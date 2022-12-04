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Протесты в ИранеФото: SalamPix/abaca/picture alliance
ПолитикаИран

Генпрокурор Ирана сообщил о роспуске полиции нравов

Даниил Сотников
1 ч. назад

На третий месяц протестов власти Ирана сообщили о роспуске полиции нравов и планах пересмотреть закон о ношении хиджаба.

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В Иране на фоне продолжающихся протестов распущена полиция нравов, которая в основном следила за обязательным ношением женщинами хиджаба, сообщил генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Его слова приводят агентства dpa и AFP в воскресенье, 4 декабря.

"Полиция нравов была расформирована, но судебная система будет продолжать решать эту социальную проблему", - цитирует Монтазери ежедневная газета Shargh. Других подробностей не приводится.

Ношение хиджабов для женщин стало обязательным в Иране после Исламской революции 1979 года. Летом 2022 года в Иране приняли строгий закон о хиджабе и целомудрии, ужесточающий правила ношения одежды.

Власти пообещали пересмотреть закон о хиджабе

По словам генпрокурора Ирана, власти страны начали работать над изменением закона, который обязывает женщин носить хиджаб. Его слова приводят издание The Guardian и агентство AFP.

"И парламент, и судебные органы работают (над этим вопросом. - Ред.)", - заявил Монтазери, не уточнив, какие именно изменения обсуждаются. По его словам, 30 ноября группа экспертов встретилась с комиссией парламента по культуре, "и мы увидим результаты через неделю или две".

Президент Ирана Эбрагим Раиси накануне заявил, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены в конституции, "но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими", пишет AFP.

Протесты в Иране

С сентября в Иране продолжаются массовые протесты, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Она умерла после задержания полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. По словам свидетелей, девушку избили в полицейской машине, после чего она впала в кому, а затем умерла. Власти Ирана утверждают, что Амини скончалась от "внезапной остановки сердца". Ее родственники настаивают, что девушка была здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

После гибели Махсы по всей стране начались акции протеста против режима, которые власти страны жестко подавляют. Правозащитники утверждают, что по состоянию на начало декабря в Иране убили 469 демонстрантов, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч участников протестов задержали. По заявлению властей Ирана, в ходе протестов погибли около 200 человек.

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