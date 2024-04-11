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ЕС готовит отдельный режим санкций для России

Ксения Польская Брюссель
11 апреля 2024 г.

Страны ЕС обсуждают новый отдельный режим санкций в отношении РФ. Боррель надеется, что этот режим будет утвержден быстро. Санкции хотят вводить против "репрессивного госаппарата" и притеснителей гражданского общества.

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Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в БрюсселеФото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

Европейский Союз обсуждает отдельный режим санкций в отношении России. Это в четверг, 11 апреля, DW подтвердил ряд источников в ЕС. Согласно имеющемуся в распоряжении редакции документу, инициаторами создания этого режима выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. По их мнению, существуют веские основания для введения режима санкций в отношении РФ по аналогии с другими режимами санкций против правящих режимов конкретных стран, таких как Беларусь, Иран, Венесуэла, КНДР.

Отдельный санкционный режим в отношении РФ призван обеспечить правовую основу для наказания ответственных за усугубление положения внутри страны. "Критерии для включения в [санкционный] список должны охватывать ухудшающуюся ситуацию с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона", - сказано в документе. Министерства иностранных дел стран-инициаторов готовы внести предложения при составлении списков в рамках этого режима санкций.

Например, предлагается вводить ограничительные меры против представителей "репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные учреждения)". Предложение было передано во внешнеполитическую службу Евросоюза 28 февраля.

10 апреля, выступая в Европейском парламенте, верховный представитель ЕС по иностранной политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза обсуждают "новый отдельный режим санкций в отношении России", и выразил надежду, что этот режим будет утвержден быстро. Ожидается, что решение будет принято до выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня.

В отношении РФ уже введены 13 пакетов санкций ЕС, однако все они преследуют нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины и военную агрессию против нее. Помимо этого, россияне есть и в глобальном списке нарушителей прав человека - санкционном режиме, который недавно назвали именем Алексея Навального.

 

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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