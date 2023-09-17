ЕС осудил недопуск Ираном части инспекторов МАГАТЭ

Накануне Тегеран отозвал аккредитацию у восьмерых инспекторов МАГАТЭ, что в агентстве назвали серьезным влиянием на способность проводить инспекции.

Европейский Союз призвал Иран пересмотреть свое решение лишить аккредитации нескольких инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство AFP в воскресенье, 17 сентября.

Брюссель, который выступает координатором ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и мировыми державами, выразил "крайнюю обеспокоенность" решением Ирана. "Особое беспокойство вызывает прямое и серьезное влияние этого решения на способность агентства проводить свою проверочную деятельность, которая включает мониторинг выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал представитель ЕС.

В свою очередь министерство иностранных дел Ирана заявило, что отзыв инспекторов стал ответом на "политические злоупотребления" со стороны США, Франции, Германии и Великобритании. Всего, по данным СМИ, аккредитации лишили восьмерых инспекторов из Франции и Германии.

Ядерная сделка с Ираном

В 2015 году США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия достигли соглашения с Ираном, по которому Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на смягчение санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и вновь ввел санкции. Тегеран в ответ активизировал свою ядерную программу, продолжая при этом отрицать, что у него есть амбиции по созданию ядерного оружия. Попытки возобновить сделку пока безрезультатны.

Иран отозвал аккредитацию у трети инспекторов МАГАТЭ

Накануне Иран сообщил МАГАТЭ, что отзывает аккредитацию у нескольких инспекторов агентства в стране. Эксперты, аккредитация которых была отозвана, занимались проверками в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В МАГАТЭ подчеркнули, что все отозванные сотрудники были опытными экспертами агентства, "обладающими уникальными знаниями в области технологий обогащения".

"Сегодняшним решением Иран фактически отстранил около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства, назначенных для Ирана", - заявили в МАГАТЭ, подчеркнув, что хотя этот шаг формально разрешен Соглашением о гарантиях по ДНЯО, ​​Иран сделал все таким образом, что это "прямо и серьезно влияет на способность МАГАТЭ эффективно проводить свои инспекции в Иране".

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