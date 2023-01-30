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Фото: iranoiljob
ПолитикаРоссия

Россия стала крупнейшим инвестором в Иране

Сергей Гуща
8 мин. назад

По объему инвестиций в иранскую экономику Россия обошла Китай, сообщил заместитель министра экономики и финансов Ирана Али Фекри.

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В 2022 году Россия стала крупнейшим инвестором в Иране, обогнав по этому показателю Китай, сообщило в воскресенье, 29 января, агентство Bloomberg со ссылкой на иранскую газету Donya-e Eqtesad. Как сообщил изданию заместитель министра экономики и финансов Ирана Али Фекри, Россия с августа 2021 года вложила только в два нефтяных проекта в западноиранской провинции Илам 2,7 млрд долларов. По словам иранского замминистра, российские инвестиции были произведены как напрямую наличными средствами, так и с помощью иностранных валютных операторов.

В то же время Китай, имеющий значительные финансовые возможности, в прошлом году сократил свои инвестиции в Иране, ограничившись строительством логистических центров и пограничных объектов, которые связаны с китайским экспортом. Другими крупными инвесторами в иранскую экономику являются Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Афганистан.

Сотрудничество России и Ирана

Россия и Иран лидируют в мире по количеству наложенных на них международных санкций. После начала российской агрессии против Украины обе страны углубили сотрудничество, подписав ряд соглашений в коммерческой и военной сферах. Украина и страны Запада обвиняют Иран в поставках Москве нескольких тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shaheed, которые российская армия использует для атак по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры. В ноябре Тегеран признал, что отправлял беспилотники в Россию, но утверждал, что сделал это еще до начала войны в Украине.

В свою очередь источники в западных разведках сообщали, что Россия собирается поставить Ирану 24 истребителя Су-35, которые первоначально предназначались для Египта, а также системы противовоздушной обороны.

В то же время Тегеран не признает аннексию Россией Крыма, а также территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил ранее глава МИД Ирана.

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