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Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

9 мин. назад

Власти ФРГ объявили о закрытии 4 из 5 генконсульств РФ. Это ответ на жесткие ограничения для немецких дипломатов в России. Как Москва и Берлин отгораживаются друг от друга - в карикатуре DW.

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Карикатура - карикатурные канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин вытряхивают через забор на участки друг друга урны с надписью "консульства"
Фото: DW

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