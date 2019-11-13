Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС

11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение в истории Японии и одно из сильнейших в истории человечества (магнитуда 9,0) вызвало цунами в Тихом океане. Гигантские волны обрушились и на японскую атомную электростанцию "Фукусима-1". Затоплены были подвальные помещения, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи.

Взрыв на АЭС "Фукусима" (Фото из архива)

В результате произошло полное обесточивание станции и отказ систем аварийного охлаждения. В последующие часы и дни происходило расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году аварии такого масштаба в мировой ядерной энергетике не было. Решающее отличие от Чернобыля, заставившее усомниться в надежности атомной энергетики даже ее убежденных сторонников: Япония - страна высоких технологий с соответствующими стандартами безопасности.

Меркель утратила веру в ядерную энергетику

Среди тех, в ком катастрофа на АЭС "Фукусима" породила серьезные сомнения в перспективности мирного атома, была и Ангела Меркель (Angela Merkel), федеральный канцлер Германии. Дипломированный физик, она до этого верила в безопасное использование ядерной энергетики. В 2006 году Меркель резко критиковала предыдущее правительство Германии под руководством социал-демократического канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), которое еще в 2000 году приняло решение о постепенном закрытии немецких АЭС.

Ангела Меркель в 2011 году осматривает ветряные установки

"Я всегда буду считать бессмысленным отключение технически безопасных атомных электростанций, которые не выбрасывают в атмосферу CO2", - заявила она тогда, добавив, что "когда-нибудь социал-демократы тоже это поймут".

Но сама же Меркель, в конечном счете, и передумала: авария на "Фукусиме" привела к краху ее веры в абсолютную подконтрольность человеку сложнейшей техники. Через три дня после трагедии канцлер объявила, что из-за "невероятной катастрофы" в Японии "мы приостановим недавно принятое решение о продлении сроков эксплуатации немецких атомных электростанций".

Авария на АЭС изменила политический ландшафт в ФРГ

Каким образом силы, порожденные аварией на "Фукусиме", перекраивают политический ландшафт в Германии, две недели спустя ощутил на себе однопартиец Меркель по Христианско-демократическому союзу Штефан Маппус (Stefan Mappus). Поддерживающий атомную энергетику премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг проиграл земельные выборы представителю партии "Союз 90"/"зеленые" Винфриду Кречману (Winfried Kretschmann).

Винфрид Кречман

Партия, с самого начала выступающая за отказ от атомной энергетики, впервые в Германии возглавила правительство федеральное земли, которой на протяжении почти шести десятилетий руководили консерваторы. Три месяца спустя бундестаг принял решение об окончательном отказе от ядерной энергетики в ФРГ к концу 2022 года. В ответ четыре энергетические компании подали в суд на государство, требуя возмещения ущерба.

8 марта 2021 министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что стороны окончательно договорились: правительство выплатит фирмам - операторам атомных станций компенсации в размере 2,43 миллиарда евро. Таким образом, резкое изменение позиции Меркель, изначально не желавшей закрывать АЭС, оплатят налогоплательщики.

Радикальный переход на альтернативные источники энергии

Вероятно, ни в одной другой стране мира авария на АЭС "Фукусима" не инициировала столь радикальный и быстрый переход на альтернативные источники энергии, как в Германии. В самой Японии, например, никто не говорит об отказе от атомной энергетики. А правительства некоторых стран, таких как, например, Франции, Великобритании и США, рассматривают атомные электростанции с их низкими выбросами СО2 как вклад в решение проблемы изменения климата.

Такой же точки зрения придерживается и Межправительственная группа экспертов по изменению климата. А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".

Солнечные батареи на озере в Северном Рейне - Вестфалии

Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), государственный секретарь Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, считает идею защиты климата с помощью использования АЭС "иллюзией" хотя бы по той причине, что их доля в мировом энергоснабжении слишком мала и составляет около пяти процентов.

"По правде говоря, это не энергоснабжение, нацеленное в будущее. Эти страны (использующие ядерную энергетику. - Ред.) рискуют лишиться по-настоящему устойчивой перспективы возобновляемой энергии. Тот, кто полагается на подобные решения, столкнется в будущем с аналогичными проблемами, которые мы испытываем в автомобильной промышленности, потому что слишком поздно поняли, что будущее - это не только двигатель внутреннего сгорания", - указал Фласбарт.

Атомная энергетика доступна не всем

Эксперт по энергетике Дирк Уве Зауэр (Dirk Uwe Sauer) из Высшей технической школы Ахена убежден, что атомная энергетика не окупается: "В странах с либерализованными рынками электроэнергии АЭС могут быть построены только в том случае, если финансовые риски покрываются государством". Это касается, например, Франции и Финляндии. "Найти же средства на сооружение атомных электростанций на свободных финансовых рынках невозможно", - указывает он.

Йохен Фласбарт

Йохен Фласбарт не видит перспективы для развития ядерной энергетики в развивающихся странах. "Если уж технологически высокоразвитые страны сталкиваются с трудностями, во-первых, в освоении этой технологии и, во-вторых, в строительстве станций в разумные сроки по разумной цене, то что же говорить о развивающихся странах?", - задается вопросом он.

Вольфрам Кёниг (Wolfram König), глава Федерального ведомства по обеспечению безопасности ядерных отходов, подозревает, что у некоторых стран есть другие причины для развития ядерной энергетики. "Использование этой технологии в гражданских целях в прошлом всегда имело и аспект ее военного применения", - напоминает он. И нельзя исключить риск использования такой техники странами с "не самыми стабильными политическими системами".

