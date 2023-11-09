Почему Русский дом в Берлине открыт, несмотря на санкции ЕС

Русский дом в Берлине доказывает властям Германии, что не имеет отношения к Россотрудничеству, и поэтому его не затрагивают санкции Евросоюза, наложенные на эту организацию.

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в пяти странах Европы были закрыты центры российской культуры и науки - Русские дома. В Германии все не так однозначно. Правительство ФРГ не спешит закрывать Русский дом в Берлине, поскольку возможным ответом Москвы может стать закрытие Института имени Гёте в России.

Русский дом в Берлине - самостоятельное юридическое лицо?

Если зайти на сайт российского Федерального агентства Россотрудничество, то в разделе "О Россотрудничестве" можно прочитать, что организация представлена в 80 странах мира 87 загранпредставительствами, которые с 2021 года получили неофициальное название "Русский дом".

Но если зайти в Центр российской науки и культуры (Русский дом), что в самом центре Берлина, и спросить его директора Павла Извольского об отношениях с Россотрудничеством, то в ответ можно услышать, что санкции ЕС против федерального агентства на Русский дом не распространяются, поскольку Русский дом - это самостоятельное юридическое лицо, не упомянутое в перечне организаций и лиц, на кого эти санкции наложены.

Русский дом в Берлине финансируется Россотрудничеством Фото: Schoening/imageBROKER/picture alliance

"Тот факт, что Русский дом финансово обеспечивается Россотрудничеством, не означает, что на него распространяются санкции, наложенные на Россотрудничество", - пояснил Извольский в интервью DW. Он опирается при этом на юридическое заключение (документ есть в распоряжении редакции) адвокатского бюро Бертрана Мальмендье (Bertrand Malmendier) - юриста, работающего с весьма известными клиентами.

В 2022 году Мальмендье представлял интересы компании "Роснефть" в Германии, а также защищал в Украине Виктора Медведчука, которого в Киеве считают самым пророссийским политиком. Напомним, что Медведчук, по сообщениям властей Украины, был задержан при попытке бегства из страны, а в сентябре 2022 года стал участником обмена украинских и российских военнопленных и сейчас находится в РФ.

Русский дом в Берлине открыт как ни в чем не бывало

На данный момент, несмотря на санкции ЕС против Россотрудничества, Центр русской науки и культуры в Берлине открыт и продолжает действовать как ни в чем не бывало.

"Ситуация дурацкая. Складывается такое впечатление, что Германия не исполняет санкции, которые введены Евросоюзом, - возмущается адвокат Патрик Хайнеман (Patriсk Heinemann). - Никакого разумного объяснения этому нет. Непосредственно за реализацию санкций изначально отвечала районная администрация района Берлин-Митте, и я могу представить, что райадминистрация не могла с этим справиться. Но с этого года создана новая структура в федеральном министерстве финансов, которая отвечает за реализацию санкций. Не понимаю, почему до сих пор не удалось пройтись там железной метлой".

Фолькер Бек Фото: picture alliance / dpa

Но никакая "железная метла" "Русскому дому" в Берлине, похоже, не грозит. Хайнеман представляет интересы бывшего депутата бундестага от партии "зеленых" Фолькера Бека (Volker Beck). В начале 2023 года Бек направил заявление в столичную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности тех, кто не исполняет санкции ЕС против Россотрудничества.

Кроме того, в его обращении было сказано, что "не может быть так, чтобы в то время, когда украинские граждане гибнут от рук российской армии и украинские города лежат в руинах, путинские посланники формировали в Германии симпатии для Кремля. Этому должен быть положен конец". Экс-депутат предлагал передать здание Русского дома в качестве репарации Украине или устроить в нем центр для политических эмигрантов из России и Беларуси.

