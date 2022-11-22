Иран расширяет обогащение урана до 60 процентов

Иранские власти уведомили МАГАТЭ о более высоком обогащении урана еще на одном объекте - на заводе в Фордо. В Фордо и Нетензе установлены дополнительные центрифуги.

Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов на подземном заводе в Фордо, сообщило иранское полуофициальное информагентство ISNA во вторник, 22 ноября, отметив, что власти в Тегеране уже отправили соответствующее уведомление в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сообщается также, что на объектах в Фордо и Нетензе установлены дополнительные центрифуги. Иран уже обогащает уран до 60 процентов на другом атомном заводе. По условиям международной атомной сделки 2015 года Иран не имеет права обогащать уран выше 3,67 процента. Для производства ядерного оружия необходимо обогащение до 90 процентов.

Срыв атомной сделки с Ираном

Международная атомная сделка перестала действовать уже несколько лет тому назад - после одностороннего выхода из нее Соединенных Штатов, президентом которых тогда был Дональд Трамп. С тех пор предпринимаются попытки спасти это соглашение, но они пока не привели к каким-либо результатам.

Только недавно в Иране были обнаружены следы урана на трех незадекларированных объектах. В связи с этим Совет управляющих МАГАТЭ 17 ноября принял резолюцию США и "евротройки" с призывом к выполнению обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, МАГАТЭ потребовало от Ирана незамедлительно объяснить происхождение ядерного материала, обнаруженного на незадекларированных объектах, предоставить документацию и доступ к этим объектам. В сообщении иранского агентства ИСНА отмечается, что решение Тегерана об обогащении урана до 60 процентов на заводе в Фордо было принято в ответ на эту резолюцию.

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