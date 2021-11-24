Защита климата

Борьба с глобальным потеплением и меры по охране климата на Земле.
Мировое сообщество стремится в первую очередь предотвратить повышение средней температуры на Земле. Эти меры обсуждаются, среди прочего, на всемирных конференциях ООН по вопросам изменения климата.
Прокладка "Северного потока - 2" была завершена в начале сентября. Но разрешение на его эксплуатацию будет получено лишь через несколько месяцев. Йорг Химмельрайх видит в этом определенный шанс для властей ФРГ.
Путина вызывают в школу за то, что Лукашенко играет с газовым вентилем. Служители метавселенной Кремля выносят из мозга россиян все лишнее. Политические пьесы о климате, мигрантах и голодовке. Смотрите в 193-м выпуске "Заповедника"!