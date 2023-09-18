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"Евротройка" и США призвали Иран вернуть инспекторов МАГАТЭ

Жан Рофе
19 сентября 2023 г.

Иран должен в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы позволить ему убедиться в исключительно мирной направленности иранской ядерной программы, заявили Германия Великобритания, Франция и США.

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Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене (фото из архива)
Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене (фото из архива)Фото: Michael Gruber/AP Photo/picture alliance

Германия Великобритания, Франция и США призвали Иран "немедленно отменить" свое решение отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, опубликованном британским правительством в понедельник, 18 сентября.

Исламская Республика должна "немедленно отменить решение об отзыве аккредитации у инспекторов и в полной мере сотрудничать с агентством, чтобы дать ему возможность убедиться в исключительно мирной направленности иранской ядерной программы", сказано в документе. Франция, Германия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты "продолжат всемерно поддерживать МАГАТЭ и международный режим верификации, от которого зависит безопасность всего мира", отмечается далее.

Четыре государства обвинили Тегеран в "целенаправленном подрыве нормального планирования и работы агентства в сфере верификации и наблюдений". Подчеркивается, что у МАГАТЭ остаются " серьезные, давние и нерешенные вопросы, касающиеся незадекларированных ядерных материалов и осуществляемой в Иране деятельности", на которые Исламская Республика "уже больше четырех лет не отвечает".

Иран отозвал аккредитацию у трети инспекторов МАГАТЭ

Тегеран 16 сентября сообщил МАГАТЭ, что отзывает аккредитацию у нескольких инспекторов агентства в стране. В общей сложности от работы оказались отстранены около трети всех инспекторов МАГАТЭ в Иране, рассказал глава агентства Рафаэль Гросси. Эксперты, аккредитация которых была отозвана, занимались проверками в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В МАГАТЭ подчеркнули, что все отозванные сотрудники были опытными специалистами агентства, "обладающими уникальными знаниями в области технологий обогащения".

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что отзыв инспекторов стал ответом на "политические злоупотребления" со стороны США, Франции, Германии и Великобритании. Всего, по данным СМИ, аккредитации лишили восьмерых инспекторов из Франции и Германии.

Гросси 18 сентября также призвал Тегеран пересмотреть свое решение, предупредив, что отказ иранских властей от сотрудничества повлечет за собой серьезные последствия. "Если они не будут сотрудничать с МАГАТЭ, они не получат того, чего хотят: гарантий, которые они хотят видеть, подтверждения, которые они хотят видеть, одобрения международного сообщества", - сказал Гросси в интервью агентству AFP.

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