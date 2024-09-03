ССВ: новое слово в немецкой политике или опасные популисты?

По итогам выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии "Союз Сары Вагенкнехт" хочет править в обеих землях. DW - о партии, которой еще нет и года, и об ее основательнице, которая внесла раскол в партийный ландшафт ФРГ.

"Мы стали фактором власти в Германии", - заявила Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) на своей первой пресс-конференции после земельных выборов в Саксонии и Тюрингии, состоявшихся 1 сентября. По итогам голосования партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), основанная только в январе нынешнего года, стала третьей политической силой в обеих восточных федеральных землях.

ССВ, пояснил в интервью информационному агентству dpa политолог Ян Филипп Томечек (Jan Philipp Thomeczek), умудряется совмещать как левую, так и правую повестку. Так, партия выступает за увеличение пенсий и минимальной зарплаты и при этом скептически относится к проблеме защиты климата и призывает ограничить прием беженцев. ССВ, по мнению Томечека, заполнила пустоту на немецкой политической сцене, и теперь при формировании земельных правительств позиция партии может иметь решающее значение - ведь создавать коалицию с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (AдГ), победившей в Тюрингии и чуть уступившей консервативному Христианско-демократическому союзу (ХДС) в Саксонии, традиционные политические силы в ФРГ не будут.

"Люди возлагают на нас большие надежды, и я чувствовала это во время избирательной кампании", - делится Сара Вагенкнехт, которая, констатируют наблюдатели, как никто другой в немецкой политике вызывает сегодня разноречивые реакции, имея как много сторонников, так и противников. Одни считают ее символом новой эпохи, другие - опасной популисткой, питающей симпатии к политике президента Путина.

Фигуры на карнавале в Майнце: Владимир Путин управляет сопредседателем партии АдГ Алис Вайдель (слева) и Сарой Вагенкнехт, 2024 год Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

По словам самой Вагенкнехт, успех ССВ является выражением общественных настроений в Германии. Он связан с тем, как мало немцев по-прежнему доверяют традиционным партиям, и как много их чувствуют себя политически обманутыми, добавляет лидер ССВ. По ее мнению, из сложившейся ситуации выгоды извлекла и АдГ, отделения которой в Саксонии и Тюрингии местные Ведомства по охране конституции признали "определенно правоэкстремистскими".

Главная тема предвыборной кампании ССВ: война и мир

Далее Вагенкнехт начинает говорить о теме, которая сыграла одну из важнейших ролей в предвыборной кампании ССB: война и мир. На партийных агитационных плакатах она была сформулирована как альтернатива: "Война или мир". Это аллюзия на войну России и Украины, в которой Германия политически и поставками оружия поддерживает подвергшийся российской агрессии Киев. ССВ хочет это изменить.

Проблема в том, что решения о поставках оружия Украине или о размещении в ФРГ американских ракет средней дальности, против чего также выступает ССВ, принимают не земельные правительства в Саксонии или Тюрингии, а федеральное, а также бундестаг в Берлине. Тем не менее Вагенкнехт подчеркивает: "Люди ожидают, что правительства земель будут отражать их позицию, их мнение большинства и по этому вопросу".

Вагенкнехт призывает к дипломатическим инициативам во имя мира

По ее словам, соцпросы на этот счет свидетельствуют однозначно: "Половина населения Германии, а в восточной части страны и большинство, боится быть втянутым в большую войну. Поэтому любое земельное правительство с участием ССB должно четко позиционировать себя в этом смысле. Это включает в себя, добавляет Вагенкнехт, и большую дипломатическую активность со стороны правительства ФРГ: "И, конечно же, мы ожидаем, что премьер-министры федеральных земель также выразят такую позицию публично".

Кандидаты от ССВ на пост главы земельного правительства - Сабине Циммерман (слева) в Саксонии и Катя Вольф в Тюрингии Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Кандидаты от ССВ на пост главы земельного правительства - Сабине Циммерман (Sabine Zimmermann) в Саксонии и Катя Вольф (Katja Wolf) в Тюрингии, также, как Вагенкнехт, в прошлом члены Левой партии, - придерживаются аналогичной точки зрения. "Сара Вагенкнехт, конечно, будет вплотную заниматься вопросами войны и мира и всем тем, что затрагивает федеральные вопросы на региональном уровне", - отмечает Вольф.

Глава правительства Саксонии от ХДС открыт для переговоров с ССВ

В свою очередь, Циммерман заверяет, что партия готова взять на себя ответственность за Саксонию. И уточняет: "Но если ХДС и Социал-демократическая партия (СДПГ) кардинально не изменят свою политику, мы не будем участвовать в коалиционном правительстве". Действующий саксонский премьер Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) из ХДС не исключает коалиции с ССВ. "Я не хотел этого, но должен признать реальность", - сообщил он в интервью Deutschlandfunk.

