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Левая партия

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Левая партия - третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции.

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Контекст

Сара Вагенкнехт выступает под лозунгом "Дипломатия вместо поставок оружия"

Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?

Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?

Раскол в Левой партии может ускорить формирование в Германии силы, выступающей против военной поддержки Украины.
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Глава левых в бундестаге: Нужна мирная инициатива по Украине

Глава левых в бундестаге: Нужна мирная инициатива по Украине

Изменил ли визит в Украину отношение лидера фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча к поставкам оружия Киеву?
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Почему "Восстание за мир" вызвало в Германии шквал критики

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Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

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Афганские беженцы в аэропорту Франкфурта

ФРГ за шесть месяцев приняла свыше 47 тыс. беженцев

ФРГ за шесть месяцев приняла свыше 47 тыс. беженцев

По мнению эксперта Левой партии Йельпке, Германия должна действовать и продолжить "принимать тех, кто ищет защиты".
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Шоан Ваизи

Как экс-беженец из Ирана борется за место в бундестаге

Как экс-беженец из Ирана борется за место в бундестаге

Беженец из Ирана, 10 лет назад оказавшийся в ФРГ, на выборах в бунестаг выставляет свою кандидатуру от Левой партии.
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Cопредседатель Левой партии и основной кандидат на выборах в бундестаг Жанин Висслер

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Жанин Висслер отвергла утверждение о том, что Левая партия в Германии - "друзья Путина".
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Мнения

FAZ: Немцы, которые доверяют Путину больше, чем Меркель

Комментарий
Политика1 сентября 2016 г.