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ПолитикаРоссия

Закрытие консульств России и Германии

4 ч. назад

Россия ввела предел численности сотрудников немецких учреждений в 350 человек, из-за чего Берлин был вынужден закрыть три консульства в РФ. В ответ Германия объявила о закрытии четырех из пяти генконсульств России.

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Посольство Германии в Москве
Посольство Германии в МосквеФото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

Россия 27 мая объявила о введении с начала июня предела численности сотрудников немецких учреждений в 350 человек, которые могут находиться в РФ. В результате сотням немецких госслужащих и сотрудников немецких организаций придется покинуть Россию, в том числе тем, кто работал в Немецкой школе в Москве и в Гете-Институте.

В связи с этим Германия вынуждена закрыть немецкие генконсульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде. В качестве ответной меры власти ФРГ 31 мая объявили о закрытии до конца 2023 года российских генконсульств в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Лейпциге. 

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