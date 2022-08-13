Ольга Романова: Заключенных россиян на войне в Украине бросают в бой первыми

На стороне России в войне с Украиной участвуют целые подразделения, состоящие из заключенных, утверждают правозащитники. По их данным и сообщениям СМИ, связанная с Евгением Пригожиным частная военная компания рекрутирует на войну жестоких убийц и других опасных преступников, которым обещают сотни тысяч рублей месячного оклада и помилование через полгода службы. А в действительности заключенных обманывают при выплате зарплат, многие вообще не доживают до первых выплат - именно заключенных первыми бросают в бой.



С такими жалобами заключенные и их родственники обращаются в фонд "Русь сидящая". Его глава Ольга Романова рассказала DW о том, сколько на самом деле платят таким бойцам, а также о своих попытках вернуть их родственников из телевизионной реальности.

DW: Вы написали, что случился "ночной вал" жалоб от родственников заключенных. Почему именно сейчас стало много обращений?

Ольга Романова: По двум причинам. Наверное, самая главная - не платят обещанных денег. Прошло уже больше месяца с тех пор, как (из колонии на войну. - Ред.) уехала первая группа (заключенных. - Ред.) и вступила в бой. Первый бой с участием заключенных был под Луганском 12 июля, и там был первый погибший. Бои продолжаются, люди гибнут, денег не выплачивают. У нас есть данные об одной выплате в 30 тысяч рублей и о второй выплате в 100 тысяч рублей. Никаких 200-400 тысяч нет. А люди воюют и посылают своих родственников воевать за деньги.

И вторая вещь. Начали массово гибнуть заключенные. И это уже не один, не два, не пять случаев. Гибнут подразделениями, что тоже совершенно понятно - они не обучены. Они в плохой физической форме. Откуда на зоне взяться хорошей физической форме? Многие из них не прошли армию. Они понятия не имеют, что делают в Украине.

- А как проходил их рекрутинг? О чем они сами думали, и что им обещали?

- Рекрутинг проходил и проходит. Евгений Пригожин не ленится и лично объезжает многие зоны. Обещает посетить 2000 мест лишения свободы. То есть он говорит, что уже посетил, но у нас в России просто нет столько.

Он разговаривает на их языке: начинает с того, что он сам судим, и у него идет уголовный кураж. И посмотрите, как всегда происходит. На зону, на запрещенную режимную территорию, садится вертолет частной военной компании. Это уже небывалый случай. Из него выходят лощеные люди в форме, Пригожин со звездой Героя России. Они выгоняют всех тюремщиков, и тюремщики им подчиняются и разбегаются. Тогда заключенные понимают, что приехало очень большое начальство.

Ольга Романова

И они говорят заключенным: "Пацаны, вы отсюда выйдете только в деревянном ящике. А мы вам предлагаем деньги, славу, помилование, смыть кровь за преступления, деньги, свидания с родными. Жизнь начнется сначала. Вы - солдаты удачи!" А дальше идет набор слов про фашистов, Украину, Бандеру и восемь лет убийств детей Донбасса. Всегда одно и то же. Надо сказать, что на пропаганду заключенные не ведутся. Более того, один из заключенных в колонии под Рязанью сказал мне на днях, что у них есть связь с колонией в Харькове и они обмениваются информацией. То есть он знает реальную картину, но все равно идет. Потому что деньги и потому что, как он говорит, он рецидивист, сидит всю жизнь. Сейчас, мол, выйдет на свободу, выпьет, опять кого-нибудь убьет и снова сядет. Лучше, говорит, пойду на войну. Да, это полное отсутствие будущего, отсутствие перспектив, невозможность социализации. Для них это единственная возможность начать новую жизнь - отнять жизнь у других.

- Откуда у вас все эти сведения, которыми вы с нами поделились? Имеется в виду не только процесс и условия вербовки заключенных, но и то, как и в каких условиях им приходится воевать?

- Это - информация от непосредственных участников событий.

