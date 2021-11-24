Защита климата

Комментарий: Берлин должен использовать паузу в сертификации "Северного потока - 2"

Прокладка "Северного потока - 2" была завершена в начале сентября. Но разрешение на его эксплуатацию будет получено лишь через несколько месяцев. Йорг Химмельрайх видит в этом определенный шанс для властей ФРГ.