США повышают пошлины на электромобили и другие товары из КНР

Под повышенные пошлины на импорт из Китая попали товары на сумму в 18 млрд долларов. В Белом доме объяснили это защитой рабочих и компаний от "недобросовестных торговых практик" КНР.

США повышают пошлины на импорт из Китая электромобилей, полупроводников и других товаров на общую сумму в 18 млрд долларов с целью "защиты американских рабочих и компаний" от китайских "недобросовестных торговых практик". Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома , опубликованном во вторник, 14 мая.

"Недобросовестные торговые практики Китая, касающиеся трансфера технологий, интеллектуальной собственности и инноваций угрожают американскому бизнесу и работникам. Китай также наводняет мировые рынки экспортной продукцией по искусственно заниженным ценам", - считают в Вашингтоне. Между тем, экономический план президента США Джо Байдена "направлен на поддержку инвестиций и создание новых рабочих мест в ключевых отраслях, которые жизненно важны для экономического будущего Америки и национальной безопасности", отмечается далее.

Электромобили, аккумуляторы, солнечные батареи

В связи с этим Вашингтон уже в текущем году повысит пошлины на ввоз из Китая, в частности, электромобилей - с 25 процентов до 100 процентов; на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей и на детали для таких аккумуляторов - с 7,5 процента до 25 процентов; на солнечные батареи и детали для них - с 25 процентов до 50 процентов. Кроме того, оперативно повышаются тарифы на импорт из КНР некоторой продукции из стали и алюминия (с 0-7,5 процента до 25 процентов), некоторые ключевые полезные ископаемые (с 0 до 25 процентов), на причальные краны (с 0 до 25 процентов) и некоторую медицинскую продукцию (в том числе, на шприцы и иглы - с 0 до 50 процентов).

К 2025 году ставку тарифа на полупроводники поднимут с 25 процентов до 50 процентов. Кроме того, к 2026 году пошлины ввоз из КНР в США литий-ионных аккумуляторов, не предназначенных для электромобилей, увеличится с 7,5 процента до 25 процентов.

США также ограничивают импорт из России

14 мая президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из РФ низкообогащенного урана. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это приведет к "укреплению энергетической и экономической безопасности" Соединенных Штатов "за счет сокращения и, в конечном итоге, устранения зависимости от России в области гражданской атомной энергетики".

В апреле США и Великобритания ввели эмбарго на импорт из России металлов - алюминия, меди и никеля. После этого биржевые цены на алюминий и никель выросли на 9 процентов.