Другое обращения в прокуратуру и в Бундесбанк

Однако прокурорская проверка закончилась, так толком и не начавшись - прокуратура Берлина сослалась на дипломатическую неприкосновенность руководства Русского дома. Более того, адвокат Бертран Малмедье подал заявление в прокуратуру уже на самого Бека - за умышленное распространение ложных подозрений в отношении Русского дома в Берлине.

Мальмендье считает, что экс-депутат нарушил ст. 164 Уголовного кодекса ФРГ тем, что публично навлек на сотрудников Русского дома ложные подозрения в совершении правонарушения. Речь идет о вышеупомянутом заявлении экс-депутата в прокуратуру.

Михаэль Хармс Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance

Помимо адвоката Бертрана Мальмендье, на стороне Русского дома выступил и Михаэль Хармс (Michael Harms), руководитель Восточного комитета немецкой экономики - организации, лоббирующей интересы немецкого бизнеса в странах региона.

В письме Хармса (есть в распоряжении редакции), адресованном в департамент по финансовым санкциям немецкого Бундесбанка (аналог Центробанка РФ), говорится, что, несмотря на безоговорочную поддержку санкций против России за военную агрессию против Украины, в комитете считают в принципе неправильными любые санкции против Русского дома - поскольку "они льют воду на мельницу российской пропаганды", которая пытается убедить россиян в том, что Запад ополчился на всю российскую культуру и видит в России врага. По мнению Хармса, "санкции ЕС должны быть направлены против российской военной машины, а не против российских граждан и русской культуры".

Что с банковскими счетами Русского дома в Берлине?

В письме Михаэля Хармса в Бундесбанк, среди прочего, отмечается, что Восточный комитет на основании своего многолетнего опыта, обширных связей и экспертизы, считает санкции против Русского дома (в том числе блокировку его банковских счетов) "абсолютно ошибочными".

Здание филиала Гете-института в Москве Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

В Бундесбанке отказались отвечать на запрос DW о том, заблокированы ли счета Русского дома в Берлине. Единственное косвенное подтверждение такой блокировки - заявление в начале 2023 года представительницы МИД РФ Марии Захаровой о том, что Россия примет аналогичные меры против Гёте-института, если счета Русского дома не будут разблокированы. И действительно - весной 2023-го российский Центробанк заблокировал счета Гёте-института.

Павел Извольский избегает однозначного ответа на прямой вопрос о том, заблокированы ли счета Русского дома в Берлине: "У нас есть определенные процедуры, по которым мы проводим онлайн-платежи. Сейчас счета работают, и мы проводим платежи, необходимые для нашей жизнедеятельности. Все, что нам нужно оплатить по безналичному расчету, мы оплачиваем. Проблем с этим нет. Процедура немного усложнилась, но платежи мы проводим".

Русский дом в Берлине влияет на общественное мнение в ФРГ?

Центр российской культуры и науки открылся в Восточном Берлине еще в 1984 году и назывался тогда Дом советской науки и культуры. Работа центра направлена на разностороннее развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией, на поддержку россиян, находящихся в Германии, популяризацию русской культуры и языка.

Акция протеста у Русского дома в Берлине Фото: Dmytro Katkov/DW

В начале 2023 года работа Русского дома в Бухаресте была приостановлена по решению румынских властей. Кроме этого, Русские дома прекратили работу в Словении, Словакии, Хорватии и Македонии. Украинские активисты неоднократно требовали закрытия в Берлине Русского дома, на тротуаре напротив его здания регулярно проходят акции протеста. В начале 2023 года агентство Reuters опубликовало расследование посвященное тому, как Русский дом пытается воздействовать на общественное мнение в Германии.

Павел Извольский уверен, что роль возглавляемого им центра русской культуры в формировании в ФРГ общественного мнения сильно преувеличена. "Это было бы слишком лестно для нас, что Русский дом в Берлине, в который приходят, может, много, но все равно 100-200 тысяч человек в год, способен влиять на общественное мнение всей Германии. Я думаю, что это очень и очень большое преувеличение".

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