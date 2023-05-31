Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

9 мин. назад 9 мин. назад

Власти ФРГ объявили о закрытии 4 из 5 генконсульств РФ. Это ответ на жесткие ограничения для немецких дипломатов в России. Как Москва и Берлин отгораживаются друг от друга - в карикатуре DW.