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Биржевые цены на алюминий и никель выросли на 9 процентов

Роман Сулима
15 апреля 2024 г.

На фоне введенных три дня назад США и Великобританией санкций в отношении металлов российского происхождения, алюминий и никель подорожали. Рост цен на медь пока остается сдержанным.

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Сотрудники Лондонской биржи металлов с телефонными трубками в разгар рабочего дня
Типичный рабочий день сотрудников Лондонской биржи металлов (фото из архива)Фото: Han Yan/Photoshot/picture alliance

На Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании в отношении России, вступивших в силу 12 апреля, алюминий подорожал на 9,4 процента, а никель - на 8,8 процента, пишет Bloombergв понедельник, 15 апреля, со ссылкой на биржевые данные. Рост цен на медь оказался более сдержанным. По состоянию на 8:30 мск цены на алюминий составили 2330 евро за тонну, никель - 16 050 евро за тонну, медь - 8840 евро за тонну.

Биржевые аналитики, на которых ссылается агентство, связывают резкий рост цен с опасениями сокращения "потоков из России" на мировые рынки этих трех видов металлов. Ранее Bloomberg отмечал, что новые санкции не помешают РФ и дальше торговать этим видом продукции, но повлияют на цены на LME. В свою очередь лондонские маклеры предупредили, что санкции могут привести к неопределенности на рынке, поскольку не зарегистрированные в Британии участники смогут продолжать проводить финансовые операции и дальше.

Запрет на импорт металлов из РФ

Великобритания вслед за США 12 апреля ввела эмбарго на импорт российского алюминия, меди и никеля. Торговля этими металлами будет запрещена на биржах в Чикаго и Лондоне, следует из заявлений на сайтах министерства финансов США и британского правительства. В Минфине США уточнили, что ограничения не касаются металлов, которые были добыты до вступления запрета в силу.

Россия производит около 6% мирового никеля, 5% алюминия и 4% меди. На складах Лондонской биржи металлов по состоянию на конец марта 2024 года на российский алюминий приходилось 96% запасов, на никель - 62%, а на медь - 36%, отмечали в Bloomberg. По оценкам британского правительства, объем доходов РФ от экспорта металлов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сократился с 25 до 15 млрд долларов. Принятые меры призваны уменьшить эту сумму.

ЕС не спешит вводить санкции на металлы из РФ

Между тем импорт металлов из РФ остается одной из основных статей в торговле между Россией и Евросоюзом. По данным на конец 2023 года, российских металлов в ЕС с начала войны РФ против Украины было ввезено на 13,7 млрд евро. Среди крупнейших покупателей российских металлов - немецкая GGP Metal Powder (медь на 66 млн долларов с начала вторжения), французский производитель оружия Safran (титан на 25 млн долларов) и нидерландская логистическая фирма C. Steinweg (различные металлы на 100 млн долларов).

Ранее многие эксперты высказывали мнение, что запрет на торговлю российскими металлами будет включен в один из следующих пакетов санкций ЕС. Российские власти считают эти международные санкции незаконными и требуют их отменить. Так, посол РФ в США Анатолий Антонов 13 апреля в Telegram назвал новые меры против российского металла политизированным шагом и "пальбой без разбора".

 

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