Итог выборов президента США определят "колеблющиеся" штаты

Исход предстоящих выборов в США будет определяться в нескольких ключевых "колеблющихся" штатах. Сегодня таких штатов 7. DW - о ситуации в каждом из них и о шансах там кандидатов от обеих партий.

В США - 50 штатов, но когда дело доходит до президентских выборов, некоторые из них имеют для тактики действий предвыборных штабов заметно большее значение, чем прочие. В то время как в большинстве штатов обычно стабильно побеждают кандидаты от одной и той же партии, в "колеблющихся" штатах (swing states) выиграть выборы могут представители как демократов, так и республиканцев. Такая особенность делает их очень важными для участников президентской гонки, поскольку голоса выборщиков оттуда способны решающим образом повлиять на исход всей президентской кампании.

"Колеблющиеся" штаты пользуются повышенным вниманием политиков и СМИ, в них часто проходят громкие многотысячные митинги, их посещают кандидаты и они наводнены партийной рекламой, ориентированной на неопределившихся избирателей.

Особое значение "колеблющихся" штатов объясняется существованием в США такого института как коллегия выборщиков. В отличие от большинства выборов, проходящих в стране, президент и вице-президент Соединенных Штатов избираются именно коллегией выборщиков, а не непосредственно избирателями путем прямого всенародного голосования.

Дональд Трамп на предвыборном митинге, 12 октября 2024 года Фото: Mario Tama/AFP/Getty Images

Наличие этой сложной и противоречивой процедуры уже приводило к тому, что президентом становился не тот кандидат, за которого проголосовало большинство американских избирателей, а его противник, получивший больше голосов выборщиков. Так случилось в 2000 году, когда Джордж Буш-младший в итоге взял верх над Альбертом Гором, и в 2016-м, когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.

Какие штаты являются "колеблющимися"

На протяжении многих лет список "колеблющихся" штатов менялся из-за таких факторов, как численность населения, демографические показатели или серьезные сдвиги по более широким общественным вопросам. При этом для американских избирателей экономика неизменно стоит на первом месте в списке приоритетных тем, когда речь идет о том, за какого кандидата в президенты отдать своей голос.

На этот раз позиция относительно права на аборт также сыграет важную роль в обеспечении явки избирателей по всей стране. Помимо двух названных тем, у каждого из "колеблющихся" штатов есть свой собственный региональный набор ключевых вопросов.

Аризона

Для избирателей из Аризоны наиболее острая тема - миграция. Штат имеет протяженную границу с Мексикой и стал одним из центров напряженности из-за роста числа нелегальных иммигрантов. Камала Харрис, будучи вице-президентом в администрации Джо Байдена, получила от него задание урегулировать пограничный кризис, устранив "коренные причины" проблем в этой сфере с соседями Америки. Многие считают, что Харрис не справилась с данной задачей, и Трамп использует любую возможность, чтобы указать на это.

Аризонa имеет протяженную границу с Мексикой Фото: DW

В то же время сохраняющийся приток мигрантов делает Аризону одним из самых быстрорастущих штатов страны. Его население уже почти на треть состоит из латиноамериканцев, и работа с этой категорией избирателей будет иметь ключевое значение для кандидатов. Чтобы поднять местную экономику, Аризона укрепляет свой производственный сектор. "Закон о чипах и науке", принятый по инициативе президента Байдена и создавший стимул для выпуска полупроводников на территории США, помогает находить миллиарды долларов для финансирования строительства соответствующих заводов. Однако пройдет еще немало времени, прежде чем такие новые предприятия начнут работать.

На выборах в 2020 году в Аризоне победил Байден.

Число выборщиков от этого штата - 11.

Джорджия

Камалa Харрис Фото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Когда Джо Байден победил четыре года назад в Джорджии, это был первый с 1992 года успех в этом штате кандидата в президенты от Демпартии. Та победа была добыла в невероятно упорной борьбе - Дональд Трамп набрал всего на 0,2% меньше. Около 33% избирателей Джорджии - чернокожие, что является одним из самых высоких показателей по стране, и это обстоятельство может сыграть на руку Камале Харрис.

