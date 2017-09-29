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Сара Вагенкнехт

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Председатель фракции Левой партии в бундестаге.

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Контекст

Герхард Шредер и Владимир Путин, июнь 2018 года

Открыла ли война в Украине глаза "понимающим Путина"?

Открыла ли война в Украине глаза "понимающим Путина"?

Англоязычная "Википедия" пополнилась словом Putinversteher. В Германии так называют "понимающих Путина".
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10 мая 2022 г.
Глава фракции Левой партии в бундестаге ФРГ Сара Вагенкнехт

Новое политическое движение в ФРГ хочет сближения с РФ

Новое политическое движение в ФРГ хочет сближения с РФ

Кто стоит за недавно созданным в Германии движением "Вставайте", призывающим к сближению с Россией?
Политика
5 сентября 2018 г.
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт создает в ФРГ новое движение "Вставайте"

Сара Вагенкнехт создает в ФРГ новое движение "Вставайте"

Цель нового движения"Восстание" - добиться в Германии формирования правительства с социальной повесткой дня
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3 августа 2018 г.
Сара Вагенкнехт (фото из архива)

В ФРГ критикуют высылку российских дипломатов

В ФРГ критикуют высылку российских дипломатов

Некоторые депутаты парламента ФРГ считают выдворение российских дипработников поспешным и безосновательным шагом.
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26 марта 2018 г.
Ангеле Меркель совсем не чуждо чувство юмора. На саммите ЕС в Таллине она пытается разглядеть своих коллег.

10 знаковых лиц немецкой политики (фотогалерея)

10 знаковых лиц немецкой политики (фотогалерея)

Кто есть кто в немецкой политике и какова их позиция в отношении России? Политические лидеры ФРГ - в фотогалерее DW.
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10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

Ключевые фигуры немецкой политики - в фотогалерее DW.
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