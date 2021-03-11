 Как живет Фукусима спустя десять лет после аварии на АЭС | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.03.2021

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Мир

Как живет Фукусима спустя десять лет после аварии на АЭС

Видимых признаков произошедшей катастрофы в Фукусиме почти не осталось. Но часть территории по-прежнему загрязнена, а десятки тысяч жителей до сих пор не вернулись в свои дома.

Работы по дезактивации АЭС Фукусима-1 продолжаются и сегодня

Работы по дезактивации АЭС "Фукусима-1" продолжаются и сегодня

Сначала землетрясение 11 марта 2011 года разрушило основную систему электроснабжения, затем цунами затопило аварийные электрогенераторы. Вскоре топливо в трех из шести реакторов на ядерной установке "Фукусима-1" перегрелось, что привело к расплавлению активной зоны. В результате водород, вырвавшись из баков высокого давления, несколько раз взорвался в энергоблоках. Телевизионные кадры облаков радиоактивного дыма над ядерным реактором  врезались в коллективную память всего мира. Радиоактивные частицы загрязнили более 1000 квадратных километров, и более 160 000 жителей бежали из города.

Жители среди развалин города после землетрясения 11 марта 2011 года

Жители среди развалин города после землетрясения 11 марта 2011 года

Спустя десять лет видимых признаков катастрофы почти не осталось. Повсюду в 20-километровой зоне вокруг ядерного объекта экскаваторы и краны снесли офисные здания и дома, ставшие непригодными для проживания из-за землетрясения, многолетнего запустения и радиоактивного загрязнения. Горы мешков, содержащих все, что осталось после дезактивации, которые годами уродовали ландшафт, вывезены.

На многих полях и лугах установлены солнечные батареи. Но оценка десятой годовщины катастрофы губернатора Фукусимы Масао Учибори резко контрастная. "С одной стороны, уровень радиации упал. Мы провели дезактивацию, сегодня закрыто только 2,4 процента территории префектуры", - говорит Учибори. "С другой стороны, 37 000 бывших жителей все еще находятся в эвакуации",- отмечает он.

Можно ли есть местные продукты в Фукусиме?

Тем временем все приказы об эвакуации из 20-километровой зоны отменены. Но большая часть населенных пунктов вблизи АЭС и к северо-западу от станции все еще сильно загрязнены. На общей площади в почти 340 кв. км радиоактивность как минимум в 50 раз превышает стандартный предел в один миллизиверт. Пока в этих городах созданы только небольшие дезактивированные особые экономические зоны, которые призваны служить плацдармом для будущего возвращения жителей.

Дезактивация в Фукусиме

Дезактивация в Фукусиме

В населенные пункты, расположенные на некотором отдалении от АЭС, вернулись от 30 до 60 процентов бывших жителей. Однако семей с детьми очень мало. Они опасаются радиации, да и многие уже прижились на новых местах. Таким образом, большинство репатриантов - пожилые люди. Например, 68-летняя Томоко Кобаяши, которая вместе с мужем управляет небольшим отелем в 14 км к северу от атомной электростанции.

После аварии она переехала к семье сына в большой город Нагоя. Но вскоре затосковала по родному дому. "Блюда и продукты в Нагое были не такими вкусными, как в Фукусиме, - говорит она. - Поэтому мы вернулись посмотреть, можно ли снова есть местные продукты".

Супружеская пара присоединилась к местной инициативной группе, члены которой проводят собственные замеры уровня радиации в почве, воздухе и продуктах питания. По их данным, потребление, например, местного риса и овощей совершенно безопасно.

Проблемы консервации АЭС

Привязанность к собственному клочку земли побудила вернуться также Сэймэя Сасаки. Его семья веками жила неподалеку от того места, где была построена атомная электростанция. Он традиционно сдает поля в аренду фермерам, выращивающим рис, а также получает доходы от небольшого леса. Бодрый 95-летний мужчина отремонтировал свой дом с традиционной типично изогнутой крышей.

Сэймэй Сасаки вернулся в свой дом

Сэймэй Сасаки вернулся в свой дом

У него нет иллюзий относительно будущего. "Я надеюсь, что восстановление завершится как можно быстрее. Но пройдет 30, а может быть, даже 50 лет, пока все снова будет хорошо", - говорит он. "Я также хотел бы, чтобы больше людей снова занимались сельским хозяйством. Но арендаторов нет", - рассказывает Сасаки. По его словам, одна из причин - высокие компенсационные выплаты. "Многие эвакуированные купили новый дом в другом месте и не хотят возвращаться", - объясняет он.

Ситуация на самой АЭС также полна контрастов: расплавленное топливо охлаждается, а руины выдерживают новые толчки. Но из-за остающегося высокого уровня радиации дезактивация идет намного медленнее, чем планировалось. Кроме того, на территории находятся более 1000 резервуаров, содержащих 1,3 млн кубометров воды. Оператор АЭС компания Tepco хочет слить воду в Тихий океан, но правительство не дает разрешения, потому что в ней содержится радиоактивный тритий.

Остается открытым вопрос и о том, где держать расплавленное топливо, не говоря уже о том, как его можно захоронить. Но менеджер Tepco Акира Оно, отвечающий за консервацию разрушенных блоков, пока не хочет обсуждать эти вопросы. "Если вы спросите десять человек, вы получите десять мнений", - шутит он.

Япония не отказывается от атомной энергетики

В отличие от Германии, в самой Японии ядерная катастрофа не вызвала политических потрясений. Право-консервативная коалиция, поддерживающая ядерную энергетику, правит более восьми лет. Из-за необходимого переоснащения техники безопасности из первоначально запланированных 54 потребовалось перезапустить лишь каждый шестой реактор. Согласно опросам, большинство японцев против их дальнейшего использования, но это не влияет на результаты выборов, объясняет ученая-японовед Кристина Ивата-Вайкгенаннт (Kristina Iwata-Weickgenannt) из университета Нагои.

"За исключением 1960-х - начала 1970-х годов в Японии никогда не было ярко выраженной культуры протеста. Наоборот: политический активизм с тех пор подвергся сильной стигматизации", - говорит немецкий эксперт. В результате недовольство политикой сейчас чрезвычайно велико, но мало надежды на то, что уличные протесты приведут к изменениям, - полагает она. "В свете этого я не удивлена, что вспыхнувшие было протесты против ядерной энергетики в основном сошли на нет", - подчеркивает Ивата-Вайкгенаннт.

Однако в смой Фукусиме люди теперь полностью полагаются на "зеленую" электроэнергию. Ожидается, что ее доля увеличится здесь с 40 процентов сегодня до 100 процентов к 2041 году. 

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    Автор: Максим Филимонов


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