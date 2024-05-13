С чем идут немецкие партии на выборы в Европарламент

В Германии крупнейшие партии идут на июньские выборы в Европарламент с противоположными идеями - в особенности, "зеленые" и АдГ.

Немецкие политические партии готовятся к выборам в Европарламент, которые пройдут 9 июня. В их программах есть как много общего, так и существенные различия. Особенно удивительным является сходство в определенных программных пунктах у партий, резко различающихся по своему политическому спектру.

"Зеленые": Федеративное государство вместо союза государств

Номер 1 в предвыборном списке "зеленых" - Вольфганг Ветцель Фото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Ни одна немецкая партия не заходит так далеко, как "зеленые", когда дело касается долгосрочных целей ЕС. Они хотят дальнейшего развития Европейского Союза и превращения его в "федеративное европейское государство". Благодаря ним то же самое говорится и в тексте коалиционного соглашения федерального правительства между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "Союзом-90"/"зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). По мнению "зеленых", немецкие интересы - это европейские интересы; они не видят в этом никаких противоречий.

ЕС должен стать "стратегически суверенным", то есть, иметь возможность действовать независимо во внешней и военной политике. Партия хочет еще больше поддержать Украину. "Зеленые" видят в Украине будущего члена ЕС, переговоры о вступлении с которым должны начаться как можно скорее. Все остальные партии намного осторожнее в этом вопросе.

Фирменным знаком "зеленых" остается климатическая политика, в которую, по их мнению, необходимо вкладывать крупные инвестиции, даже если это означает увеличение государственной задолженности. Партия занимает либеральную позицию по миграционной политике и вопросам предоставления убежища, хотя большинство немцев сейчас относятся к этой теме весьма критически.

СДПГ: Расширение прав трудящихся в Европе

Предвыборные плакаты СДПГ (в центре) и других немецких партий Фото: dts-Agentur/picture alliance

Солидарность и социальная безопасность трудящихся являются ключевыми лозунгами программы СДПГ. Для социал-демократов это означает введение базовых стандартов в системах социального обеспечения ЕС и общеевропейского минимального уровня заработной платы. Для этого требуется много средств, которые СДПГ предлагает получить за счет новых долгов, а также за счет повышения налогов.

Последовательная климатическая политика, в частности, предложение: "Мы сделаем Европу первым устойчивым и нейтральным по отношению к парниковым газам континентом самое позднее к 2050 году" очень сходно с программными установками партии "зеленых". Также, как и позиции в области миграционной политики и намерение масштабных инвестиций в социальную сферу.

Однако в области внешней политики программы партий разнятся. "Мир в Европе не может быть против России, а только вместе с ней", - считают социал-демократы. СДПГ позиционирует себя как "партию мира в Германии", которая призывает к "новой европейской восточной политике" - несмотря на грубое нарушение Россией норм международного права.

СвДП: Меньше бюрократии, больше экономии

Главный кандидат СвДП на выборах в Европарламент - Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Совершенно по-другому расставлены акценты в программе третьей партии в федеральном правительстве, СвДП, резко критикующей работу Еврокомиссии и содержащей предложения по ее улучшению.

"Планы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - такие как бюрократическая директива ЕС о цепочке поставок (новая норма ЕС, обязывающая крупные компании следить за соблюдением прав человека и экологических стандартов их поставщиками - Ред.) или запрет ЕС на отопление (замена газа и нефти в отоплении возобновляемыми источниками энергии - Ред.) - грозят возложить дополнительное бремя на экономику и граждан", - говорится в предвыборных документах СвДП. Критике либералы подвергают не только требование отказаться в ближайшее время от ископаемого сырья при отоплении зданий, но и планируемый запрет двигателей внутреннего сгорания. Они критикуют также введение "все новых правил и требований".

СвДП хотела бы поддерживать Украину еще больше, однако считает, что прежде чем перераспределить финансовые ресурсы - независимо от того, для чего они предназначены, - вначале необходимо создать. Вместо увеличения государственной задолжности, как это предлагают их партнеры по правящей коалиции, либералы призывают к экономии, в том числе, и на общеевропейском уровне. В числе их предложений - сокращение числа еврокомиссаров с 28 до 18 и проведение заседаний Европарламентав одном городе (сейчас он собирается поочередно в Страсбурге и Брюсселе).

