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Новый председатель Мюнхенской конференции Кристоф ХойсгенФото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance
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РФ не пригласили на конференцию по безопасности в Мюнхене

Сергей Ромашенко
52 мин. назад

Российские официальные лица не получат трибуну для пропаганды, заявил председатель мюнхенского форума Кристоф Хойсген. По его словам, слушать надо лидеров российской оппозиции и изгнанников.

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Россия не будет приглашена на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится в феврале 2023 года, заявил новый председатель форума - немецкий дипломат и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в понедельник, 21 ноября.

"Российские официальные лица не приглашены на конференцию 2023 года. Мы не предоставим им платформу для их пропаганды. Мы хотим обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками - ИХ голоса должны быть услышаны и усилены", - написал Хойсген в своем микроблоге в Twitter.

Мюнхенская конференция - один из самых престижных международных форумов по международной безопасности, в нем принимают участие главы государств, правительств, министры, известные политики и общественные деятели из десятков стран. На сайте Конференции говорится, что у участников будет возможность оценить "степень сплоченности альянса и политическую приверженность международному порядку, основанному на верховенстве права ".

Вторжение в Украину - "поворотный момент"

Организаторы форума называют российское вторжение в Украину "поворотным моментом", вызвавшим не только "огромные страдания в Украине, но и усилившим кризисы в других частях мира".

В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. Он тогда подверг резкой критике США и их союзников за, как он выразился, попытку утвердить однополярный мир и расширить НАТО, что, по его словам, представляет угрозу для России. На Западе резко негативно отреагировали на речь Путина. Многие эксперты теперь рассматривают ее как сигнал о долгосрочных намерениях Кремля.

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Анонс на сайте Мюнхенской конференции

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