- Вы сослались на информацию от рецидивиста. Надо ли верить таким людям на слово?

- Его зовут Роман, он в четверг (11 августа. - Ред.) уехал на войну. Это рязанская колония строгого режима. Он рецидивист. Он женат, у него шестилетняя дочка. Второй заключенный - тоже колония строгого режима, Ярославская область. Тоже рецидивист. Оба осуждены за убийство. Всё, что они говорят, это так.

- Рекрутируют всех заключенных?

- Точно не рекрутируют мужчин старше 55-60 лет. Если 55 лет и в хорошей физической форме, то нормально. Не подходят те, кто сидит с украинским паспортом. В основном не берут низшее тюремное сословие - осужденных за преступления против половой неприкосновенности и педофилию. Их не берут не потому, что жалеют украинцев, а потому, что с ними не будут воевать в одном окопе. Хотя Пригожин говорит, что в особых случаях могут и таких рассмотреть. Ну, и не берут увечных, нездоровых.

Всех остальных берут. Предпочтение отдается убийцам, причем не бытовым, а сознательным киллерам. Статьям, связанным с тяжкими телесными повреждениями - покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, вооруженный грабеж, разбой.

- Соглашаются все?

- Охотно соглашаются. И аргумент у всех один - лучше война, чем тюрьма.

- Кадры ищут во всех подряд колониях или в определенных?

- Сейчас они успели окучить только европейскую часть России, но всю. То есть начиная с зон воркутинских и сыктывкарских, затем Коми, Архангельск и заканчивая Адыгеей и Дагестаном. У нас были сведения, что пришли в Пермь и Новосибирск, но это пока не подтвердилось.

- Сколько еще заключенных Пригожин может рекрутировать?

- В среднем он рекрутирует 20 процентов от общего состава колонии. Давайте считать, что поток иссякнет в ближайшее время. У нас сейчас сидит 600 тысяч. Давайте посчитаем по минимуму - 10 процентов. 50-60 тысяч человек он навербует запросто. А вообще - сколько хотите. Поэтому очень важно об этом говорить. Чтобы до людей дошло в конце концов, что они творят.

- Из них формируют целые подразделения, или их к кому-то присоединяют?

- Из них формируют отдельные подразделения ЧВК Вагнера. Из того, что мы уже слышали, известно, что они формируют подразделение численностью 40-42 человека. Им обещают, что они сами выберут себе командира и сами распределят между собой полномочия. Насколько я понимаю, "вагнеровцам" вообще все равно, кто из них кем будет, и они это не скрывают при вербовке. Просто они не называют вещи своими именами. Они говорят, что за дезертирство - расстрел на месте. Но мы уже знаем, что за ними идут настоящие заградотряды из числа бойцов ЧВК Вагнера.

- Жизнь заключенного не ценится вообще? Их бросают в бой первыми?

- Конечно, их бросают самыми первыми. Они очень-очень плохо обучены. Конечно, "вагнеровцы" не заинтересованы в их выживании. Заключенные - это люди, которые, во-первых, воюют под кличками. Во-вторых, чаще всего у них нет никаких социальных связей, родственников. И убитому не нужно платить зарплату. Прямая экономия.

- Вы не видели, какие договоры с ними заключают? В них действительно прописаны выплаты по 200 тысяч рублей?

- Им говорят это все на словах, никаких контрактов никто не подписывает. У нас есть запись, на которой заключенный рассказывает, что с ними подписывают две бумаги. Первая бумага - ходатайство о переводе в УФСИН Ростовской области, где из них и формируют эти бригады. Там же происходит минимальная тренировка. Вторая бумага - прошение о помиловании на имя президента. Всё. Хочу также заметить, что по российским законам мертвых не милуют.

- А что говорят родственники? Заключенные с ними советовались перед отправкой в Украину?

- Кто-то советовался, кто-то - нет. За все время, по моим подсчетам, завербованы 2500 заключенных. Наверное, уже и больше.

- Как вы получили эту цифру?

