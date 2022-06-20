Риск №1: как война РФ против Украины изменила настроения в странах G7

За три месяца открытой войны России против Украины Германия пережила более сильный шок, чем большинство ее партнеров по "большой семерке" (G7). Об этом свидетельствует специальный доклад Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованный во вторник, 21 июня, незадолго до саммита G7, который пройдет в замке Эльмау в Баварии. ФРГ в этом году председательствует в "группе семи" - неформальном клубе ведущих промышленно развитых стран мира, в который помимо нее входят США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Япония.

Радикальный сдвиг настроений в Германии

Главный вывод доклада - для граждан большинства стран G7 Россия в рекордно короткие сроки вышла на первое место среди более чем 20 возможных рисков, опередив последствия глобального потепления и экономический кризис. В Германии соответствующий индекс оказался самым высоким - 81 пункт, а самым низким - в США (67 пунктов). Единственной страной G7, в которой Россия как риск оказалась на втором месте, стала Италия (72 пункта). Ее граждане выше оценили риск экстремальной погоды и лесных пожаров (79 пунктов).

Замок Эльмау в Баварии, где в этом году пройдет саммит G7

Индекс рассчитывался на основе пяти параметров: от общей оценки рисков и тенденций до того, насколько готова к ним та или иная страна "большой семерки". Правда, некоторые другие предложенные авторами доклада категории рисков тоже в разной степени связаны с РФ, например, кибератаки, в причастности к которым Москву обвиняют на Западе, перебои с поставками энергоносителей или угроза использования оружия массового поражения.

Авторы исследования называют зафиксированные изменения "экстраординарным сдвигом" в отношении к России. Для сравнения: предыдущий опрос проводился в ноябре 2021 года, и тогда Россия была в конце списка рисков. Так, в Германии индекс по РФ составил тогда 53 пункта, а во Франции - 48.

В докладе также отмечается, что изменения могут носить не временный, а затяжной характер. Именно ФРГ, считают авторы документа, была "наиболее глубоко шокирована" случившимся. Еще один пример этому - ответы немцев на вопрос о том, стало ли вторжение РФ в Украину "поворотным моментом" в политике безопасности. В Германии среди государств G7 количество тех, кто положительно ответил на этот вопрос, оказалось самым высоким - 68%. Самым низким оно было в Канаде - 47%.

Украину жители стран G7 стали воспринимать как союзника

Одновременно с обрушением позиций России опрос показал, что восприятие Украины резко поменялось в положительную сторону. Отношение к Украине как к союзнику выросло на двузначные показатели во всех государствах G7, особенно сильно - в Великобритании и Канаде (+43 и +36 процентных пункта соответственно). Также большинство населения в странах "группы семи" поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Еще одно существенное изменение, на которое обращают внимание авторы доклада, это то, как жители государств G7 готовы реагировать на действия России. Если еще полгода назад граждане Германии, Франции и Италии были менее готовы противостоять РФ в экономическом и военном измерении, то сейчас отличия в их ответах от жителей четырех других стран "большой семерки" стали менее заметны.

Отвечая на вопрос, как поддержать Украину, большинство респондентов-немцев (62%) отдали предпочтение экономическим санкциям против РФ. Это самый высокий показатель среди G7. Самый низкий - в Италии (48%). Что касается поставок Украине оружия, в том числе тяжелого, то немцы - в середине списка (47% и 44% соответственно). Активнее за это высказались только опрошенные в Великобритании и США - там поставки поддержали 50% участников исследования. Японцы и итальянцы замыкают список.

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