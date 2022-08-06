"Вышла из-под контроля": Эксперты об оккупированной РФ Запорожской АЭС

Ситуация на крупнейшей в Европе украинской атомной электростанции, Запорожской АЭС, которую в марте заняли российские военные, вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. 5 августа украинский "Энергоатом" сообщил о повторном обстреле Запорожской АЭС. "Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор", серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус. Есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока пожарная опасность", - говорится в сообщении компании. По данным "Энергоатома", во время первого обстрела три снаряда попали в территорию возле промышленной площадки АЭС и повредили высоковольтную линию связи.

МАГАТЭ: "На ЗАЭС нарушено большинство мер безопасности"

Этот объект "полностью вышел из-под контроля" Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству AP 3 августа.

По его словам, на оккупированной российскими военными электростанции нарушены "если не все, то большинство" мер безопасности. Из-за этого Запорожская АЭС "чрезвычайно уязвима" для расплавления реакторов, предупреждает Шон Берни, специалист по ядерным технологиям из восточноазиатского отделения Greenpeace. Если станция лишится электропитания из-за возможного усиления боевых действий в этом районе, резервных генераторов и батарей недостаточно для охлаждения не только шести реакторов, но и больших бассейнов с высокорадиоактивным отработанным топливом, предупреждает эксперт.

Войска РФ прикрываются Запорожской АЭС?

Другое опасение связано с тем, что российские войска могут использовать АЭС в качестве склада оружия и прикрытия для проведения атак. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече ООН по ядерному нераспространению на этой неделе заявил, что Россия использует ядерный объект в качестве "эквивалента живого щита".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Такие действия нарушают статью 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая гласит, что необходимо соблюдать особую осторожность, если "установки и сооружения, содержащие опасные силы", расположены вблизи мест боевых действий. По некоторым данным, на объекте находятся около 500 российских военнослужащих.

Когда в начале марта в окрестностях Запорожской АЭС начались бои, это был первый случай в новейшей истории, когда война подошла так близко к крупному ядерному объекту. С тех пор, как в середине марта российские войска заняли электростанцию и позволили украинскому персоналу продолжить работу, новости из Запорожья, где продолжают действовать три реактора, поступают с перебоями.

"Нарушение всех возможных правил безопасности" на АЭС

В последнее время растет беспокойство по поводу того, что безопасность и работа станции не поддерживается на должном уровне. "(Происходит. - Ред.) комбинация нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить", - заявил гендиректор МАГАТЭ Гросси в интервью DW в конце июля.

"Правда ли, что рядом с реакторами хранятся взрывчатые и другие материалы?", - задается вопросом Рафаэль Гросси, комментируя сообщения о том, что российские военные производят запуски ракет в непосредственной близости от АЭС, чтобы сделать ответный удар невозможным из-за чрезвычайной угрозы аварии. "Я пытался собрать техническую миссию под моим руководством, чтобы отправиться туда для решения ряда вопросов", - рассказал Гросси DW. Но, по его словам, доступ туда невозможен без сопровождения миротворцев ООН. Гендиректор МАГАТЭ обсуждает этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Пока же МАГАТЭ имеет лишь "обрывочные" контакты с персоналом на объекте. Гросси также обеспокоен тем, что необходимое оборудование, включая запасные части для обслуживания реакторов, невозможно доставить из-за прерванных цепочек поставок. "Мы не уверены, что станция получает все необходимое", - предупредил он.

Как Россия обходится с украинским персоналом АЭС

В организации также обеспокоены тем, что украинский персонал АЭС, находящийся под командованием российских оккупантов, не может должным образом выполнять свои обязанности и сталкивается с угрозами насилия. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин утверждает, что с момента захвата Запорожской АЭС российские военные похитили до 100 сотрудников АЭС. "Из этих людей только некоторые потом возвращаются на работу со сломанной психикой, сделав заявление, что они любят русский мир из-за тех пыток, которые применяются к ним захватчиками", - сказал Котин в эфире "Суспильного".

Представитель Greenpeace Шон Берни убежден, что жизненно важно, чтобы местный персонал сохранил свои позиции и мог безопасно работать на АЭС. Хотя в России в два с лишним раза больше реакторов, чем в Украине, большинство из них - старые модели, поэтому у российских инженеров недостаточно опыта, чтобы обслуживать более новые технологии в Запорожье, подчеркивает Берни.

Опыт местного персонала пригодится также и при регулярном половодье на реке Днепр, которая протекает поблизости от АЭС и может повредить плотины и водохранилища, обеспечивающие охлаждение реакторов.

Пример Чернобыля: какой стала АЭС после оккупации РФ

Обеспокоенность Шона Берни только возросла после посещения Чернобыльской АЭС, которую Россия захватила в первые дни вторжения в Украину и контролировала чуть более месяца до отступления 31 марта.

В Чернобыле команда Greenpeace обнаружила загрязненную зону отчуждения, усеянную минами, что помешало эффективному мониторингу территории. Кроме того, жизненно важное оборудование для мониторинга состояния Чернобыльской АЭС было уничтожено, повреждено или украдено во время российской оккупации, резюмирует Берни.

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