В ФРГ 44% фирм боятся негативных последствий победы Трампа

Почти половина немецких промышленных компаний опасается негативных последствий для бизнеса в случае победы Трампа на выборах в США, отмечает институт ifo. При этом лишь небольшая часть фирм готовит меры реагирования.

Почти половина (44%) немецких промышленных компаний опасается негативных последствий для бизнеса в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября. Это следует из опроса мюнхенского Института экономических исследований ifo. Выдержки из исследования приводит в четверг, 24 октября, агентство dpa.

На положительный эффект надеются 5% респондентов, а 51% не ожидает изменений.

"Компании с тесными экономическими связями с США, в частности, ожидают негативных последствий в случае победы Трампа на выборах", - указал эксперт ifo Андреас Баур (Andreas Baur). "Однако и многие компании, не имеющие прямых экспортных связей с США, также опасаются негативных последствий, так как они все еще могут быть косвенно затронуты, например, в качестве поставщиков", - добавил он.

Большинство не собирается перестраивать цепочки поставок

Однако лишь небольшая часть из примерно 2 000 опрошенных компаний планирует какие-либо меры для подстраивания под ситуацию. По данным исследования, только 4% рассматривают возможность более активного переноса своих мощностей в США или адаптации цепочек поставок. При этом 83% не имеют таких планов, остальные пока не определились.

Между тем, по мнению экспертов, опасения небезосновательны, пишет агентство dpa. Если Трамп введет все ранее обещанные им пошлины, немецкий экспорт в США сократится почти на 15%, уточнил Баур.

Возможные убытки ФРГ при торговой войне с США

Между тем Институт немецкой экономики в Кельне (IW) провел собственное исследование, из которого следует, что убытки Германии могут за четыре года составить 180 млрд евро в случае торговой войны с США при Трампе.

"Страна-экспортер Германия с ее особенно высокой степенью открытости более восприимчива к глобальным торговым конфликтам и, соответственно, к ослаблению мировой экономики", - предостерег научный сотрудник IW Юрген Маттес (Jürgen Matthes).

Институт проанализировал несколько сценариев. Так, если Трамп повысит тарифы до 20%, а Евросоюз введет ответные пошлины в размере 20% на американский импорт, это может привести к падению валового внутреннего продукта (ВВП) Германии на 1,5% в 2028 году и потерям в 180 млрд евро.

Согласно второму сценарию - с 2025 года тарифы США будут повышены до 10% на весь импорт и до 60% - на импорт из Китая. В ответ ЕС может ввести пошлину в размере 10% на импорт из США. Потери ВВП ФРГ в этом случае будут ниже и составят около 127 млрд евро к 2028 году.

В то же время исследователи пришли к выводу, что ответная реакция Брюсселя будет значительно более разрушительна для США, чем для Евросоюза. "Поэтому ЕС и Германия могли бы сравнительно уверенно угрожать ответными мерами", - полагают эксперты. При наилучшем стечении обстоятельств угрозы ответных мер может быть достаточно, чтобы удержать США от одностороннего повышения тарифов, считают они.

Опросы говорят о незначительном преимуществе Трампа

Согласно опросам, Трамп в настоящее время опережает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По данным The Wall Street Journal, Трампа сейчас готовы поддержать 47% избирателей, а Харрис - 45%. По данным Financial Times, Трампу в вопросах экономики доверяют 44%, а Харрис - 43% избирателей.

В то же время итоги, главным образом, будут зависеть от ситуации в так называемых "колеблющихся" штатах и предпочтений еще не определившихся избирателей.

Почти 25 млн граждан США уже проголосовали по почте или на заранее открытых участках. Основной день голосования назначен на 5 ноября.