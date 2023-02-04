Страны Запада отреагировали на доклад МАГАТЭ по Ирану

Незадекларированное изменение центрифуг для обогащения урана несовместимо с обязательствами Ирана по ДНЯО, указали ФРГ, Франция, Великобритания и США.

Страны Запада отреагировали на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Иран внес существенные изменения в конфигурацию некоторых центрифуг на заводе по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана, не уведомив организацию заранее. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Германии, Великобритании и США. Документ опубликован в пятницу, 3 февраля, на сайте МИД ФРГ .

Как указали в МАГАТЭ, незадекларированное изменение центрифуг несовместимо с обязательствами Исламской Республики в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Центрифуги используются для производства урана, близкого к оружейному. Тегеран должен выполнять обязательства по отчетности и принимать условия мониторинга, которые МАГАТЭ считает необходимыми, подчеркивается в обращении стран.

"Заявления Ирана, что эти действия были предприняты по ошибке, не являются адекватными", - уверены авторы документа. Франция, Германия, Великобритания и США подчеркнули, что оценивают действия Ирана на основании "беспристрастных и объективных отчетов МАГАТЭ, а не предполагаемых намерений" Тегерана.

"Действия Ирана вызывают беспокойство"

Действия Ирана вызывают "тем большее беспокойство", что он почти на два года прекратил выполнение своих обязательств и дополнительного протокола в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) - политического соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" (США, РФ, Китай, Великобритания, Франция и Германия), указали авторы документа.

Запад ждет от Ирана эффективных гарантий в отношении прозрачности работы завода в Фордо.

Тегеран приступил к обогащению урана до 60 процентов

Иранское информагентство ISNA 22 ноября 2022 года сообщило, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60 процентов на подземном заводе в Фордо.

По данным агентства, на объектах в Фордо и Нетензе установлены дополнительные центрифуги. Иран уже обогащает уран до 60 процентов на другом атомном заводе. По условиям международной атомной сделки 2015 года Иран не имеет права обогащать уран выше 3,67 процента. Для производства ядерного оружия необходимо обогащение до 90 процентов.

Международная атомная сделка перестала действовать после одностороннего выхода из нее США, пост президента которых на тот момент занимал Дональд Трамп.

Смотрите также: