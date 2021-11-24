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Защита климата

Борьба с глобальным потеплением и меры по охране климата на Земле.

Мировое сообщество стремится в первую очередь предотвратить повышение средней температуры на Земле. Эти меры обсуждаются, среди прочего, на всемирных конференциях ООН по вопросам изменения климата.

16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Комментарий: Берлин должен использовать паузу в сертификации "Северного потока - 2" 24.11.2021

Прокладка "Северного потока - 2" была завершена в начале сентября. Но разрешение на его эксплуатацию будет получено лишь через несколько месяцев. Йорг Химмельрайх видит в этом определенный шанс для властей ФРГ.
Miners enter an elevator to go down at the Zasyadko coal mine in Donetsk March 4, 2015. Dozens of miners were trapped underground and feared dead after a blast on Wednesday at the coal mine in the eastern Ukrainian rebel stronghold of Donetsk. Mine officials said the explosion was most likely caused by gas and not linked to fighting at the nearby frontline in the war between Moscow-backed rebels and Ukraine government forces. The regional administration said the bodies of nine miners have been found so far but the fate of another 23 remains unknown. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: POLITICS CONFLICT CIVIL UNREST ENERGY DISASTER TPX IMAGES OF THE DAY)

Украина пересмотрит планы отказа от угля до 2035 года 23.11.2021

Обязательства Украины, данные во время COP26 в Глазго, будут пересмотрены, сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Министерство энергетики страны может отсрочить дату отказа от сжигания угля.

Лукашенко хулиганит. Зачистка "Мемориала". Политический фарс - "Заповедник", выпуск 193, 21.11.21 21.11.2021

Путина вызывают в школу за то, что Лукашенко играет с газовым вентилем. Служители метавселенной Кремля выносят из мозга россиян все лишнее. Политические пьесы о климате, мигрантах и голодовке. Смотрите в 193-м выпуске "Заповедника"!
NEW DELHI, INDIA - NOVEMBER 12: Commuters seen early morning as heavy smog engulfed Moti Bagh on November 12, 2021 in New Delhi, India. The layer of eye-stinging smog lingering over Delhi-NCR thickened on Friday, giving the sun an orange tint and reducing visibility to 200 metres in several areas of the region that have been plagued by hazardous pollution levels since early November. Photo by Sanchit Khanna/Hindustan Times Thick Smog Layer Covers Delhi NCR PUBLICATIONxNOTxINxIND

Как Индии решить проблему растущего загрязнения воздуха? 21.11.2021

Нью-Дели стоит на пороге нового локдауна, который вызван не пандемией, а сильным смогом. Но отказываться от использования угля в энергетике в Индии не спешат.

Катастрофа с ковидом: Европу накрыла четвертая волна пандемии. Европа в фокусе 18.11.2021

Также в программе: кто выиграл от контрсанкций Путина в России, скандал в католической церкви во Франции, как спасают климат в Шотландии.

Der Wiedehopf ist zum Nationalvogel Israels gewählt worden (undatiertes Handout). Staatspräsident Schimon Peres gab am Donnerstag (29.05.2008) in einer feierlichen Zeremonie das Ergebnis einer Abstimmung bekannt, die der israelische Naturschutzbund zum 60. Jubiläum Israels veranlasst hatte. Er hielt sich dabei scherzhaft ein T-Shirt mit einem Bild des Wiedehopfs vor die Brust. Der auch in Mitteleuropa bekannte Vogel (Upupa epops), hatte mehr als ein Drittel von etwa 150.000 abgegebenen Stimmen erzielt. Der Wiedehopf - auf Hebräisch Duchifat - wird bereits im Alten Testament erwähnt. Im Koran erscheint er als Liebesbote Salomons an die Königin von Saba. Der sehr charakteristische Vogel hat schwarz-weiße Flügel und einen orangeroten Oberkörper, eine Federhaube mit dunklen Tupfen, einen langen dünnen Schnabel und nickt häufig mit dem Kopf. +++(c) dpa - Report+++

