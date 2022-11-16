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Дрон в Киеве, 17 октября 2022 годаФото: Yasuyoshi CHIBA/AFP/Getty Images
ПолитикаСША

США ввели санкции против производителей иранских дронов

Анна Мельникова
26 мин. назад

Министерство финансов США заявило, что ударные беспилотники из Ирана использовались российскими войсками для обстрелов мирного населения Украины.

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против нескольких иранских организаций, связанных с поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для российских вооруженных сил. Сообщение об этом появилось во вторник, 15 ноября, на сайте ведомства.

Минфин США указывает, что дроны из Ирана использовались российскими войсками для обстрелов гражданского населения Украины. В санкционный список включены научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries - разработчик и производитель БПЛА серии Shahed, а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которых ведомство считает ответственными за транспортировку оружия в Россию.

Кроме того, санкции касаются Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, через которых, по сведениям Вашингтона, иранские дроны получала российская ЧВК Вагнера: наемники также участвуют в боевых действиях в Украине. 

"Как мы неоднократно демонстрировали, Соединенные Штаты намерены ввести санкции против людей и компаний, независимо от их местонахождения, которые поддерживают необоснованное вторжение России в Украину", - заявила глава Минфина Джанет Йеллен. "Это часть наших более широких усилий по срыву военных действий России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - добавила она.

Иранские дроны в российских атаках

О поставках иранских беспилотников в Россию стало известно в августе. Вооруженные силы РФ активно использовали их для ударов по артиллерийским позициям и ракетных комплексов Украины. В октябре беспилотники стали применяться в массированных атаках на объекты инфраструктуры - электростанции и энергосети. Жертвами таких обстрелов зачастую становились мирные жители. МИД Ирана в ноябре признал поставки дронов в Россию, но настаивал на том, что сделал это до начала вторжения. За военную помощь российским войскам пакет западных санкций против Ирана решили расширить.

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