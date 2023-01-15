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Су-35 (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаИран

Tasnim: Иран весной получит от РФ истребители Су-35

Екатерина Венкина
7 мин. назад

По данным агентства, Тегеран заказал у Москвы системы обороны, ракеты и вертолеты. Истребители Су-35 должны поступить в районе 21 марта, передало агентство.

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Тегеран получит от России несколько многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 в районе 21 марта. Об этом в воскресенье, 15 января, передало иранское агентство Tasnim. Оно привело слова члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента. - Ред.) Ирана Шахрияра Хейдари. "Мы направили России заказы на системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этих вооружений скоро поступит в страну", - подчеркнул Хейдари.

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди в сентябре 2022 года указывал, что закупка Су-35 у Москвы значится в повестке.

Телеканал: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей

Израильский телеканал i24news 24 декабря 2022 года со ссылкой на источники в разведке, отслеживающие военные сделки между Москвой и Тегераном, передавал, что Россия в ближайшее время поставит Ирану эскадрилью истребителей.

Речь, вероятнее всего, шла о 24 истребителях Су-35, которые изначально предназначались для Египта, передавал телеканал. По сведениям разведки, иранские пилоты уже тренировались на этих самолетах. Кроме того, Тегеран должен был получить от Москвы системы противовоздушной обороны, указывал канал.

По его данным, Иран, в свою очередь, должен был направить России еще одну партию из 300 дронов-камикадзе Shahed-136 в дополнение к уже поставленным 1700 беспилотникам. Москва отрицает использование иранского оружия для ударов по Украине. Тегеран признал, что отправлял в Россию беспилотники, но небольшую партию и до вторжения в Украину.

Глава "Моссад": Иран расширит поставки оружия в Россию

Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа ранее сообщил, что Иран планирует расширить поставки в Россию современного оружия.

В декабре 2022 года американский телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в Белом доме, что Россия оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине. Источники NBC, в частности, говорили о возможной передаче Тегерану истребителей.

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