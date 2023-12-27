Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют
DW - о культурных деятелях из России и других стран, разыскиваемых или приговоренных в РФ к лишению свободы, условному сроку или домашнему аресту.
Евгения Беркович
Театральный режиссер Евгения Беркович была задержана в мае 2023 года по делу об оправдании терроризма, открытом после спектакля "Финист ясный сокол". Постановка рассказывает о россиянках, решивших заочно выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.
Светлана Петрийчук
Одновременно с Евгенией Беркович была задержана драматург Светлана Петрийчук - автор спектакля, который в 2022 году получил две премии "Золотая маска". Девушкам несколько раз продлевали арест, фигуранткам "театрального дела" грозит до 7 лет лишения свободы.
Дмитрий Глуховский
Басманный суд Москвы в августе 2023 года приговорил писателя к 8 годам колонии по делу о распространении "фейков" про армию РФ. Глуховскому на 4 года запрещена "деятельность, связанная с администрированием сайтов". Приговор вынесен заочно, так как писатель живет за границей.
Александра Скочиленко
Художница Александра Скочиленко в марте 2022 года заменила несколько ценников в магазине в Санкт-Петербурге на листовки с информацией о действиях российской армии в Украине. В ноябре 2023 года девушку приговорили к 7 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ.
Иван Вырыпаев
Басманный суд Москвы в конце 2023 года заочно приговорил режиссера и драматурга к 8 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Поводом стали высказывания деятеля культуры в ряде интервью. Иван Вырыпаев живет вне России, в 2022 году сообщил о получении гражданства Польши.
Джамала
МВД России осенью 2023 года объявило в розыск украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу). Победительницу песенного конкурса "Евровидение-2016" обвиняют в распространении "фейков" об армии России, отмечает "Медиазона". Суд в РФ заочно арестовал певицу.
Виталий Манский
В 2022 году МВД России объявило в розыск режиссера документального кино и президента фестиваля "Артдокфест" Виталия Манского. Позднее стало известно, что режиссер является подозреваемым по делу о клевете на Никиту Михалкова. Манский проживает за границей.
Кирилл Серебренников
В 2017 году режиссер и худрук "Гоголь-центра" был помещен под домашний арест, а в июне 2020-го - приговорен к 3 годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В марте 2022 года приговор был отменен, после чего Серебренников покинул Россию.
Софья Апфельбаум
Фигурантом дела основанной Серебренниковым "Седьмой студии" являлась и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Она провела под домашним арестом почти полтора года. В июне 2020-го суд признал Апфельбаум виновной в халатности, но освободил от наказания, так как срок давности истек.
Участницы Pussy Riot
В 2012 году участницы панк-рок-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были арестованы в связи с акцией в храме Христа Спасителя, признаны виновными в хулиганстве и приговорены к 2 годам (срок Самуцевич позднее заменили на условный). В конце 2013-го Толоконникова и Алехина вышли на свободу.