Михаэль Кречмер Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Политолог Антониос Сурис (Antonios Souris) из Свободного Университета Берлина может представить себе компромисс, позволяющий преодолеть противоположные взгляды ХДС и "Союза Сары Вагенкнехт" на поставки Германией оружия Украине и размещение в ФРГ американских ракет. Таковым, по оценке политолога, могла бы быть декларация о намерениях, закрепленная в коалиционном соглашении и содержащая положение о том, что федеральная земля будет действовать на благо мира, или нечто подобное.

ССВ между федеральной и земельной политикой

Подобная декларация, не являющаяся обязательной, возможно, будет доведена до сведения всех заинтересованных сторон и их избирателей, полагает Сурис. "Будучи федеральной партией, ХДС, возможно, научилась бы не слишком вмешиваться в дела земель", - указал политолог в интервью DW.

С другой стороны, Вагенкнехт, по выражению Суриса, хочет иметь весомый голос в возможных коалиционных переговорах: "Вопрос в том, как на это отреагирует ХДС. Ведь именно это в конечном счете будет иметь значение".

Ситуация в Тюрингии, где с 2019 года правит коалиция меньшинства во главе с Левой партией, стала еще более запутанной после земельных выборов. Партии коалиции провалились на выборах, и будущий премьер-министр может быть представителем ХДС. Кроме того, теоретически вполне возможно правительство с участием консерваторов, ССВ и Левой партии. Проблема в том, что ХДС еще в 2018 году на своей федеральной конференции исключил любые коалиции с AдГ и крайне левыми.

Кандидат от ССВ на пост премьера Тюрингии хочет привлечь левых

Председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) хочет придерживаться данной позиции. Тем не менее кандидат от ССВ на пост премьера Тюрингии Катя Вольф надеется, что ХДС проявит большую гибкость в этом вопросе. "Мы попытаемся провести переговоры о новой политической культуре в Тюрингии", - сказала она.

Фридрих Мерц Фото: Steffen Proessdorf/foto2press/Imago Images

"Союз Сары Вагенкнехт", похоже, уверен в себе во всех отношениях. "Никто не сможет обойтись без нас", - убеждена Сабине Циммерман. Политолог Антониос Сурис также высоко оценивает потенциал новой партии. Он называет стратегически удачным время основания ССВ и ее первого участия в земельных выборах на востоке страны - в том числе и в преддверии федеральных выборов 2025 года. По мнению политолога, привлекательность нового партийного проекта к тому моменту еще сохранится.

ССВ: малочисленная команда, большое влияние

Сурис считает, что ставка партии на личность Сары Вагенкнехт - это "невероятно умно", ведь даже с такими небольшими командами, как сейчас у ССB, во времена соцсетей можно проводить хорошие избирательные кампании. Кроме того, убежден политолог, в Саксонии и Тюрингии у партии есть кандидаты в земельные премьеры, которые по-настоящему "болеют" за дело. Поэтому, несмотря на менее развитые, чем у оппонентов, партийные структуры, ССВ смогла организовать классическую избирательную кампанию с митингами на центральных площадях. И часто в самой гуще событий оказывалась именно Сара Вагенкнехт.

Оппоненты частенько обвиняют ее в популизме. Риторика Вагенкнехт, направленная против "тех, кто наверху", представляет ее саму в роли "защитницы маленьких людей", говорит политолог Ян Филипп Томечек. Лидер ССВ, напоминает Томечек, называет партии правящей коалиции опасными, глупыми, лживыми или лицемерными. Через день после июньских выборов в Европарламент, на которых ССВ набрал 6,2% голосов, Вагенкнехт заявила: "Мы за людей, которые потеряли веру в демократию".

В молодости Сара Вагенкнехт была членом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и оставалась в рядах ее наследниц уже после исчезновения ГДР. С 2007 года на протяжении многих лет Вагенкнехт формировала имидж Левой партии, активную политическую деятельность в которой долгое время вели также Катя Вольф и Сабине Циммерман.

В 2023 году Вагенкнехт покинула Левую партию, ввергнув ту в тяжелый кризис, и в январе нынешнего года сформировала ССВ. А что же теперь будет с Левой партией? Тут Антониос Сурис настроен скептически, оговаривая, что все будет зависеть от событий ближайших месяцев. Он считает возможным, что другие члены Левой партии также перейдут из нее в ССВ. "Возможно, появятся признаки распада партии", - подвел итог берлинский политолог.