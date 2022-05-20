 Суд в Киеве приговорил российского военного к пожизненному заключению | Новости из Германии об Украине | DW | 23.05.2022

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Украина

Суд в Киеве приговорил российского военного к пожизненному заключению

Сержант Шишимарин заявил в суде, что признает свою вину в убийствев Сумской области мирного жителя - 62-летнего Александра Шелипова.

Вадим Шишимарин и вдова убитого им мужчины в киевском суде

Вадим Шишимарин и вдова убитого им мужчины в киевском суде

Печорский районный суд Киева в понедельник, 23 мая,.признал российского военнослужащего Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.Он стал первым российским военным, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину.

Сержант заявил в суде, что признает свою вину в убийствев Сумской области мирного жителя - 62-летнего Александра Шелипова. "Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания. Своей вины я не отрицаю", - заявил российский военный 19 мая.

По словамШишимарина, он понимал, что стреляет в гражданского, и мог в той ситуации действовать иначе - "просто напугать".Адвокат Виктор Овсянников просил оправдать обвиняемого. По его словам, Шишимарин выполнил преступный приказ, желая спасти свою жизнь. 

Рассказывая о случившемся, 21-летний Шишимарин сообщил, что в тот день ехал в деревне Чупаховка вместе с тремя другими военными в автомобиле, который они угнали после того, как их колонну разбили.

"Я выстрелил, чтобы от меня отстали"

Увидев Шелипова, который разговаривал по телефону, один из военных велел Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не выдал их украинским военным. "Ко мне развернулся неизвестный и начал кричать, чтобы я стрелял, потому что я подвергаю их опасности. Когда я выстрелил, неизвестный сказал мне, чтобы я не переживал, что в первую очередь нужно нас спасти", - рассказал обвиняемый. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - объяснил Шишимарин.

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