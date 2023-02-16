Глава Мюнхенской конференции: РФ нужна "депутинизация"

Для восстановления российско-германских отношений необходима "депутинизация" России. Об этом заявил в среду, 15 февраля, в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в преддверии открытия форума. "Мы видим, насколько систематически работает путинская дезинформация об этой агрессивной войне в его собственной стране, как он манипулирует общественностью. Он хочет, чтобы люди поверили его нарративу о нападении Запада на Россию и о том, что нацисты снова нападают на нее. Я назвал это депутинизацией, которая необходима и которая будет нелегкой", - заявил Хойсген, рассуждая о будущем отношений Германии и России и отсылая при этом к своей недавно вышедшей книге под названием "Руководство и ответственность" (Führung und Verantwortung).

О будущих отношениях Германии и России

Выражение "депутинизация", как отмечают немецкие СМИ, напоминает понятие "денацификация", обозначающее одно из направлений развития Германии после Второй мировой войны.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген Фото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance

"Я использую термин "депутинизация", потому что эта страна (Россия. - Ред.) полностью ориентирована на Путина. Он - правитель, который принимает все решения, а также определяет, что транслируют в российских СМИ. Я хочу четко отразить этот масштаб", - пояснил в ходе интервью сам Хойсген.

Уточнив, что считает проект "Северный поток - 2" ошибкой, глава Мюнхенской конференции добавил, что на протяжении столетий отношения России и Германии являлись дружескими "и это следует взять за основу" для их развития в будущем.

"Мюнхенская конференция не должна стать площадкой для кремлевской пропаганды"

Комментируя решение не приглашать Россию на нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности,Кристоф Хойсген отметил, что оно далось организаторам нелегко. "Можно пригласить представителей России, когда есть надежда - или хотя бы ее зачатки - на то, что можно приблизиться к урегулированию конфликта путем переговоров. Однако высказывания Владимира Путина не дают никакого пространства для движения (в этом направлении. - Ред.). Он занимает максималистскую позицию. А его министр иностранных дел Сергей Лавров, который, как обычно, приехал бы в Мюнхен, - это рупор Путина", - заявил глава MSC, добавив, что организаторам конференции не хочется, чтобы она становилась "площадкой для кремлевской пропаганды".

Кристоф Хойсген напомнил, что на конференцию по безопасности в Мюнхен прибудут несколько представителей российского гражданского общества и россияне, покинувшие родину на фоне войны с Украиной. "Мы хотим услышать критику из этой страны. И нам нужно подумать, как вести себя с последующей Россией, - заявил Хойсген. - Россия сохранится. Но будет Россия без Путина. Мы должны быть готовы к этому. Мы хотим и дальше сотрудничать с Россией. Как сказал предприниматель Михаил Ходорковский, который был освобожден из тюрьмы в России при помощи Германии, Путин забыл одно - что он смертен".

Комментируя возможность посредничества в частности бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в конфликте между Россией и Украиной, председатель MSC выразил мнение, что с такими попытками необходимо быть осторожными. "Большой вопрос - можно ли при этом чего-либо достичь. Для начала должно много чего произойти в самой России", - констатировал Хойсген.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.

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