Удод стал "Птицей 2022 года" в Германии (фото) 18.11.2021

"Птицей 2022 года" в Германии выбран удод - национальный символ Израиля. В финале конкурса удоды получили почти 32 процента голосов.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

"Северный поток - 2": суд в ФРГ отклонил иск экологов 16.11.2021

Иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe против горного управления Штральзунда, давшего разрешение на строительство "Северного потока - 2", отклонен Высшим административным судом в Грайфсвальде.
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP verkünden im hub27 auf dem Messegelände Berlin die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu einer möglichen Regierungsbildung im Rahmen einer Ampel-Koalition nach der Bundestagswahl 2021 Robert Habeck, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Christian Lindner, Norbert Walter-BorjansSPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP verkünden im hub27 auf dem Messegelände Berlin die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu einer möglichen Regierungsbildung im Rahmen einer Ampel-Koalition nach der Bundestagswahl 2021 Robert Habeck, Annalena, Berlin Berlin Deutschland Messegelände Berlin *** SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN and FDP announce the start of coalition negotiations at hub27 on the Berlin Exhibition Grounds o

В Берлине начался завершающий этап коалиционных переговоров 15.11.2021

На последнем отрезке переговоров о создании правительственной коалиции социал-демократам, "зеленым" и либералам предстоит согласовать вопросы, не решенные 22 рабочими группами.
Германия. Туманные перспективы (фото)

Германия. Туманные перспективы (фото) 14.11.2021

Осень может порадовать любителей природы не только обильным листопадом и яркими красками.
Cop26 - Glasgow. Alok Sharma (centre) President of the Cop26 climate summit, speaks during an informal stock taking plenary session, during an 'overun' day of the Cop26 summit in Glasgow. Picture date: Saturday November 13, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26. Photo credit should read: Jane Barlow/PA Wire URN:63705152

Климатическая конференция ООН приняла компромиссное соглашение 14.11.2021

Участники согласились скорректировать национальные климатические цели к концу 2022 года, а также добиваться ограничения глобального потепления полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
The Cumbre Vieja volcano seen from the Tajuya viewpoint continues to expel lava, on the Canary Island of La Palma, Spain, October 29, 2021. REUTERS/Borja Suarez

Первый человек погиб из-за извержения вулкана на острове Пальма 13.11.2021

72-летний мужчина стал первой жертвой с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Канарского архипелага. Извержение длится с 19 сентября. Остров Пальма объявлен зоной катастрофы.
Die Klimaaktivisten Lea Bonasera (M) und Henning Jeschke (l) treffen Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und geschäftsführender Bundesminister der Finanzen, in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Rund sieben Wochen nach dem Ende ihres Hungerstreiks erfüllt Scholz damit eine Zusage, die den jungen Mann und die junge Frau am Tag vor der Bundestagswahl zum Abbruch ihrer Aktion bewegt hatte.

О чем Шольц говорил с экоактивистами после их голодовки 12.11.2021

Олаф Шольц провел встречу с участниками движения "Последнее поколение" о глобальном потеплении и климатической политике. Какие вопросы были у молодежи к возможному будущему канцлеру?
Flüchtlinge sitzen auf einem überfüllten Boot. Das Seenotrettungsschiff «Sea-Eye 4» der deutschen Hilfsorganisationen Sea-Eye und Mission Lifeline darf mit mehr als 800 Menschen an Bord in Trapani auf Sizilien anlegen. +++ dpa-Bildfunk +++

ООН: Число беженцев в мире достигло 84 млн человек 11.11.2021

С конца 2020 по июнь 2021 года общемировое число беженцев возросло с 82,4 до 84 млн, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это связано с войнами, насилием и последствиями изменений климата.
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В Беларуси "потепления" не будет. Как теперь вести бизнес? 11.11.2021

Как развивать бизнес в стране, где нет доверия к государству? Этот вопрос стал одним из самых важных на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси. Эксперты постарались найти на него ответ.
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Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году 10.11.2021

Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.
Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
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