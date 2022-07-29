Глава МАГАТЭ: Захват Запорожской АЭС - нарушение всех мыслимых правил безопасности

Продолжающееся пребывание российских военных на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и жалобы на их неподобающее обращение с обслуживающим персоналом станции приводят к крайне неустойчивой ситуации, заявил в пятницу, 29 июля, в интервью DW генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси

По словам главы МАГАТЭ, захват самой большой АЭС в Европе в ходе боевых действий и последующие сообщения обслуживающего персонала о применении к ним насилия - это "комбинация нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить". Российские войска захватили станцию в начале марта, и с тех пор на АЭС не было ни одной международной наблюдательной группы, которая могла бы убедиться в стабильности ситуации. При захвате армия РФ обстреляла станцию из артиллерии, на что обращал внимание президент Украины Владимир Зеленский. Совокупность всех этих фактов говорит о том, что ситуация на АЭС "нестабильна", считает директор агентства.

Гросси: Украина - единственный законный владелец ЗАЭС

Гросси пытался организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы проверить сообщения не только о неподобающем обращении с персоналом, но и о взрывоопасных веществах, которые российские войска разместили на территории станции. Подобные сообщения распространялись и в момент захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС иподтвердились, когда оккупационные войска отступили со станции.

Однако, несмотря на разрешение России посетить ЗАЭС "при определенных обстоятельствах", директор МАГАТЭ считает сложной задачей организацию такой поездки в текущих условиях. Причина в том, что станция находится в зоне боевых действий, где продолжаются обстрелы, а миссия должна проходить под контролем не только ООН, но и Украины, так как Гросси считает страну "единственным легитимным владельцем АЭС".

Тем не менее, глава МАГАТЭ настроен на скорую поездку миссии на территорию станции и проведет переговоры об этом с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Поведение России показало ценность ядерной энергетики

Гросси считает, что развязанная РФ война в Украине и ограничения поставок газа из России в ЕС заставили людей относиться с большим вниманием к ядерной энергетике - если раньше люди считали ее "зеленой" альтернативой традиционным видам топлива, то действия России сделали актуальным вопрос энергетической независимости стран.

Как пример Гросси приводит Германию, где власти хотели к концу 2022 года отключить последние три из работающих в стране АЭС, но на фоне войны в Украине и проблем с поставками российского газа "многие спрашивают, почему не продолжить использовать оставшуюся ядерную инфраструктуру".

Гросси считает, что все больше стран в ближайшее время будут задаваться подобными вопросами. Кроме того, АЭС могли бы помочь в решении проблемы загрязнения атмосферы углекислым газом, так как он почти не выделяется при работе станций.

Ядерные отходы - самые контролируемые отходы в мире

"Можно сказать, что индустрия ядерной энергетики - это индустрия, в которой вы имеете точное представление о том, где окажется каждый до последнего грамм так называемых отходов, чего не сказать об остальных сферах промышленности, - считает Гросси. - Это отрасль, в которой можно наладить контроль и управление".

Кроме того, глава МАГАТЭ считает несопоставимыми вопросы возможных утечек ядерных отходов и того, как на природу влияет добыча полезных ископаемых, которые используют в традиционной энергетике.

Тем не менее правительство ФРГ в начале 2022 года отказалось признать атомную энергию "зеленой", посчитав, что ее производство сопряжено с риском серьезных аварий, опасных для экологии. Вместо нее промежуточной технологией на пути к "зеленой" энергетике власти Германии считают природный газ.

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