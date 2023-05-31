Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

ПолитикаГерманияЗакрытие консульств России и Германии: кто больше?9 мин. назад9 мин. назадВласти ФРГ объявили о закрытии 4 из 5 генконсульств РФ. Это ответ на жесткие ограничения для немецких дипломатов в России. Как Москва и Берлин отгораживаются друг от друга - в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4S1n1Фото: DWРекламаСмотрите также: Убежище в Германии для россиян: кому дают, а кого высылают?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video