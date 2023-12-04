Известный немецкий дирижер выбрал Россию

Немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца из-за связей с Россией отстранили от музыкального фестиваля, который он основал. Однако скандал - не только в этом. DW разбиралась.

Немецкие СМИ пестрят заголовками типа "Из-за выступлений в России Юстуса Франца выгнали с музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна". При этом Юстус Франц (Justus Frantz) - не только всемирно известный дирижер и пианист. Именно он в 1986 году создал фестиваль федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival), сделав его одним из крупнейших в мире форумов классической музыки.

Внимание немецких СМИ к 79-летнему музыканту отчасти можно объяснить статьей, которая вышла 2 декабря в немецком еженедельнике Der Spiegel "Aus dem Takt" , примерно такого содержания: "из такта вышел великий маэстро", который не понимает, что происходит с миром. Автор статьи цитирует Юстуса Франца ("Искусство - всегда мост, и никогда - оружие") и на четырех страницах рассказывает о карьере музыканта, его конфликте с руководством фестиваля и о его связях с Россией.

Решение об отстранении дирижера было принято больше года назад

Немецкие СМИ подхватили эту историю и написали, что руководство фестиваля сейчас разорвало контракт с маэстро из-за его пророссийской позиции. Однако, как заявили DW представители фестиваля, "это решение было принято не сейчас, а уже более года назад. Юстус Франц не давал концертов на музыкальном фестивале земли Шлезвиг-Гольштейн летом 2023 года". Об этом решении музыкант был проинформирован в телефонном разговоре. Руководитель фестиваля Кристиан Кунт (Christian Kuhnt) подчеркивает, что "фестиваль ориентирован на решение важных культурных и социальных задач. Поведение его основателя мы обсуждаем с ним лично, а не публично. Разные причины не позволили пригласить Юстуса Франца. Его участие в мероприятиях в России - одна из них".

Немецкий музыкант на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с Россией. Ни аннексия Крыма, которую он назвал "установлением исторической справедливости", ни полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года не заставили его пересмотреть взгляды на сотрудничество с Россией: он дает концерты в аннексированном Крыму, в 2023 году вошел в жюри конкурса имени П.И. Чайковского и, как музыкант признался журналисту Der Spiegel, рассматривает возможность празднования своего 80-летия в России. Кроме того, с Россией его связывают и семейные связи.

Юстус Франц с супругой. Скрипачка Ксения Дубровская родом из России Фото: picture alliance/Sven Simon

Как известный музыкальный критик оценивает происходящее

Известный немецкий журналист Аксель Брюггеман (Axel Brüggemann) в интервью DW признался, что новость об отстранении Юстуса Франтца его совсем не удивила и что у него есть серьезные претензии к статье в немецком еженедельнике, которую он считает "недоработанной". Брюггеман напоминает, что никто не делал никакой тайны из того, что Франца больше нет на фестивале: каждый, кто видел программу, знал, что летом 2023 года Юстус Франц не принимал в нем участия - впервые.

Фестиваль предложил немецкому музыканту сделать выбор между землей Шлезвиг-Гольштейн и Россией. Юстус Франц сделал выбор в пользу России, предполагает немецкий журналист. Аксель Брюггеман уверен, что музыкант сейчас заинтересован в огласке всей этой истории. "Der Spiegel вдруг сейчас рассказывает историю о Юстусе Франце, - рассуждает немецкий журналист. - А четыре дня назад мы видели фотографию, которую Юстус Франц запостил у себя в Facebook. На ней - салон в гостиной дома Юстуса Франца, и одна из приглашенных - Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), которая создает новую партию и которой нужны для этого деньги". Брюггеман обращает внимание на тот факт, что на этой же фотографии - Роджер Коппель, швейцарский журналист, ставший политиком правопопулистской партии и известный своими пророссийскими комментариями и призывами отменить санкции.

Музыкальный критик Аксель Брюггеман Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Но ключевая фигура на этом фото, уверен Брюггеман, - это Ханс-Йоахим Фрай (Hans-Joachim Frey), "культурный менеджер, который придумал Дрезденский бал". Брюггеман напоминает, что в 2009 году на балу в Опере Земпера побывал Путин (тогда премьер-министр), где ему был вручен орден за заслуги в области культурного обмена. Немецкий журналист подчеркивает связь господина Фрайя с Россией, которая длится уже долгие годы. Сегодня Фрай работает в Сочи.

"Несколько недель назад Фрай пригласил господина Моосдорфа (Matthias Moosdorf), депутата АдГи виолончелиста из Лейпцига, в Россию, написав при этом в Facebook о том, как здорово наводить мосты", - делится своими наблюдениями Брюггеман. Он предполагает, что у культурного менеджера Ханса-Йоахима Фрайя есть поручение: "привезти в Россию как можно больше культурных деятелей с Запада".

И именно в этом наведении мостов журналист видит скандал. По словам Брюггемана, Юстус Франц - гораздо больше, чем "просто пианист, заблудившийся в своем дружелюбном отношении к России. Юстус Франц организует вечер, на котором под прикрытием культуры встречаются журналисты, бизнесмены, политики - чтобы заключить союзы, угрожающие демократии". За несколько недель до Сары Вагенкнехт у немецкого пианиста побывала сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel).

"Что я хочу сказать этим, - подводит итог Брюггеман. - Статья в Der Spiеgel - милая, прекрасная, но она невероятно тривиальная, потому что речь идет не о том, что пожилой музыкант-неудачник заблудился, а о том, что на наших глазах создается целая сеть. Культура - это не невинная жертва, а идеальное место для грязных дел, для налаживания связей между культурой, политикой и бизнесом".

Занимается ли великий маэстро наведением культурных мостов между Россией и Германией, которые оказались сожжены из-за войны в Украине, DW спросит у самого пианиста. Согласие на интервью уже получено.

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