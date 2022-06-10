Пока не отключат? Война в Украине может продлить жизнь немецких АЭС

Франция инвестирует миллиарды в разработку и сооружение атомных электростанций нового поколения. Швеция пересмотрела прежнее решение отключить свои АЭС. Великобритания строит новые. В Финляндии даже "зеленые" поддерживают атомную энергетику, а Еврокомиссия включила эту технологию выработки электроэнергии в категорию экологически чистых, а следовательно - заслуживающих государственной поддержки.

В Германии же к 31 декабря этого года должны быть остановлены последние три из прежде работавших в стране двух десятков атомных станций. Но на фоне войны России против Украины, вызвавшей резкий скачок цен на электроэнергию и энергоносители, в Берлине задумались: может быть, не стоит торопиться? Так, министр финансов и лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил, что энергетическая зависимость от России требует вернуться, как минимум, к обсуждению темы АЭС в Германии.

Фукусима и импульсивная Меркель

Первый раз решение о постепенном отказе от атомной энергетики было принято в Германии еще в 2000 году, когда у власти в стране находилось правительство в составе социал-демократов и "зеленых". Немецкие "зеленые" - ярые противники АЭС. Эта партия, собственно, и зародилась в движении против атомной энергетики, ставшем особенно мощным после Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

После аварии на АЭС Фукусима Ангела Меркель резко изменила свое отношение к атомной энергетике

Следующее правительство под руководством консерватора Ангелы Меркель (Angela Merkel) то решение в 2010 году пересмотрело. Но всего год спустя, под впечатлением аварии на АЭС в Фукусиме, вновь к нему вернулось и даже постановило ускорить выход из атомной энергетики, завершив его уже к концу 2022 года. Концернам, отключавшим свои станции раньше срока, правительство выплачивало крупные компенсации, общая сумма которых достигла 2,4 млрд евро.

Движущей силой ускоренного отключения немецких АЭС была именно Меркель. Ее резкий разворот на 180 градусов был, по мнению наблюдателей, чрезмерно импульсивным и эмоциональным, но вердикт авторитетной Меркель, тем более физика по образованию, под сомнение не ставился. И общественное мнение в то время было однозначно на ее стороне.

Роль АЭС в немецком энергобалансе

Счета за электричество изменили настроения в Германии. По опросу, проведенному социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild, половина жителей Германии считают целесообразным вернуться к атомной электрогенерации, против этого - только 35 процентов. Еще выше доля тех (70 процентов), которые выступают хотя бы за продление сроков эксплуатации трех еще не остановленных АЭС.

Речь идет о станциях Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Мощность каждой из них - примерно 1400 МВт, одна только АЭС Emsland, по данным ее владельца, концерна RWE, обеспечивает электроэнергией 3,5 млн домохозяйств, экономя при этом в год эмиссию 10 млн тонн СО2.

На долю этих трех АЭС приходилось в прошлом году 11,9 % выработки всей электроэнергии в Германии. 18,7 % давали станции, работающие на буром угле, 9,4 % - на каменном, 15,4 % - газовые, 40,9 % - возобновляемые источники энергии.

На заседании 8 июня правительство Германии приняло решение пока не демонтировать и оставить наготове уже остановленные угольные электростанции на тот случай, если Россия неожиданно перекроет немцам газ. Уголь, однако, Германия тоже закупала в значительных объемах (почти половину потребляемого) в России.

В рамках санкций за войну против Украины Евросоюз ввел эмбарго на импорт российского угля, так что Германии пришлось найти других поставщиков, в частности, в далекой Колумбии. В такой ситуации вполне логичным представляется хотя бы повременить с отключением еще действующих АЭС, которые вырабатывают не намного меньше электроэнергии, чем рискующие остаться без топлива газовые станции.

Энергосбережение от "зеленого" вице-канцлера

Но для "зеленого" вице-канцлера, министра экономики и защиты климата Роберта Хабека (Robert Habeck) это даже не тема для обсуждения: "Об атомной энергетике больше нечего говорить… Это не путь, по которому Германия будет идти дальше".

10 июня Роберт Хабек представил свою программу энергосбережения

До окончательного же перехода на возобновляемые источники и в свете резко подорожавших из-за войны России против Украины тепла и электроэнергии, он призывает их экономить. В эту пятницу, 10 июня, Хабек дал старт национальной кампании энергосбережения, пример в которой подает его ведомство. Так, министр распорядился полностью отключать в служебных помещениях отопление, но только с июня по август, отрегулировать кондиционеры так, чтобы в жару они охлаждали воздух до 26, а не 22-х градусов, а также прекратить в темное время суток подсвечивать фасады зданий.

Что мешает продолжить эксплуатацию трех немецких АЭС

Помимо упорства немецких "зеленых", есть и объективные причины, затрудняющие пролонгацию срока эксплуатации упомянутых трех АЭС.

Одна из них - имеющие специальную лицензию для работы с реакторами высококвалифицированные кадры. Не факт, что их можно будет удержать после 31 декабря. Неизвестно также, насколько хватит запасов топлива. Прежние контракты на закупку топливных стержней уже расторгнуты, надо заключать новые, что требует времени. Время нужно и на новые "техосмотры" службой технического контроля, от проведения которых было решено воздержаться ввиду скорой остановки станций.

АЭС Neckarwestheim энергетического концерна EnBW

Не заинтересованы в дальнейшей эксплуатации АЭС и владеющие ими концерны. "EnBW после решения 2011 года об отказе от атомной энергетики разработал долгосрочную стратегию демонтажа своих АЭС и последовательно ей следует", - указывает представитель концерна - собственника станции Neckarwestheim 2 и добавляет, что закон "однозначно исключает ее эксплуатацию после 31 декабря 2022 года". Хозяева других АЭС менее категоричны, но говорят, что для подготовки продления их работы требуется как минимум полгода.

Эксперты, однако, уверяют, что при наличии политической воли все трудности можно преодолеть. И, кстати, по сведениям немецкой печати, чиновники земельных профильных министерств - пока на рабочем уровне - уже ведут консультации с энергетическими концернами, уговаривая их повременить хотя бы с расчетом персонала.

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