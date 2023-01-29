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Кристоф Хойсген
Кристоф ХойсгенФото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Хойсген: Киев должен получить истребители

Екатерина Венкина
53 мин. назад

Кристоф Хойсген считает, что Украине можно было бы предоставить американские истребители F-16 или боевые самолеты советской разработки.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angele Merkel) по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступает за поставку истребителей Украине для защиты от агрессии России. Подобную точку зрения Хойсген озвучил в воскресенье, 29 января, в эфире программы Europamagazin немецкого общественно-правового телеканала ARD.

"Cчитаю, что поставка истребителей является адекватным (шагом. - Ред.) для лучшей защиты Украины от нападений" российской стороны, заявил Хойсген.

По его словам, речь могла бы вестись об американских истребителях четвертого поколения F-16 или о боевых самолетах советского производства из старых запасов ГДР.

Согласно международному праву иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, включая боевые танки, а также боевые самолеты, добавил Кристоф Хойсген.

Хойсген поддерживает создание европейского консорциума для совместных поставок Leopard 2 Киеву

Глава Мюнхенской конференции по безопасности в интервью агентству Reuters 18 января назвал правильным предложение Европейского совета по международным отношениям о создании европейского консорциума для совместных поставок танков Leopard 2 Украине и обучении украинских военных управлению ими.

В интервью DW в декабре 2022 года глава конференции выражал уверенность, что Германия должна поддержать Украину в ее попытках вернуть аннексированный Крым. "Мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", - заявил он.

Берлин намерен отправить в Украину 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Всего Германия располагает 328 танками Leopard.

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