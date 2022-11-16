США ввели санкции против производителей иранских дронов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против нескольких иранских организаций, связанных с поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для российских вооруженных сил. Сообщение об этом появилось во вторник, 15 ноября, на сайте ведомства .

Минфин США указывает, что дроны из Ирана использовались российскими войсками для обстрелов гражданского населения Украины. В санкционный список включены научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries - разработчик и производитель БПЛА серии Shahed, а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которых ведомство считает ответственными за транспортировку оружия в Россию.

Кроме того, санкции касаются Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, через которых, по сведениям Вашингтона, иранские дроны получала российская ЧВК Вагнера: наемники также участвуют в боевых действиях в Украине.

"Как мы неоднократно демонстрировали, Соединенные Штаты намерены ввести санкции против людей и компаний, независимо от их местонахождения, которые поддерживают необоснованное вторжение России в Украину", - заявила глава Минфина Джанет Йеллен. "Это часть наших более широких усилий по срыву военных действий России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - добавила она.

Иранские дроны в российских атаках

О поставках иранских беспилотников в Россию стало известно в августе. Вооруженные силы РФ активно использовали их для ударов по артиллерийским позициям и ракетных комплексов Украины. В октябре беспилотники стали применяться в массированных атаках на объекты инфраструктуры - электростанции и энергосети. Жертвами таких обстрелов зачастую становились мирные жители. МИД Ирана в ноябре признал поставки дронов в Россию, но настаивал на том, что сделал это до начала вторжения. За военную помощь российским войскам пакет западных санкций против Ирана решили расширить.

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