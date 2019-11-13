 Как авария на ″Фукусиме″ заставила Германию отказаться от АЭС | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.03.2021

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Германия

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.

Атомная электростанция в Германии

Одна из атомных электростанций в Германии. К концу 2022 года все немецкие АЭС закроют

11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение в истории Японии и одно из сильнейших в истории человечества (магнитуда 9,0) вызвало цунами в Тихом океане. Гигантские волны обрушились и на японскую атомную электростанцию "Фукусима-1". Затоплены были подвальные помещения, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи.

Взрыв на АЭС Фукусима (Фото из архива)

Взрыв на АЭС "Фукусима" (Фото из архива)

В результате произошло полное обесточивание станции и отказ систем аварийного охлаждения. В последующие часы и дни происходило расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году аварии такого масштаба в мировой ядерной энергетике не было. Решающее отличие от Чернобыля, заставившее усомниться в надежности атомной энергетики даже ее убежденных сторонников: Япония - страна высоких технологий с соответствующими стандартами безопасности.

Меркель утратила веру в ядерную энергетику

Среди тех, в ком катастрофа на АЭС "Фукусима" породила серьезные сомнения в перспективности мирного атома, была и Ангела Меркель (Angela Merkel), федеральный канцлер Германии. Дипломированный физик, она до этого верила в безопасное использование ядерной энергетики. В 2006 году Меркель резко критиковала предыдущее правительство Германии под руководством социал-демократического канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), которое еще в 2000 году приняло решение о постепенном закрытии немецких АЭС.

Ангела Меркель в 2011 году осматривает ветряные установки

Ангела Меркель в 2011 году осматривает ветряные установки

"Я всегда буду считать бессмысленным отключение технически безопасных атомных электростанций, которые не выбрасывают в атмосферу CO2", - заявила она тогда, добавив, что "когда-нибудь социал-демократы тоже это поймут".

Но сама же Меркель, в конечном счете, и передумала: авария на "Фукусиме" привела к краху ее веры в абсолютную подконтрольность человеку сложнейшей техники. Через три дня после трагедии канцлер объявила, что из-за "невероятной катастрофы" в Японии "мы приостановим недавно принятое решение о продлении сроков эксплуатации немецких атомных электростанций".

Авария на АЭС изменила политический ландшафт в ФРГ

Каким образом силы, порожденные аварией на "Фукусиме", перекраивают политический ландшафт в Германии, две недели спустя ощутил на себе однопартиец Меркель по Христианско-демократическому союзу Штефан Маппус (Stefan Mappus). Поддерживающий атомную энергетику премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг проиграл земельные выборы представителю партии "Союз 90"/"зеленые" Винфриду Кречману (Winfried Kretschmann).

Винфрид Кречман

Винфрид Кречман

Партия, с самого начала выступающая за отказ от атомной энергетики, впервые в Германии возглавила правительство федеральное земли, которой на протяжении почти шести десятилетий руководили консерваторы. Три месяца спустя бундестаг принял решение об окончательном отказе от ядерной энергетики в ФРГ к концу 2022 года. В ответ четыре энергетические компании подали в суд на государство, требуя возмещения ущерба.

8 марта 2021 министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что стороны окончательно договорились: правительство выплатит фирмам - операторам атомных станций компенсации в размере 2,43 миллиарда евро. Таким образом, резкое изменение позиции Меркель, изначально не желавшей закрывать АЭС, оплатят налогоплательщики.

Радикальный переход на альтернативные источники энергии

Вероятно, ни в одной другой стране мира авария на АЭС "Фукусима" не инициировала столь радикальный и быстрый переход на альтернативные источники энергии, как в Германии. В самой Японии, например, никто не говорит об отказе от атомной энергетики. А правительства некоторых стран, таких как, например, Франции, Великобритании и США, рассматривают атомные электростанции с их низкими выбросами СО2 как вклад в решение проблемы изменения климата.

Такой же точки зрения придерживается и Межправительственная группа экспертов по изменению климата. А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".

Солнечные батареи на озере в ФРГ

Солнечные батареи на озере в Северном Рейне - Вестфалии

Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), государственный секретарь Федерального министерства  охраны окружающей среды и ядерной безопасности, считает идею защиты климата с помощью использования АЭС "иллюзией" хотя бы по той причине, что их доля в мировом энергоснабжении слишком мала и составляет около пяти процентов.

"По правде говоря, это не энергоснабжение, нацеленное в будущее. Эти страны (использующие ядерную энергетику. - Ред.) рискуют лишиться по-настоящему устойчивой перспективы  возобновляемой энергии. Тот, кто полагается на подобные решения, столкнется в будущем с аналогичными проблемами, которые мы испытываем в автомобильной промышленности, потому что слишком поздно поняли, что будущее - это не только двигатель внутреннего сгорания", - указал Фласбарт.

Атомная энергетика доступна не всем

Эксперт по энергетике Дирк Уве Зауэр (Dirk Uwe Sauer) из Высшей технической школы Ахена убежден, что атомная энергетика не окупается: "В странах с либерализованными рынками электроэнергии АЭС могут быть построены только в том случае, если финансовые риски покрываются государством". Это касается, например, Франции и Финляндии. "Найти же средства на сооружение атомных электростанций на свободных финансовых рынках невозможно", - указывает он.

Йохен Фласбарт

Йохен Фласбарт

Йохен Фласбарт не видит перспективы для развития ядерной энергетики в развивающихся странах. "Если уж технологически высокоразвитые страны сталкиваются с трудностями, во-первых, в освоении этой технологии и, во-вторых, в строительстве станций в разумные сроки по разумной цене, то что же говорить о развивающихся странах?", - задается вопросом он.

Вольфрам Кёниг (Wolfram König), глава Федерального ведомства по обеспечению безопасности ядерных отходов, подозревает, что у некоторых стран есть другие причины для развития ядерной энергетики. "Использование этой технологии в гражданских целях в прошлом всегда имело и аспект ее военного применения", - напоминает он. И нельзя исключить риск использования такой техники странами с "не самыми стабильными политическими системами".

"Возобновляемые источники становятся все дешевле, в то время как атомная энергия становится все дороже", - уверен Йохен Фласбарт. Уже сегодня электроэнергия, получаемая с АЭС, не может конкурировать с выработанной при использовании солнечных батарей и ветрогенераторов, и эта тенденция будет усиливаться, считает он. "Потенциал возобновляемых источников энергии на сегодняшний день недооценивается", - подчеркивает Фласбарт.

Крупнейшее достижение политического консенсуса

Поскольку Германия решила отказаться от ядерной энергетики к 2022 году, а также закрыть к 2038 году все электростанции, работающие на угле, объемы энергии, получаемой из возобновляемых источников, должны быть быстро увеличены. К тому же ориентация на постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромобилей также сулит повышение спроса на электроэнергию. Эксперт по энергетике Зауэр призывает в этой ситуации ставить "значительно более амбициозные цели", считая их достижение возможным.

Йохен Фласбарт называет то, что произошло вскоре после аварии на японской АЭС "Фукусима-1", а именно повторное и на этот раз окончательное решение об отказе от ядерной энергетики в стране, "одним из самых грандиозных достижений консенсуса в послевоенной истории Германии". Десятилетний "глубокий конфликт был преодолен в течение нескольких месяцев и привел к многопартийному соглашению о поэтапном отказе от ядерной энергии", - резюмировал он.

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    Автор: Максим Филимонов


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