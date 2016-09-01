You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Левая партия
Публикации по теме
Левая партия - третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?
Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?
Раскол в Левой партии может ускорить формирование в Германии силы, выступающей против военной поддержки Украины.
Политика
12.06.2023
12 июня 2023 г.
Глава левых в бундестаге: Нужна мирная инициатива по Украине
Глава левых в бундестаге: Нужна мирная инициатива по Украине
Изменил ли визит в Украину отношение лидера фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча к поставкам оружия Киеву?
Конфликты
24.05.2023
24 мая 2023 г.
Почему "Восстание за мир" вызвало в Германии шквал критики
Почему "Восстание за мир" вызвало в Германии шквал критики
"Химера" или удачная идея? Политики и СМИ ФРГ неоднозначно восприняли берлинскую демонстрацию Вагенкнехт и Шварцер.
Общество
27.02.2023
27 февраля 2023 г.
Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия
Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия
Левые и крайне правые силы хотят каждый понедельник протестовать в ФРГ против роста цен на электричество и продукты.
Общество
06.09.2022
6 сентября 2022 г.
ФРГ за шесть месяцев приняла свыше 47 тыс. беженцев
ФРГ за шесть месяцев приняла свыше 47 тыс. беженцев
По мнению эксперта Левой партии Йельпке, Германия должна действовать и продолжить "принимать тех, кто ищет защиты".
Политика
30.08.2021
30 августа 2021 г.
Как экс-беженец из Ирана борется за место в бундестаге
Как экс-беженец из Ирана борется за место в бундестаге
Беженец из Ирана, 10 лет назад оказавшийся в ФРГ, на выборах в бунестаг выставляет свою кандидатуру от Левой партии.
Политика
28.08.2021
28 августа 2021 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Что думают в Левой партии о Путине, Навальном и России
26 сентября в ФРГ пройдут выборы в бундестаг. Как оценивает ситуацию в РФ основной кандидат Левой партии Жанин Висслер?
Политика
26.08.2021
26 августа 2021 г.
06:25 мин.
Основной кандидат от Левой партии Висслер - в интервью DW
Жанин Висслер отвергла утверждение о том, что Левая партия в Германии - "друзья Путина".
Политика
22.08.2021
22 августа 2021 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
FAZ: Немцы, которые доверяют Путину больше, чем Меркель
Комментарий
Политика
01.09.2016
1 сентября 2016 г.
Реклама