Как Германии относиться к России? Эксперт за жесткий подход

Российское государство останется агрессивным и без Путина. Берлин должен доказать, что возврата к прежней политике в отношении РФ не будет. Программная статья Сюзан Стюарт из SWP.

Отношение Германии к России радикально изменилось после 24 февраля 2022 года, однако пока политическое руководство ФРГ в основном реагирует на российскую агрессию против Украины, но еще не выработало нового цельного подхода к РФ. Настало время создать такую концепцию и вписать ее в европейскую и в целом во внешнеполитическую стратегию страны. Эта концепция должна скорректировать допущенные в прошлом ошибки во взглядах на Россию и подать недвусмысленный сигнал собственному населению и международным партнерам, что возврата к прежней немецкой политике во взаимоотношениях с РФ не будет.

"Россия и без Путина будет агрессивной"

Эксперт SWP по России Сюзан Стюарт Фото: SWP Berlin

Таков основной посыл статьи эксперта берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart), опубликованной на сайте этого немецкого научного института. Он консультирует по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. И хотя статья сопровождается указанием, что она отражает личную точку зрения автора, представленный текст явно носит программный характер. Сюзан Стюарт - многолетний сотрудник SWP и одна из ведущих специалистов этого института по России.

В своем анализе ситуации, пишет Сюзан Стюарт, она исходит из двух основополагающих предположений. Первое: "Россия в обозримом будущем останется страной с авторитарным или даже тоталитарным режимом и продолжит проводить агрессивную внешнюю политику независимо от того, удастся ли Владимиру Путину остаться у власти". Второе: "Россия не распадется на несколько государств, как это случилось с СССР в 1991 году".

Далее Сюзан Стюарт излагает свои выводы и рекомендации по всем ключевым аспектам германо-российских отношений: оборона и безопасность, экономика, энергетика, политические контакты, юридические меры против военных преступников, взаимоотношения с гражданским обществом, борьба с пропагандой.

"Пора перестать полагаться только на США"

Поскольку значительная часть российской элиты исходит из того, что Россия ведет войну не только и даже не столько против Украины, сколько против "коллективного Запада", нельзя исключить, что "Россия будет готова напасть на западные страны, если российское руководство сочтет условия для этого благоприятными". Правда, продолжает автор, "война в Украине показала, что российские вооруженные силы намного слабее, чем до сих пор считалось", а потому "российское нападение вряд ли предстоит в самое ближайшее время", но к нему следует быть готовым в среднесрочной перспективе.

"Пехотинец будущего" с новейшим оснащением и БМП Puma на полигоне компании Rheinmetall Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Поэтому военное сдерживание должно стать существенной частью политики в отношении России, подчеркивает Сюзан Стюарт и подробно останавливается на различных аспектах укрепления обороноспособности Германии в рамках Евросоюза и НАТО. Это, в частности, расширение финансирования бундесвера, долгосрочное присутствие в Литве в рамках укрепления восточного фланга НАТО, преодоление разногласий в вопросах безопасности с Францией как единственной ядерной державой в ЕС, усиление роли разведки для отражения гибридных угроз.

Живущая в Германии на протяжении трех десятилетий гражданка США Сюзан Стюарт считает дальнейшее военное сотрудничество с Соединенными Штатами и Великобританией чрезвычайно важным, но в то же время подчеркивает: теперь приоритетом должно стать укрепление "большей европейской автономии в области безопасности". До сих пор Германия и ЕС чрезмерно полагались на предоставленные США гарантии безопасности и слишком охотно перекладывали на них лидерство в этой сфере.

"Следует готовиться к последствиям победы Украины"

Что же касается поставок оружия Украине, то от реагирования на ее запросы Германии и ЕС следовало бы все больше переходить сейчас к проактивной, упреждающей форме поддержки, которая позволила бы украинской армии проводить успешные наступательные операции и приблизить тот момент, когда "в Киеве сочтут свою позицию достаточно сильной для начала переговоров".

