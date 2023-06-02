Закрытие консульств России и Германии

Россия ввела предел численности сотрудников немецких учреждений в 350 человек, из-за чего Берлин был вынужден закрыть три консульства в РФ. В ответ Германия объявила о закрытии четырех из пяти генконсульств России.

Россия 27 мая объявила о введении с начала июня предела численности сотрудников немецких учреждений в 350 человек, которые могут находиться в РФ. В результате сотням немецких госслужащих и сотрудников немецких организаций придется покинуть Россию, в том числе тем, кто работал в Немецкой школе в Москве и в Гете-Институте.

В связи с этим Германия вынуждена закрыть немецкие генконсульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде. В качестве ответной меры власти ФРГ 31 мая объявили о закрытии до конца 2023 года российских генконсульств в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Лейпциге.