- По информации от тех, кто сейчас сидит, я знаю точно, что "вагнеровцы" побывали как минимум в 15 зонах. Это то, что подтверждено прямо с фамилиями. Они вербуют 20 процентов. Я знаю численный состав каждой зоны. Вообще, 3000 завербованных, но я взяла 2500 - если кто-то, может, отказался.

На сегодняшний день известно, что жена одного из завербованных поехала на свидание и категорически "отвербовала" мужа. Это было сложно, но она сильная женщина, сама сидевшая. Еще одна жена делает вялые попытки бороться, но там муж уже уехал, ничего не сделать. И одна сестра у нас серьезно бьется за то, чтобы вернуть брата. Получает в свой адрес угрозы от ФСБ, но бьется.

Родственники не понимают. Родственникам Путин и Пригожин рассказали про деньги и украинских нацистов. Они все в телевизоре, они все в телевизоре. Поэтому они бывают совершенно шокированы моими ответами.

- В соцсетях вы пишете, что жестко отвечаете тем, кто жалуется, например, на маленькие выплаты: "Ваш муж - военный преступник".

- Да, довольно жестко. Я хотела бы, чтобы люди поняли, о чем идет речь, что это деньги за участие в войне, в военных преступлениях. Эти люди вообще не понимают эту реакцию. К ним же приехало начальство, Путина упоминали, обещали всё простить. "Что вы, девушка, такое говорите?"

Люди должны включать мозг. Если не совесть, то мозг. Вот куда они отправляют своих близких? Я не думаю, что они там погибли, играя в барашков на лужку. Конечно, нет. Они убивали.

Смотрите также:

Сто дней войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Сто дней войны в Украине Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

Сто дней войны в Украине Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

Сто дней войны в Украине После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

Сто дней войны в Украине Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

Сто дней войны в Украине После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

Сто дней войны в Украине Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

Сто дней войны в Украине После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

Сто дней войны в Украине Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

Сто дней войны в Украине Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные удары по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

Сто дней войны в Украине Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Сто дней войны в Украине Многие мирные жители Украины долгое время не могли поверить, что война действительно пришла в их дома - со всеми военными ужасами: разрушениями, гибелью, насилием.

Сто дней войны в Украине Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

Сто дней войны в Украине Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

Сто дней войны в Украине "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

Сто дней войны в Украине Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

Сто дней войны в Украине Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

Сто дней войны в Украине В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

Сто дней войны в Украине Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

Сто дней войны в Украине Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

Сто дней войны в Украине Так война изменила Одессу: на улицах города появились противотанковые ежи. Город с начала войны готовится к попытке захвата и высадке десанта войск РФ.

Сто дней войны в Украине Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

Сто дней войны в Украине ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

Сто дней войны в Украине Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

Сто дней войны в Украине Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

Сто дней войны в Украине За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

Сто дней войны в Украине Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

Сто дней войны в Украине Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

Сто дней войны в Украине Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

Сто дней войны в Украине После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

Сто дней войны в Украине К концу первых ста дней войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и вошла в последний неподконтрольный ей крупный город Луганской области, Северодонецк. Там идут ожесточенные бои. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

Сто дней войны в Украине В боях за Северодонецк и находящийся рядом Лисичанск, по сообщениям с мест, стороны несут значительные потери. Мирные жители, которые остались в своих домах, испытывают большие лишения, как эта женщина на фотографии.

Сто дней войны в Украине Пока армия РФ сосредоточила основные усилия на продвижении в районе Северодонецка, силы ВСУ провели ряд контрнаступательных действий на юге, в Херсонской области. В этих районах продолжаются протестные акции сторонников Украины.

Сто дней войны в Украине На оккупированных украинских территориях РФ вводит в оборот российские рубли, раздает паспорта РФ, налаживает вещание госТВ, а также привозит еду и гуманитарную помощь для выживших жителей, как видно по этой фотографии ТАСС из Мариуполя.

Сто дней войны в Украине Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

Сто дней войны в Украине С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек. Автор: Михаил Бушуев