К тому же она указывает на необходимость "подготовиться к возможным последствиям украинской победы". В результате такой победы "в России может начаться период внутренней нестабильности и политического и экономического хаоса". И хотя это довольно пугающая перспектива, пишет автор, "но это, возможно, та цена, которую придется заплатить за переход в новую фазу, когда удастся отстаивать как в Европе, так и за ее пределами уважение к порядку, основанному на правилах".

"Немецкий бизнес надо настроить на долгие санкции"

В сфере экономики Сюзан Стюарт предлагает "в обозримом будущем продолжить взятый курс на экономическое размежевание с Россией". Не следует заниматься бизнесом с режимом, который не только ведет жестокую войну с соседней страной, но и "видит в Германии и в ЕС врагов" и вот уже многие годы стремится их дестабилизировать.

Фото из прошлого: в мае 2023 года концерн Volkswagen окончательно избавился от завода в Калуге Фото: Volkswagen AG

Автор выступает за продолжение введенных против РФ санкций, чтобы "они в полной мере могли проявить свою эффективность", и предлагает при необходимости дальнейшее ужесточение ограничительных мер. "Поэтому немецких экономических субъектов следует настроить на долгосрочные санкции", - пишет Сюзан Стюарт и предлагает стимулировать уход из России оставшихся там немецких компаний, проводить дальнейшее поэтапное сокращение экспорта и импорта, разорвать связи с российскими банками и "по-новому подойти к запланированным проектам по обходу России".

"Нарастающая экономическая изоляция России будет способствовать происходящему сейчас формированию двух блоков - западного и того, который складывается сейчас вокруг Китая и России. Это повлечет за собой дополнительные экономические и политические проблемы для Германии и ЕС", - признает Сюзан Стюарт. Поэтому населению Германии необходимо объяснять как необходимость санкций, так и их уже наступившие или еще ожидаемые последствия.

"Полное размежевание с РФ в сфере энергетики"

В разделе, посвященном энергетике, эксперт SWP констатирует: "Северные потоки" 1 и 2 стали результатом неудачной политики, которая исходила из ошибочных представлений о российских намерениях и не учитывала интересы соседей и союзников". Поэтому теперь "цель Берлина должна состоять в том, чтобы полностью размежеваться с Россией, переключиться на других поставщиков энергоносителей и одновременно еще больше ускорить переход на возобновляемые источники энергии".

С 1 января 2023 года ФРГ отказалась от поставок по нефтепроводу "Дружба", который шесть десятилетий снабжал Восточную Германию Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

В энергетической сфере тоже будет очень важно разъяснять населению логику принимаемых мер. Автор считает необходимым активнее внедрять мысль, что ради долгосрочной энергетической безопасности Европы домохозяйствам, по меньшей мере хорошо обеспеченным, придется принести финансовые жертвы. До сих пор готовность жителей Германии поддерживать санкции и нести их бремя была высока, но она, похоже, начинает снижаться, предупреждает Сюзан Стюарт.

Особое внимание, по ее мнению, следует уделить защите европейской энергетической инфраструктуры, в том числе от киберугроз. Целенаправленное разрушение энергетических объектов в Украине показывает, что Кремль может прибегнуть к такой мере и в других странах.

"Поменьше диалога с Россией"

"Важнейшее изменение на политическом уровне состоит в радикальном сокращении числа и масштабов контактов", - отмечает далее Сюзан Стюарт. Оно произошло в том числе и потому, что последние годы показали: "В определенных случаях диалог не помогает и даже может оказаться контрпродуктивным". Тем самым автор решительно отвергает широко распространенное в Германии мнение, что с Москвой в любом случае следует "оставаться в диалоге", в том числе и на высшем уровне. Однако диалог не имеет смысла, если российская сторона использует его только для того, чтобы продвигать свою позицию и получать трибуну для своих представителей, говорится в статье.