Джорджия - штат, где большое жюри присяжных выдвинуло обвинения против Дональда Трампа в деле о попытке добиться пересмотра результатов президентских выборов 2020 года. Рассмотрение этого дела зашло в тупик, и оно не дойдет до суда до окончания нынешней кампании.

Выборы 2020 года в Джорджии выиграл Байден.

Число выборщиков от этого штата - 16

Мичиган

Почти невозможно представить себе Мичиган без автомобильной промышленности. Этот штат с городом Детройт - родина компаний Ford, General Motors и Chrysler. Рабочие места в автоиндустрии очень важны для региона. Экспансия конкурентоспособных китайских электромобилей на американский рынок недавно была остановлена введением против них администрацией Джо Байдена высоких импортных тарифов. Мичиган также является родиной Гретхен Уитмер, популярной демократки и губернатора штата, которая вызывает сильное раздражение в среде республиканцев.

Детройт - родина компаний Ford, General Motors и Chrysler Фото: Getty Images/AFP/J. Kowalsky

Тем не менее на состоявшихся в феврале праймериз более 101 тысячи избирателей не поддержали ни одного потенциального кандидата в президенты, чтобы показать свое недовольство политикой Байдена. Теперь, когда он сошел с дистанции, Камале Харрис необходимо заручиться их поддержкой. Ей также нужно привлечь на свою сторону многочисленную группу избирателей-арабов, проживающих в этом штате. Поддержка Харрис с их стороны оказалась под угрозой из-за того, что Демпартия решительно вставала на сторону Израиля в его войне против ХАМАС в Газе.

Выборы 2020 года в Мичигане выиграл Байден.

Число выборщиков от этого штата - 15

Невада

Иммиграция - ключевой вопрос для Невады, поскольку она расположена вблизи южной границы США. Население штата почти на треть состоит из латиноамериканцев, доля городского населения в нем - одна из самых высоких в стране.

Электронное голосование на праймериз в Неваде Фото: PATRICK T. FALLON/AFP/Getty Images

Невада сильно зависит от туризма, и с момента вступления Джо Байдена в должность президента ее ВВП вырос больше, чем в любом другом "колеблющемся" штате. В то же время здесь и самый высокий уровень безработицы во всех Соединенных Штатах.

Выборы 2020 года в Неваде выиграл Байден.

Число выборщиков от этого штата - 6.

Северная Каролина

Северная Каролина - последний штат, который вошел в число "колеблющихся". До того, как Байден выбыл в июле из нынешней президентской гонки, Трамп имел здесь большое преимущество. Харрис удалось свести его почти к нулю. Однако за последние 11 выборов президента США кандидаты от Демпартии побеждали в этом штате лишь раз.

В Северной Каролине произошли значительные демографические изменения: если в в 1990 году 75% ее жителей были белыми, то сегодня этот показатель снизился до 60%. При этом за последние 30 лет общая численность населения значительно увеличилась. Штат привлекает широкий круг людей - от пенсионеров и ушедших в отставку военных до молодых выпускников колледжей.

Выборы 2020 года в Северной Каролине выиграл Трамп.

Число выборщиков от этого штата - 16.

Пенсильвания

Пенсильвания страдает от роста стоимости жизни больше, чем большинство других регионов США. В то же время благодаря использованию технологии гидроразрыва пласта она стала вторым по величине производителем газа в стране после Техаса. Трамп давно пропагандирует технологию фрекинга. Харрис ранее призывала к ее запрету, но теперь оставляет возможность для ее применения, хотя и с соблюдением более строгих правил.

Именно в Пенсильвании 10 сентября прошли первые и, возможно, единственные теледебаты между Харрис и Трампом.

Выборы 2020 года в Пенсильвании выиграл Байден.

Число выборщиков от этого штата - 19.

Висконсин

В Висконсине белые избиратели составляют самый большой процент изо всех "колеблющихся штатов".

На двух последних президентских выборах здесь был зафиксирован один из самых высоких показателей явки по стране. В 2016 и 2020 годах кандидаты в президенты побеждали в Висконсине своих оппонентов с перевесом менее чем в 25 000 голосов, что показывает, насколько важен каждый избиратель в "колеблющемся штате".

Выборы 2020 года в Висконсине выиграл Байден.

Число выборщиков от этого штата - 10.