169-й день войны России против Украины: главные события

На 169-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

Россияне стремятся взять под полный контроль Луганскую и Донецкую области Украины. На Бахмутском направлении войска РФ вели разведку боем и пытались совершать штурмовые действия, однако украинские военные отбили атаки и заставили противника отступить с потерями, сообщается в сводке Генштаба вооруженных сил Украины. Сообщается об обстрелах гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Нанесены авиаудары неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска провели многочисленные безуспешные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, продолжаются попытки россиян продвинуться в окрестностях Донецка. Аналитики сообщают о формировании еще одного "добровольческого батальона" в Орловской области.

The Insider и Bellingcat опубликовали результаты нового расследования, основанного на изучении архива жалоб в военную прокуратуру России. Из документов следует, что российских срочников обманом или принуждением бросают в зону боевых действий, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, родители не могут получить никакой информации о своих плененных или убитых детях. Кроме того, российские солдаты занимаются мародерством на территории так называемых сепаратистских республик "ДНР" и "ЛНР", говорится в расследовании.

Военные потери России

В Украине назвали общее число погибших на стороне России. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки ликвидированы "еще 200 оккупантов". Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины российская сторона потеряла уже 43 000 военных убитыми, говорится в сводке Генштаба. Проверить эти данные по независимым источникам невозможно.

До 13 тысяч действующих и бывших военнослужащих Беларуси подписали согласие на участие в войне против Украины на стороне России, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, главной мотивацией для белорусов является материальное вознаграждение за участие в войне, поскольку "никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет, и никто не верит в денацификацию".

Западная помощь Украине

На конференции доноров для Украины, состоявшейся в столице Дании Копенгагене, западные страны пообещали предоставить Киеву 1,5 млрд евро на военные нужды. Деньги предназначены для производства вооружений в Украине, в том числе артиллерии и боеприпасов, развития и усиления подготовки украинских солдат и содействия усилиям Украины по разминированию территорий, сообщают западные информагентства. Сумма включает пожертвования от Великобритании, Дании и Норвегии. Исландия окажет помощь в разминировании в Украине, "подготовив инструкторов", а Норвегия поможет тренировать украинских военных в Великобритании. Между тем Великобритания объявила, что направит в Украину больше реактивных систем залпового огня и управляемых ракет, не уточнив при этом, сколько именно.

Реагирование на вторжение в Украину должно быть полномасштабным, как и война, которую начала Россия, заявил президент Владимир Зеленский на конференции в Копенгагене. "Никакого промедления, только решительные действия, никакой растерянности, только уверенное единство. Нужно оружие и снаряды для нашей обороны по максимуму, нужны финансы для Украины в достаточном объеме и без всяких бюрократических блокировок", - сказал он.

Военные преступления

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудил военные преступления России в Украине, многие из которых, по его словам, "привели его в ужас". Выступая на пресс-конференции в Берлине, Шольц заявил, что "президент России несет личную ответственность за эту войну", но не ответил на вопрос о том, должен ли Владимир Путин быть привлечен к суду.

Канцлер заверил, что Германия будет и впредь поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. "Германия вопреки традициям поставляет вооружения в зону боевых действий. Мы будем делать это и впредь", - пообещал Шольц.

Новый обстрел Запорожской АЭС

Запорожская АЭС вновь подверглась ракетному обстрелу. Украина и Россия возлагают друг на друга ответственность за случившееся. "Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС ", - сообщила украинская компания "Энергоатом". В свою очередь глава пророссийской администрации на оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил ВСУ в ударе по территории АЭС. "Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Кроме того, повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", - сказал он.

Министр охраны окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) настаивает на инспекции Запорожской АЭС экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В интервью газетам группы Funke Лемке назвала ситуацию вокруг станции "неясной и опасной", отметив, что не хватает конкретной и достоверной информации о ситуации на ЗАЭС. Для получения объективной картины о ситуации с безопасностью на объекте необходимо предоставить доступ независимым экспертам МАГАТЭ, указала она.

Пророссийские власти оккупированной части Запорожской области намерены провести "референдум" о присоединении региона к России 11 сентября - в единый день голосования в РФ, сообщил Евгений Балицкий. При этом он назвал онлайн-формат голосования маловероятным "из-за угрозы кибератак".

Визы для россиян

Правительство Эстонии с 18 августа запретит въезд в страну гражданам РФ с эстонскими шенгенскими визами, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Исключения будут сделаны для сотрудников посольства РФ и членов их семей, водителей, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров, лиц, пользующиеся правом свободного передвижения в соответствии с законодательством ЕС, а также по гуманитарным причинам. Запрет на въезд не будет распространяться на россиян, получивших шенгенские визы в других странах ЕС, отметил Рейнсалу.

Латвийский сейм объявил Россию "государством-спонсором терроризма". "Для достижения целей своей незаконной, агрессивной войны Россия стремится запугать и деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать функционирование государства, чтобы оккупировать Украину, то есть Россия совершает это насилие для достижения политических целей", - подчеркнул председатель комитета сейма по иностранным делам Рихардс Колс. Сейм призвал другие страны также признать Россию "спонсором терроризма", а ЕС - немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц скептически отнесся к призывам ввести тотальный запрет на въезд россиян в Европу. Происходящее в Украине - "это война Путина", и ЕС уже ввел многочисленные санкции против лиц, близких к российскому президенту, сказал он на пресс-конференции в Берлине. Шольц пообещал и впредь усиливать санкционное давление на Россию, но отметил, что вводить санкций против всех россиян неоправданно.

Россия отказалась от посредничества Швейцарии

Россия выступила против предложения Швейцарии представлять интересы Украины. По словам замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева, Берн не может взаимно представлять интересы Киева и Москвы из-за утраченного нейтрального статуса после введения санкций против России. Накануне стало известно, что Украина достигла договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов в России.

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