"Возобновляемые источники становятся все дешевле, в то время как атомная энергия становится все дороже", - уверен Йохен Фласбарт. Уже сегодня электроэнергия, получаемая с АЭС, не может конкурировать с выработанной при использовании солнечных батарей и ветрогенераторов, и эта тенденция будет усиливаться, считает он. "Потенциал возобновляемых источников энергии на сегодняшний день недооценивается", - подчеркивает Фласбарт.

Крупнейшее достижение политического консенсуса

Поскольку Германия решила отказаться от ядерной энергетики к 2022 году, а также закрыть к 2038 году все электростанции, работающие на угле, объемы энергии, получаемой из возобновляемых источников, должны быть быстро увеличены. К тому же ориентация на постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромобилей также сулит повышение спроса на электроэнергию. Эксперт по энергетике Зауэр призывает в этой ситуации ставить "значительно более амбициозные цели", считая их достижение возможным.

Йохен Фласбарт называет то, что произошло вскоре после аварии на японской АЭС "Фукусима-1", а именно повторное и на этот раз окончательное решение об отказе от ядерной энергетики в стране, "одним из самых грандиозных достижений консенсуса в послевоенной истории Германии". Десятилетний "глубокий конфликт был преодолен в течение нескольких месяцев и привел к многопартийному соглашению о поэтапном отказе от ядерной энергии", - резюмировал он.

Смотрите также:

Переход к альтернативной энергетике Уголь, нефть и газ - главные враги Парниковым газом номер один является СО2. Сжигание угля, нефти и газа - это причина образования 65 процентов всех парниковых газов. Вырубка лесов обуславливает выделение 11 процентов СО2. Главными причинами появления в атмосфере метана (16 процентов) и оксида азота (шесть процентов) на сегодня являются индустриальные методы в сельском хозяйстве.

Переход к альтернативной энергетике Требуется новый подход Если все останется, как и прежде, то, согласно данным Всемирного совета ООН по защите климата (IPCC), к 2100 году температура на Земле поднимется на 3,7-4,8 градуса. Однако еще можно добиться того, чтобы этот показатель не превышал 2 градуса. Для этого необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива - эксперты по климату говорят, что самое позднее к 2050 году.

Переход к альтернативной энергетике Энергия солнца как двигатель прогресса Солнце постепенно становится самым дешевым источником энергии. Цены на солнечные батареи за последние пять лет упали почти на 80 процентов. В Германии стоимость энергии, полученной в результате применения фотовольтаики, составляет уже 7 центов за киловатт-час, в странах с большим количеством солнечных дней - меньше 5 центов.

Переход к альтернативной энергетике Все больше и эффективнее Энергия ветра очень недорога, и в мире наблюдается бум в этой области. В Германии 16 процентов всей электроэнергии вырабатывается на ветряных установках, в Дании - почти 40 процентов. К 2020 году Китай планирует удвоить выработку на ветряках - сегодня они производят 4 процента всей электроэнергии страны. Типичная ветряная турбина покрывает потребности 1900 немецких домашних хозяйств.

Переход к альтернативной энергетике Дома без ископаемого топлива Хорошо изолированные дома требуют сегодня очень мало энергии, как правило, для электро- и теплоснабжения достаточно солнечных батарей, установленных на крыше. Некоторые дома производят даже слишком много энергии - она в дальнейшем может быть использована, к примеру, для зарядки электромобиля.

Переход к альтернативной энергетике Эффективное энергоснабжение экономит деньги и CO2 Важный момент в деле защиты климата - это эффективное использование энергии. Качественные светодиодные лампы потребляют десятую часть энергии, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Это позволяет сократить выбросы СО2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развития светодиодным технологиям.

Переход к альтернативной энергетике Экологически чистый транспорт Нефть имеет сегодня большое значение для транспорта, но ситуация может измениться. Альтернативы уже существуют - к примеру, этот рейсовый автобус в Кельне работает на водородном топливе, которое вырабатывается с помощью ветра и солнца путем электролиза. Такой транспорт не выделяет СО2.

Переход к альтернативной энергетике Первый серийный автомобиль на водороде С декабря 2014 года Toyota начала продажи первого серийного автомобиля, работающего на водородном топливе. Заправка длится всего несколько минут и "полного бака" хватит на 650 км пути. Эксперты полагают, что экологически чистый транспорт может использовать водород, биогаз или аккумуляторы.

Переход к альтернативной энергетике Топливо из фекалий и мусора Этот автобус из британского Бристоля ездит на биометане (СН4). Газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км необходимо столько отходов, сколько пять человек производят за год.

Переход к альтернативной энергетике Бум на рынке батарей Хранение электроэнергии до сих пор стоит немало. Но техника развивается стремительно, цены снижаются, а на рынке наблюдается настоящий бум. Электромобили стоят все меньше и для многих людей они становятся реальной альтернативой привычному транспорту.

Переход к альтернативной энергетике Прогресс в области "чистых" технологий На планете все еще два миллиарда человек живут без электричества. Однако, поскольку солнечные батареи и светодиодные лампы становятся все доступнее, их начинают активно применять жители сельской местности, как, например, здесь, в Сенегале. В специальном киоске, оборудованном солнечными батареями, заряжают переносные светодиодные лампы.

Переход к альтернативной энергетике Движение в защиту климата Движение в защиту климата приобретает все больше сторонников, как, к примеру, здесь - в центре германской угольной промышленности в городе Дюссельдорф. Немецкий энергоконцерн E.ON делает ставку на возобновляемые источники энергии; по всему миру инвесторы отзывают средства из проектов, связанных с ископаемыми источниками энергии. Автор: Максим Филимонов

