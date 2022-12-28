Репрессии или реформы: что ждет Иран в 2023 году?

2023 год обещает стать непростым для Ирана, полагают эксперты. По их мнению, раскол между властями и обществом достиг небывалого масштаба, а во внешней политике Тегеран зашел в тупик.

Трагическая смерть 22-летней курдки-суннитки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба, мобилизовала иранцев, в первую очередь женщин, на проведение многотысячных акций протеста против повседневных унижений и жестокого обращения.

Несмотря на массовые репрессии и жестокое подавление выступлений силовыми структурами, тысячи иранок отказываются носить хиджаб в общественных местах, тем самым ставя под вопрос всю политическую систему Исламской Республики.

Хиджаб и дискриминация женщин в Иране

"То, что эти женщины делают в Иране, - это революция, по крайней мере культурная революция", - заявила DW иранский социолог Азаде Киан, директор Центра гендерных и феминистских исследований Парижского университета, долгое время изучавшая женское движение в Иране.

Тегеранские школьницы старших классов присоединились к протестам, не надев хиджаб Фото: SalamPix/abaca/picture alliance

В этой стране после Исламской революции 1979 года ношение хиджаба стало обязательным для девочек и женщин. Образ женщины в публичной сфере играет важную роль в государственной идеологии Ирана: женщины, которая не только носит хиджаб, но и повинуется и подчиняется.

О том, насколько сильно иранские женщины подвергаются дискриминации, свидетельствует недавний отчет Фонда Всемирного экономического форума (ВЭФ). В исследовании "Гендерный разрыв" за 2022 год, посвященном гендерному равенству, Иран занимает 143-е место из 146-ти. И это несмотря на то, что на протяжении десятилетий в иранских университетах обучается больше женщин, чем мужчин. По официальным данным, с 2006 года 60% процентов студентов в стране - девушки. При этом доля женщин на рынке труда - 15%.

Некомпетентные идеологи делают ставку на угнетение

"Хиджаб - это флаг Исламской Республики. Те, кто отказываются его носить, заплатят высокую цену", - пригрозил 5 декабря Хоссейн Джалали, депутат иранского меджлиса. Джалали, член парламентского комитета по культуре, объявил и о новых санкциях - включая замораживание банковских счетов - против женщин, которые нарушают правила ношения хиджаба.

В ходе протестов в Иране более 400 демонстрантов погибли, 18 000 были арестованы Фото: UGC/AFP

Джалали относят к числу тех бескомпромиссных клерикалов, которые уделяют мало внимания дипломатичности высказываний и четко излагают планы властей. Несмотря на протесты общенационального масштаба, гибель более 400 демонстрантов и арест 18 000 протестующих, лидеры Ирана едва ли задумываются о проведении серьезных реформ. В Тегеране, судя по всему, делает ставку на жесткость в отношении протестующих и пытаются запугать всех остальных иранцев первыми совершенными - а затем и объявленными - казнями задержанных демонстрантов.

Власти не понимают, насколько глубоко население недовольно политической системой, отмечает иранский политолог Садех Зибакалам. В интервью DW политолог, которому с октября не разрешают преподавать ни в одном вузе страны из-за критического отношения к курсу властей, пояснил: "На данный момент единственная цель руководителей государства - положить конец протестам посредством репрессий. Из их публичных заявлений в последние месяцы можно сделать вывод, что у властей нет предложений по решению ни политических, ни социальных проблем страны". По мнению Зибакалама, волна протестов, поутихших в последние недели, может снова подняться в любой момент.

Столь массовых и длительных протестов в Исламской Республике не было с момента ее основания Фото: UGC

Ради чего иранцы выходят на улицы?

Между тем массовые демонстрации и митинги, прокатившиеся в 2022 году в Иране, оказались самые многочисленными и продолжительные с момента основания Исламской Республики. Протестовавшие не были организованы, и их количество не достигло критической массы, констатируют наблюдатели, но они были выходцами из всех слоев общества, включая этнические и религиозные меньшинства.

Иран - многонациональная страна со многими родственными языками и этническими группами. Помимо отсутствия политических свобод, представители всех их в равной степени страдают от продолжающегося экономического кризиса, галопирующей инфляции, усиливающейся нехватки воды и растущих экологических проблем.

