 ЕС разочарован переговорами с Ираном по атомной программе | Новости из Германии о Европе | DW | 03.12.2021

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Европа

ЕС разочарован переговорами с Ираном по атомной программе

По словам европейских дипломатов, Иран занял деструктивную позицию на переговорах. Евросоюз обвинил Тегеран в отказе от почти всех компромиссов, достигнутых с большим трудом.

На переговорах в Вене по иранской атомной программе

На переговорах в Вене по иранской атомной программе

Европейские дипломаты обвинили Иран в деструктивной позиции на возобновившихся в Вене переговорах по его атомной программе. "Иран отказался почти от всех трудных компромиссов, которые были достигнуты за несколько месяцев напряженных переговоров", - заявили источники в делегациях Германии, Франции и Великобритании в пятницу, 3 декабря.

Дипломаты ЕС предупредили, что времени для дипломатического урегулирования конфликта остается все меньше. После пятидневных переговоров в Вене они вернутся в австрийскую столицу на предстоящей неделе для продолжения дискуссий о том, как вернуть Иран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) и добиться от США отмены санкций против Тегерана.

Переговоры о возвращении к атомной сделке от 2015 года были в июне прерваны на пять месяцев, но к тому времени уже были согласованы некоторые элементы для возможного компромисса. Новый глава иранской делегации Али Багери на этой неделе представил, по его словам, два новых предложения по санкциям и аспектам атомной сделки, которые были изучены в западных столицах, Пекине и Москве.

Недовольство позицией Ирана

Европейские дипломаты 3 декабря констатировали, что занятая Ираном позиция не дает реального шанса на достижение компромисса. "После тщательного и внимательного изучения мы разочарованы и обеспокоены предлагаемыми Ираном поправками к тексту, который был согласован по результатам шести последних раундов переговоров в Вене", - отметили они.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели против Ирана жесткие экономические санкции. В ответ Тегеран стал также постепенно отказываться от установленных договором ограничений и в итоге начал производить почти оружейный уран.

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    Автор: Наталья Позднякова


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