ХДС: Баланс интересов и сильная оборона

Христианско-демократический союз (ХДС) (вместе с родственным ему баварским Христианско-социальным союзом (ХСС)) считает себя единственной народной партией в Германии, которая отвечает интересам широких слоев населения. Программа союза построена по принципу "да, но": защита климата - да, но без принуждения, рыночная экономика - да, но с социальным обеспечением, европейская солидарность - да, но с твердой бюджетной политикой.

Предвыборная реклама ХДС Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Подобное сочетание не всегда удается. Одним программными положениями ХДСнаносит удар в спину своей соратнице по партии, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Она выступает за прекращение использования двигателей внутреннего сгорания с 2035 года, а ХДС против этого запрета. Когда речь идет о защите климата и проблемах миграции, христианские демократы сейчас занимают гораздо более консервативную позицию, чем во времена своего нахождения у власти до 2021 года.

По внешнеполитическим вопросам ХДС выступает за усиление безопасности и обороны Евросоюза на фоне российской агрессии против Украины. Партия хочет масштабного перевооружения Европейского Союза, включая строительство или приобретение авианосцев и создание собственного противоракетного щита.

АдГ: Долой ЕС!

"Альтернатива для Германии" - это полюс, противоположный "зеленым", и не только в европейской политике. АдГ - единственная партия в германском бундестаге, которая хочет упразднить ЕС, по крайней мере, в его нынешнем виде. "Мы считаем, что ЕС невозможно реформировать, и рассматриваем его как провальный проект", - говорится в преамбуле предвыборного манифеста.

Главный кандидат АдГ на европейских выборах - Максимилиан Кра Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Необходимо стремиться к созданию "федерации европейских наций", что означает основанное на новых принципах европейское экономическое сообщество и сообщество интересов, в котором будет гарантирован суверенитет государств-членов. Внутренний рынок ЕС АдГ намерена сохранить.

В миграционной политике АдГ призывает к созданию "крепости Европы", в которой ЕС должен поддерживать государства-члены в защите внешних границ и депортации нежелательных мигрантов.

Особые меры по защите климата совершенно излишни, считают в партии, поскольку климат всегда менялся. Поэтому партия отвергает все меры по сокращению выбросов CO2, например, на транспорте или в отоплении.

В области внешней политики АдГ призывает к прекращению экономических санкций в отношении России и сближению с Москвой.

Левые: новый старт через перераспределение

Левая партия не подвергает фундаментальному сомнению ЕС, но выступает за радикальные реформы. "Если вы хотите Европу, вам придется отобрать ее у богатых", - говорится в предвыборном манифесте.

Главный кандидат Левой партии на выборах в Европарламент Мартин Ширдеван (справа) Фото: Volker Witting/DW

Левые хотят радикально расширить инвестиции в социальную политику за счет значительно более высоких налогов, особенно для корпораций. В Германии, например, они выступают за четырехдневную неделю с полным сохранением заработной платы, за повышение минимальной заработной платы до 15 евро в час (сейчас 12,41 евро), за базовый европейский уровень защиты детей.

Миграционная политика и вопросы предоставления убежища не должны быть каким-либо образом ограничены.

Параллели с АдГ есть в одном: Левая партия также стремится к сближению с Россией и выступает против поставок оружия в Украину.

ССВ: Гибрид Левой партии и АдГ

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) вышла из Левой партии и проводит избирательную кампанию во главе недавно основанного ей "Союза Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость". В своей программе ССВсочетает некоторые элементы прежней партии Вагенкнехт с рядом требований АдГ.

Лидер ССВ Сара Вагенкнехт Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Как и Левая партия, ССВ выступает за более широкое перераспределение социальных благ сверху вниз и масштабные государственные инвестиции. Кроме того, партия стремится к новому сближению с Россией.

С другой стороны, ССВ объединяет с АдГ требование значительных ограничений миграционной политики, хотя в менее резких формулировках. Партия считает, что Германия перегружена большим числом иммигрантов, а цену за это - в частности, в виде напряженной ситуации на рынке жилья - платят бедные.

В вопросах защиты климата ССВ хотя и не столь радикален, как АдГ, но обвиняет власти в "слепом активизме и непродуманных мерах", которые "не помогают климату, но ставят под угрозу наше экономическое существование, делают жизнь людей более дорогой и подрывают общественное признание разумных мер по защите климата".