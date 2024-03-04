Беларусь - Иран: Лукашенко ищет стратегического партнера?

До 2021 года развитию двусторонних отношений мешали санкции против Ирана. Теперь Минск учиться у Тегерана их обходить и планирует втрое увеличить белорусско-иранский товарооборот.

В 2021 году товарооборот между Беларусью и Ираном составил 33 млн долларов. В 2022-м он увеличился втрое - до 100 млн долларов. При этом белорусский экспорт вырос в шесть раз до 81 млн долларов. На 2023 год минские власти закладывали рост в 25%, но окончательные цифры пока не оглашены. Посол Ирана в Беларуси в эфире госТВ рассказал, что в ближайшие годы этот показатель может увеличиться до 300 млн. Александр Лукашенко в свою очередь заявляет о планах установить с Ираном стратегическое партнерство.

В общей санкционной упряжке

Беларусь поставляет в Иран в основном калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити, металлопродукцию. Из Ирана импортируют лекарства, орехи, овощи и фрукты.

Рынков в Тегеране. Из Ирана в Беларусь импортируют, в частности, овощи и фрукты Фото: tasnim

В Министерстве иностранных дел Беларуси отмечают, что в прошлом основным препятствием для расширения сотрудничества были западные санкции против Ирана - возникали сложности с платежами. В итоге оказались сорванными несколько совместных проектов в нефтяной сфере, строительстве и производстве автомобилей.

Теперь, когда Беларусь сама оказалась под санкциями, Минск готов снова развивать сотрудничество с Ираном и учится у него обходить ограничения. Тегеран заинтересован в белорусской технике на месторождениях меди и в белорусском калии. В прошлом году страны заключили контракт на поставку 400 тысяч тонн удобрений. Власти обещают, что уже в этом году перейдут на расчет в национальных валютах.

"Мы договорились, что будем предоставлять Беларуси наши возможности для выхода на рынки третьих стран, - заявил в эфире госТВ посол Ирана в Минске Алиреза Санеи. - Иран и Беларусь будут вместе противостоять несправедливым жестким санкциям, которые применили против наших стран".

Беларусь рассчитывает на помощь Ирана в экспорте калия

В прошлом году страны Евразийского экономического союза, куда входит и Беларусь, подписали соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. В Евразийской экономической комиссии подсчитали, что члены ЕАЭС в течение семи лет смогут нарастить товарооборот с исламской республикой в три раза - до 20 млрд долларов. Основными выгодополучателями станут Россия как самая крупная экономика в ЕАЭС и Армения, которая граничит с Ираном.

Беларусь рассчитывает на помощь Ирана в перевалке грузов через Астраханский порт в Иран для выхода в Каспийское море. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск ведет переговоры с крупнейшим государственным логистическим оператором Ирана, чтобы найти эффективный средний тариф, который будет включать доставку товаров в Астрахань, перевозку в Иран, транспортировку по Ирану до северных портов, заканчивая коридором в Индию.

Раньше Беларусь зарабатывала миллионы долларов на экспорте калия в Индию. Санкции свели поставки к нулю, и основная проблема - доставка.

В Иране могут не понять социалистические установки Лукашенко

"Лукашенко продолжает искать партнеров, которые бы помогли ему сбалансировать внешнюю торговлю и внешнюю политику, - считает политолог Роза Турарбекова, которая специализируется на политике стран Ближнего, Среднего Востока и Средней Азии. - Но особенность отношений Беларуси с Ираном в том, что планы большие, но обозначенных целей власти не достигают".

Автомобильное производство в Иране. В Беларуси машины Iran Khodro Samand спросом не пользовались. Фото: picture-alliance/dpa

Эксперт напоминает, как в 2006 году под Минском было начато производство автомобилей Iran Khodro Samand, в 2013-м выпуск прекратили - машины не пользовались спросом у потребителей. Теперь власти заявляют, что готовы возродить этот проект.

Также Беларусь пыталась заниматься разработкой месторождений нефти в Иране. В 2007-м "Белоруснефть" вошла в проект по освоению месторождения Джуфейр, но уже в 2011-м вышла из-за разногласий и санкций, которые были наложены США на белорусскую компанию за сотрудничество с Ираном.

Когда страны находятся под санкциями, это затрудняет долгосрочное планирование и крупные инвестиции, подчеркивает Турарбекова. Кроме того, серьезной преградой может стать неповоротливый бюрократический аппарат в Беларуси.

"Иранцы на самом деле рыночники, им наши социалистические плановые установки просто непонятны, - объясняет политолог. - В экономической и торговой политике Беларуси сейчас идет жесткая централизация, огосударствление. Этого иранцы вообще не понимают. Поэтому могут быть только крупные проекты, заключенные на уровне правительства".

В Иране в свою очередь достаточно громоздкая политическая система, решения о стратегическом партнерстве принимаются долго, поясняет Роза Турарбекова. Поэтому в ближайшее время эксперт не ожидает прорыва. И хотя в условиях изоляции для Ирана актуален поиск союзников, но не до такой степени, как для Беларуси, считает политолог: "Иран всегда демонстрировал определенную гибкость. И когда Тегеран считает возможным договариваться, он делает это даже с Вашингтоном".

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