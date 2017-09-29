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Сара Вагенкнехт
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Председатель фракции Левой партии в бундестаге.
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Контекст
Открыла ли война в Украине глаза "понимающим Путина"?
Открыла ли война в Украине глаза "понимающим Путина"?
Англоязычная "Википедия" пополнилась словом Putinversteher. В Германии так называют "понимающих Путина".
Политика
10.05.2022
10 мая 2022 г.
Новое политическое движение в ФРГ хочет сближения с РФ
Новое политическое движение в ФРГ хочет сближения с РФ
Кто стоит за недавно созданным в Германии движением "Вставайте", призывающим к сближению с Россией?
Политика
05.09.2018
5 сентября 2018 г.
Сара Вагенкнехт создает в ФРГ новое движение "Вставайте"
Сара Вагенкнехт создает в ФРГ новое движение "Вставайте"
Цель нового движения"Восстание" - добиться в Германии формирования правительства с социальной повесткой дня
Политика
03.08.2018
3 августа 2018 г.
В ФРГ критикуют высылку российских дипломатов
В ФРГ критикуют высылку российских дипломатов
Некоторые депутаты парламента ФРГ считают выдворение российских дипработников поспешным и безосновательным шагом.
Политика
26.03.2018
26 марта 2018 г.
10 знаковых лиц немецкой политики (фотогалерея)
10 знаковых лиц немецкой политики (фотогалерея)
Кто есть кто в немецкой политике и какова их позиция в отношении России? Политические лидеры ФРГ - в фотогалерее DW.
Политика
29.09.2017
29 сентября 2017 г.
10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам
10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам
Ключевые фигуры немецкой политики - в фотогалерее DW.
Политика
29.09.2017
29 сентября 2017 г.
10 фото
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