Москва, 15 февраля 2022 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa/picture alliance

"Поэтому диалог, будь то на высшем или на более низких уровнях, следует вести только тогда, когда у Германии имеется четкий интерес добиться определенного результата и когда его достижение путем диалога, в дополнение к другим действенным инструментам, представляется реалистичным", - рекомендует автор. Она предлагает "функциональный подход". Такой подход, поясняет она, допускает проведение время от времени переговоров, но предполагает непременное достижение конкретных результатов.

"Доверие к российской стороне настолько разрушено, что достижимыми представляются только очень конкретные краткосрочные договоренности", - приходит к выводу Сюзан Стюарт. Но даже тогда, добавляет она, надо будет подстраховываться на тот случай, если Москва не выполнит свою часть соглашения. К тому же очень важно не предаваться иллюзии, будто российская сторона в той же мере руководствуется рациональными соображениями, что и немецкая.

"Конфисковывать активы и судить преступников"

В юридической сфере эксперт SWP предлагает использовать самые разные возможности, чтобы "как финансово, так и морально привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине". Так, следует продолжить и интенсифицировать усилия с целью получить доступ к замороженным российским активам. Указав на весомые правовые сомнения в легитимности использования порядка 300 млрд евро из заблокированных валютных резервов Центрального банка РФ, Сюзан Стюарт предлагает рассматривать данный "специфический случай" как исключение, а не как прецедент.

"Столь же важно продолжать всеми возможными способами поддерживать Украину в ее усилиях придать суду преступников (включая Владимира Путина)", - указывает автор и далее подчеркивает: "В любом случае война в Украине дает возможность укрепить определенные элементы международного права".

Сюзан Стюарт выступает против "осуждения всех россиян и россиянок в соответствии с тезисом о коллективной вине" и предлагает дифференцированный подход. "Когда-нибудь, - пишет она, - российскому обществу придется пройти фазу, когда оно коллективно признает свою часть вины и преступный характер своего режима - и тем самым в определенной мере повторит опыт Германии после Второй мировой войны".

"Поддерживать диаспору и бороться с пропагандой"

Пока же Германии следует по возможности информировать российское общество о происходящем и о немецкой/западной позиции. Это можно, с одной стороны, делать через СМИ и социальные медиа, с другой - через российскую диаспору, поскольку "многие оппозиционеры и медиа обосновались за это время в ЕС". К тому же необходимо "поддерживать те части диаспоры, которые пытаются извне содействовать превращению России в демократическое и основанное на правилах государство", пишет Сюзан Стюарт, но тут же добавляет, что "устойчивая смена режима может произойти только изнутри России".

Лубмин, 25 сентября 2022 года. Демонстранты с плакатами "Дружба вместо санкций" и "Ввести в строй "Северный поток - 2" Фото: Joachim Herrmann/REUTERS

Одновременно следует учитывать "влияние нынешней ситуации на немецкое общество". Эксперт рекомендует правительству ФРГ, с одной стороны, подробно информировать население о своей оценке действий Кремля и разъяснять свои решения, с другой - уделять внимание проблеме дезинформации, поскольку "некоторые части немецкого общества по-прежнему подвержены российской пропаганде".

В заключении своей программной статьи на сайте берлинского Фонда науки и политики Сюзан Стюарт предупреждает, что изложенная ею концепция будущих отношений с Россией содержит многие компоненты, с которыми значительные части населения ФРГ будут несогласны. "Для одних неприемлемо увеличение военного потенциала Германии, включая дальнейшие поставки оружия и военного снаряжения Украине. Другие не будут готовы пожертвовать частью своего благосостояния ради повышения безопасности. Еще кого-то не устроит политический курс, который исключает большинство форм взаимодействия с Москвой".

Поэтому, подчеркивает эксперт SWP, политикам придется тратить больше времени и сил на то, чтобы убеждать граждан в правильности взятого курса. Это, в частности, потребует подробного анализа "некоторых ошибок, сделанных в прошлом в отношениях с Россией". Необходимо разъяснить людям, "почему в основе прежнего немецкого подхода лежали неверные предположения", считает Сюзан Стюарт.

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