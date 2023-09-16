Иран отозвал аккредитацию у трети инспекторов МАГАТЭ

В агентстве заявили, что "беспрецедентное" решение Ирана прямо и серьезно повлияет на способность МАГАТЭ проводить инспекции в стране.

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что отзывает аккредитацию у нескольких инспекторов агентства в стране. В общей сложности от работы оказались отстранены около трети всех инспектором МАГАТЭ в Иране, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу, 16 сентября.

Эксперты, аккредитация которых была отозвана, занимались проверками в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В МАГАТЭ подчеркнули, что все отозванные сотрудники были опытными экспертами агентства, "обладающими уникальными знаниями в области технологий обогащения".

Гросси назвал шаг Ирана беспрецедентной односторонней мерой

"Сегодняшним решением Иран фактически отстранил около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства, назначенных для Ирана", - заявили в МАГАТЭ, подчеркнув, что хотя этот шаг формально разрешен Соглашением о гарантиях по ДНЯО, ​​Иран сделал все таким образом, что это "прямо и серьезно влияет на способность МАГАТЭ эффективно проводить свои инспекции в Иране".

"Я решительно осуждаю эту непропорциональную и беспрецедентную одностороннюю меру, которая влияет на нормальное планирование и проведение проверочной деятельности агентства в Иране и открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Смотрите также: