия, чтобы причинить Москве неудобства, демотивировать ее и ее союзников. По иронии судьбы, это привело к непредвиденным последствиям - укреплению сотрудничества России с Китаем, и, как мы теперь знаем, Ираном. Ущерб российской экономике нанесен, но не такой масштабный, как предполагалось.

Полагаю, в случае избрания Харрис ее администрация продолжит использовать санкции. Но также, вероятно, придется взглянуть на санкции по-новому, в более широком контексте. Ведь не только противники Соединенных Штатов, но и союзники, такие как Индия и Объединенные Арабские Эмираты продолжают вести дела с Россией. Администрация Байдена не особенно хотела давить на них. Может быть, возможная будущая администрация Камалы Харрис постарается предпринять что-то в отношении Китая. Ведь тенденции последнего времени - усиление промышленного потенциала Америки, инвестиции в американскую рабочую силу, переход к "зеленой" экономике - сохранятся. Так что тут идет речь как о конкуренции с Китаем, так и о сотрудничестве с Пекином в отдельных сферах - например, в борьбе с изменением климата".

Джеймс Карафано: "Пять лет назад Путин унизил Трампа. Он этого не забыл"

"Война в Украине не входит даже в первую десятку тем предвыборной кампании. С точки зрения Дональда Трампа, президент должен обеспечивать жизненно важные национальные интересы Соединенных Штатов. Соответствует ли этим интересам контроль России над Украиной? Конечно, нет. Поэтому-то президент Трамп не бросит НАТО на произвол судьбы и не толкнет Украину под путинский автобус. Напомню: в 2018 году на саммите в Хельсинки Путин отмахнулся от Трампа, унизил его. Трамп этого не забыл. При нем политика в отношении Москвы была очень жесткой. Именно его администрация начала поставлять оружие Украине.

Джеймс Карафано Фото: David Hills/The Heritage Foundation

Сегодня у Трампа две причины действовать. Во-первых, ему не нравится, когда гибнут невинные люди. Во-вторых, наличие сильной и независимой Украины определенно в интересах Запада, Соединенных Штатов и НАТО.

Трамп, если станет президентом, обратится к Путину с призывом: "Немедленно остановитесь. Прекратите огонь". Если тот не согласится, то Америка снимет любые ограничения на военную помощь и другую поддержку украинцев. Трамп не делает одно и то же предложение дважды. Это его стиль и в бизнесе, и в политике.

И тогда Путину станет намного хуже, чем сейчас. А ему уже сегодня плохо. НАТО находится в намного лучшей форме, чем во времена "холодной войны". Вступление в НАТО Швеции и Финляндии, активное перевооружение и модернизация армий Польши и Румынии, наконец, наличие у границ России большой украинской армии - все это принципиально и надолго ухудшило военно-стратегическое положение России.

Ни Трамп, ни кто-либо другой на Западе не поставит Киеву условий вроде отказа от суверенитета над ее территориями (захваченными Россией. - Ред.). Его предложения будут вполне приемлемыми для украинцев. Более того, я уверен, что Трамп, его представители уже обсуждали их с представителями Украины.

Нынешняя ситуация, на самом деле, не уникальная. После Второй мировой войны в ней находилась Западная Германия. В 1945 году мы, американцы, представить себе не могли, что наша пехотная бригада задержится в Западном Берлине на сорок с лишним лет. В таких ситуациях нужно работать на перспективу, создавать условия для защиты главных интересов. А они просты: Украина должна быть свободной, независимой и способной себя защитить.

Что касается членства Украины в НАТО, то даже если американский президент скажет: "Я - за!", то это принципиально ничего не изменит. Согласия по этому вопросу среди союзников сейчас нет. Кстати, если вспомнить, как вступила в 1955 году в альянс Западная Германия, то похожие условия могут через несколько лет быть применены к Украине. Тогда на территории Федеративной Республики не шли боевые действия. Кроме того, она обещала союзникам не воевать за возвращение восточногерманских земель. Если сейчас, в разгар боев, принять в альянс Украину, то союзники все равно не вступят в войну с Россией. А это будет означать конец пятой статьи Североатлантического договора - о коллективной обороне. Это никому не нужно, и никто в НАТО на это не пойдет.

А пока Украина при помощи всего Запада должна становиться свободной страной, с сильной армией. Люди должны начать возвращаться домой, экономика должна начать расти. А за этим последуют и членство в альянсе, и, возможно, в Европейском Союзе".

Рэйчел Таузендфройнд: "В Америке усталость от этой войны будет нарастать"

"В течение полугода после инаугурации в январе администрация Трампа, как не раз говорил и сам Трамп, немедленно очень сильно нажмет на Украину и потребует от нее переговоров о прекращении огня. Полагаю, республиканцы будут готовы подтолкнуть Киев принять даже невыгодные условия, лишь бы достичь хотя бы какого-то соглашения. Я также думаю, что они будут менее открыты идее будущего вступления Украины в НАТО, так что гарантии безопасности, которые США могли бы предложить Киеву в этих обстоятельствах, были бы слабее.

Рэйчел Таузендфройнд Фото: DW

Администрация Харрис не станет действовать столь же быстро. Она будет, скорее, как бы подталкивать Украину к переговорам. Но усталость от войны продолжит нарастать. Поэтому какого-то резкого увеличения поддержки Украины на долгий срок при демократах не будет. Да, Киев, вероятно, получит дополнительные возможности для постепенного продвижения в направлении Европейского Союза и НАТО. Администрация Харрис проявит большую открытость идее неких американских гарантий безопасности для Украины. Но сходство между политикой двух партий в долгосрочной перспективе несомненно есть. Не стоит через пять лет ждать текущего уровня поддержки Украины Соединенными Штатами, даже если победит Демократическая партия.

Мне неприятно это говорить, но думаю, что администрация Трампа определенно, а администрация Харрис - скорее всего, согласится с мыслью, что Украина в ближайшей исторической перспективе не сможет вернуть себе захваченные Россией земли. Впрочем, этому способно помешать резкое изменение динамики войны в течение первого года работы новой администрации. Так что один сценарий, при котором европейцы, американцы и некоторые другие поставщики военной помощи сделают своего рода последний рывок в надежде, что Украина сможет отвоевать часть своей территории, есть. Это способно изменить и подходы к войне в Америке, но вообще, думаю, мы столкнемся с растущим уровнем усталости американской общественности от этой войны, не говоря уже о том, что ситуация на Ближнем Востоке выглядит тревожной. Так что в среднесрочной перспективе даже при демократической администрации Украине, вероятно, придется пойти на соглашение о прекращении огня и, возможно, потерю части территории".