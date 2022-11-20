WP: Дроны могут начать производить в РФ при поддержке Ирана

По данным The Washington Post, Москва достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ.

После нескольких недель обстрела украинских городов беспилотниками иранского производства Москва негласно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на новые разведданные, полученные американскими и другими западными службами безопасности.

Российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, Москва быстро продвигается вперед к получению разработок и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили изданию три источника.

Соглашение, если оно будет полностью реализовано, станет дальнейшим углублением альянса России и Ирана, который поддерживает войну Москвы в Украине, указали чиновники. Начав собственную сборку, Россия сможет резко увеличить запасы относительно недорогих, но крайне разрушительных систем оружия, которые в последние недели изменили характер войны в Украине.

Экономическая выгода для Ирана и потребность Москвы в высокоточных боеприпасах

По данным разведки, с августа Россия задействовала против Украины более 400 ударных беспилотников иранского производства, причем многие из них использовались для ударов по объектам гражданской инфраструктуры, таким как электростанции.

Соглашение с Тегераном поможет удовлетворить острую потребность Москвы в высокоточных боеприпасах, дефицит которых ощущается после девяти месяцев боевых действий, отмечает WP. Соглашение также сулит значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Лидеры Иcламской Республики, возможно, считают, что смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собираться в России, говорят официальные лица.

По словам сотрудников служб безопасности двух стран, отслеживавших события, детали ирано-российской сделки были окончательно согласованы на встрече в начале ноября, в которой участвовала группа российских переговорщиков от оборонной промышленности, приехавших в Тегеран для проработки логистики.

Делегация во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым посетила Тегеран 9 ноября, чтобы обсудить, в частности, экономические санкции и то, что Москва воспринимает как "вмешательство Запада".

Санкции Минфина США

Минфин США 15 ноября ввел санкции в отношении нескольких иранских организаций, связанных с поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для российских вооруженных сил.

Финансовое ведомство США указывает, что дроны из Ирана использовались российскими войсками для обстрелов гражданского населения Украины. В санкционный список включены научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries - разработчик и производитель БПЛА серии Shahed, а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые ведомство считает ответственными за транспортировку оружия в Россию.

Кроме того, санкции касаются Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, через которых, по сведениям Вашингтона, иранские дроны получала российская ЧВК Вагнера, участвующая в боевых действиях в Украине.

О поставках иранских беспилотников в Россию стало известно в августе. Вооруженные силы РФ активно использовали их для ударов по артиллерийским позициям и ракетных комплексов Украины. В октябре беспилотники стали применяться в массированных атаках на объекты инфраструктуры - электростанции и энергосети. Жертвами таких обстрелов зачастую становились мирные жители. МИД Ирана в ноябре признал поставки дронов в Россию, но настаивал на том, что осуществлял их еще до начала вторжения. За военную помощь российским войскам был расширен пакет западных санкций против Ирана.

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