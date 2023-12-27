В 2017 году режиссер и худрук "Гоголь-центра" был помещен под домашний арест, а в июне 2020-го - приговорен к 3 годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В марте 2022 года приговор был отменен, после чего Серебренников покинул Россию.