ЕС продлил санкции против Ирана из-за ядерной сделки

В Евросоюзе решили сохранить действие санкций в отношении Ирана из-за нарушения ядерного соглашения. Об этом сообщает dpa во вторник, 17 октября. Кроме того, продлевается действие санкций против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и запрет на продажу вооружений и ракет.

Продление санкций означает, что в ЕС по-прежнему будут подвергаться штрафным мерам иранские физические и юридические лица, причастные к ядерной и ракетной программам Исламской республики. В заявлении ЕС отмечается, что принятое решение не связано с поддержкой Тегераном признанной в ЕС террористической группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября.

Ядерное соглашение с Ираном

В 2015 году Иран подписал так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с так называемой "группой шести", в которую вошли США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция. План предусматривал постепенно снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им ядерной программы, но в 2018 году США, где тогда был президентом Дональд Трамп, объявили о выходе из соглашения и возобновлении действия ограничительных мер в отношении Ирана. Тегеран, в свою очередь, стал отказываться от соблюдения договора.

Среди прочего, Иран отказывается сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и предоставлять информацию об обогащении урана на своих ядерных объектах. По утверждению Тегерана, иранская ядерная программа - это комплекс научно-производственных мероприятий по развитию в стране атомной энергетики, но США и ряд других стран подозревают Иран в секретных работах по созданию ядерного оружия. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция вели с Ираном переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

После заключения соглашения в 2015 году с Ирана была снята часть санкций, но для некоторых из них срок окончания был назначен на 18 октября 2023 года. Теперь ЕС принял решение о продлении именно этих санкций, поясняет dpa.

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