"Женщина, жизнь, свобода" - таковы лозунги протестов в Иране Фото: UGC

Политическая система Ирана, которая при приеме на работу чиновников и служащих делает ставку на их идеологическую преданность, а не на знания и опыт, не способна, по оценке экспертов, дать ответ на проблемы, которые с каждым годом усложняют жизнь почти 84 миллионов жителей страны. О том, от чего страдают иранцы, можно узнать из песни, в одночасье ставшей гимном протестного движения. Ее название - "Baraye" ("За это"). Песня была написана молодым композитором и певцом Шервином Хаджипуром в сентябре 2022 года.

Текст состоит из твитов, в которых иранцы объясняли, из-за чего и ради чего они выходят на улицы: "За мою сестру, твою сестру и наших сестер. За замену этих проржавевших голов. Из-за позора и бедности. За беспризорных детей и их мечты, за все засохшие деревья, за последнего живого иранского гепарда, за чистый воздух, за то, чтобы дышать, за тоску по нормальной жизни".

Внешняя политика: региональное и глобальное давление

С точки зрения внешней политики, иранские власти зашли в тупик, отмечают аналитики. И дело не только в том, что переговоры о возобновлении сделки по ядерной программе Тегерана уже несколько месяцев как застопорились. Не реализуются и планы по расширению экономического взаимодействия Ирана с Китаем.

В 2021 году Тегеран и Пекин подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве сроком на 25 лет. Но ни один из почти 100 совместных проектов в Иране, таких как модернизация инфраструктуры или создание зон свободной торговли, так и не продвинулся вперед. Китайские инвесторы проявляют сдержанность, опасаясь негативных последствий из-за санкций США, если будут вести бизнес в Иране.

Си Цзиньпин (первый справа) прибывает с визитом в Саудовскую Аравию, 7 декабря 2022 года Фото: Saudi Press Agency/AP/picture alliance

Еще более болезненным обстоятельством для Ирана является то, что Китай развивает отношения с Саудовской Аравией, главным соперником Тегерана в Персидском заливе. И шиитские священнослужители в Иране, и суннитская королевская семья в Саудовской Аравии считают себя ведущими религиозными силами в исламском мире и ведут опосредованные войны в странах региона.

Во время государственного визита в декабре в Эр-Рияд председателя КНР Си Цзиньпина Китай и Саудовская Аравия договорились не только о расширении сотрудничества в таких областях, как технологии и безопасность: Эр-Рияд и Пекин, судя по всему, не исключают координации своей политики и в отношении Ирана. В совместном заявлении по итогам переговоров они призвали Тегеран "активизировать сотрудничество с МАГАТЭ для обеспечения мирного характера иранской ядерной программы и соблюдения принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела других государств".

Ставка на развитие отношений с Китаем и Россией

"В последние 10 лет Тегеран активно развивал свои отношения с Китаем и считает Китай и Россию своими самыми важными союзниками в противостоянии с Западом, - указал в беседе с DW Камран Матин, преподаватель международных отношений в Университете Сассекса в Великобритании. - Для Пекина экономическое сотрудничество с арабскими странами Персидского залива играет важную роль. Этот случай (визит в Саудовскую Аравию. - Ред.) показывает, как КНР определяет свои интересы и видит свои отношения с Ираном".

В октябре Китай подписал соглашение с Катаром по сжиженному природному газу (СПГ), чтобы обеспечить себе его долгосрочные поставки и оказать поддержку Дохе в добыче. Катар и Иран делят громадное месторождение природного газа в Персидском заливе, на долю которого приходится 18% мировых запасов этого вида топлива. Однако из-за санкций США и обветшалой инфраструктуры Тегеран не может ни добывать газ в том объеме, в котором хотел бы, ни продавать его Западу.

С другой стороны, расширение сотрудничества с Россией, полагают наблюдатели, вряд ли принесет какие-либо экономические выгоды Ирану. После российского вторжения в Украину США и Великобритания сообщали о поставках оружия из Ирана в Россию, прежде всего беспилотников. Тегеран и Москва такую информацию решительно опровергают. А Киев утверждает, что удары по украинской энергетической инфраструктуре РФ наносит именно иранскими дронами.

Между тем Россия в настоящее время предлагает нефть и газ со значительными скидками таким странам, как Китай, Индия и Турция, которые традиционно являются покупателями этого сырья у Ирана.

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