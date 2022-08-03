 МАГАТЭ: Запорожская АЭС ″полностью вышла из-под контроля″ | Новости из Германии об Украине | DW | 03.08.2022

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Украина

МАГАТЭ: Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля"

Генеральный директор МАГАТЭ призвал Россию и Украину допустить миссию агентства на Запорожскую АЭС, чтобы избежать ядерной аварии.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (АЭС), находящаяся на оккупированной российскими войсками территории, "полностью вышла из-под контроля", ситуация на ней "очень напряженная", заявил в интервью агентству AP генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 3 августа.

"На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезно и опасно", - подчеркнул Гросси. Была нарушена физическая неприкосновенность станции, указал он, сославшись на обстрелы в начале войны, когда АЭС была захвачена российскими войсками.

По словам Гросси, на станции возникла "парадоксальная ситуация", когда АЭС контролируется Россией, но украинский персонал продолжает руководить ее работой, что приводит к неизбежной напряженности. Хотя у МАГАТЭ есть некоторые контакты с персоналом, они "несовершенны" и "неоднородны", рассказал Гросси.

МАГАТЭ "умоляет" допустить агентство на станцию

Глава МАГАТЭ также заявил, что у агентства нет уверенности, что АЭС получает все, что ей необходимо, поскольку были нарушены цепочки поставок оборудования и запасных частей.

"Для предотвращения ядерной аварии" МАГАТЭ необходимо провести инспекцию на АЭС, чтобы гарантировать, что ядерный материал находится под защитой, призвал Гросси. "И именно поэтому я с самого первого дня настаивал на том, чтобы мы могли поехать туда, чтобы провести эту оценку безопасности и охраны, выполнить ремонт и оказать помощь, как мы уже делали это в Чернобыле", - заявил он, призвав Россию и Украину к сотрудничеству.

"Я умоляю как международный государственный служащий, как глава международной организации, я умоляю обе стороны разрешить выполнение этой миссии", - сказал Гросси.

Ранее в интервью DW директор МАГАТЭ назвал организацию такой поездки в текущих условиях "сложной задачей". Причина в том, что станция находится в зоне боевых действий, где продолжаются обстрелы, а миссия должна проходить под контролем не только ООН, но и Украины, так как МАГАТЭ считает эту страну "единственным легитимным владельцем АЭС".

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