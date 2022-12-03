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Протесты против режима в Иране (фото из архива)Фото: SalamPix/abaca/picture alliance
ПолитикаИран

Иран запросил помощь РФ для подавления протестов

Екатерина Венкина
13 мин. назад

По данным канала Iran International, Тегеран запросил Москву о помощи в пресечении протестов путем поставки оборудования и обучения ресурсов.

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Исламская Республика Иран (ИРИ) запросила Россию о помощи в пресечении протестов путем поставки оборудования и обучения ресурсов для их подавления. Об этом в субботу, 3 декабря, передал информационный телеканал Iran International (II). Он опирается на засекреченные файлы, полученные хакерами и переданные каналу.

По данным II, документы свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из Москвы для оценки ситуации внутри страны. В файлах есть свидетельства того, что РФ прослушивает западные источники для оценки силы протестного движения.

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 26 октября во время совместного брифинга с координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джоном Кирби говорила, что Москва может консультировать Тегеран, опираясь на свой опыт в подавлении демонстраций.

Кирби: Власти РФ могут рассматривать возможность поддержки Ирана

"Иран и Россия сближаются по мере усиления их изоляции, - отмечала Карин Жан-Пьер. - Наше послание Ирану крайне ясно: прекратите убивать свой народ и посылать оружие в Россию для убийства украинцев".

Кирби в свою очередь отметил, что Карин Жан-Пьер приводила факты. "Мы знаем, что они (власти РФ. - Ред.) могут рассматривать возможность оказания какой-то поддержки Ирану в подавлении протестующих. И, к сожалению, у России есть опыт в этом", - отметил он.

"Это еще один пример того, как Россия и Иран ведут совместную работу, нарушая не только права человека и гражданские права жителей ИРИ, но и, безусловно, подвергая дальнейшей опасности жизни украинцев", - добавил Джон Кирби.

ООН: В ходе протестов погибли свыше 300 человек

По данным ООН, в ходе протестов в Исламской Республике погибли уже более 300 человек, в том числе - свыше 40 детей.

Между тем Высший совет национальной безопасности Ирана 3 декабря заявил, что число погибших во время протестов "превышает 200 человек". По данным государственного информационного агентства IRNA, в это число входят сотрудники служб безопасности, мирные жители, "вооруженные сепаратисты" и те, кого власти Ирана считают "устроителями беспорядков".

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца сентября. Поводом для их начала стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за "неправильное" ношение хиджаба. По словам свидетелей, девушку избили в полицейской машине, после чего она впала в кому, а затем умерла.

Власти Ирана утверждают, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Ее родственники настаивают, что девушка была здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

После гибели Махсы по всей стране начались акции, направленные против режима. Власти Ирана жестко подавляют их. Правозащитная группа Hengaw утверждала, что иранские силы безопасности в последние дни "значительно увеличили использование летального оружия при атаках на протестующих".

Поддержка Ираном РФ с помощью беспилотников

Иран поставляет РФ беспилотники для войны в Украине. В середине ноября Канада, в частности, ввела санкции против компании Shahed Aviation Industries, связанной с аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и участвующей в производстве беспилотников серии Shahed, в частности Shahed-136, которые используются РФ.

В санкционный список Канады 2 декабря были добавлены 4 человека и 5 организаций, в том числе Safiran Airport Services - иранская коммерческая и грузовая авиакомпания, "координировавшая полеты российских военных самолетов между Ираном и Россией, через которые иранский режим переправлял смертоносные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Иране".

Санкции также затронули дочернюю компанию Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Baharestan Kish Company, которая заключила соглашения с мобилизационными силами сопротивления Basij Resistance Mobilization Force и КСИР о предоставлении исследовательских услуг в технологическом секторе, включая разработку БПЛА серии Shahed.

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