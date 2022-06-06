 Заявка Украины о вступлении в ЕС: Еврокомиссия не опоздает? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.06.2022

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Европа

Заявка Украины о вступлении в ЕС: Еврокомиссия не опоздает?

Еврокомиссия планирует принять заключение по заявке Украины на вступление в ЕС лишь за несколько дней до решающего саммита. Не все в Брюсселе рады таким сжатым срокам. Какие риски они несут?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия (ЕК) планирует принять свои заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии 17 июня. Это оставит очень мало времени государствам-членам Евросоюза на изучение документов до заседания Европейского Совета (либо же саммита ЕС) 23-24 июня. 

Заключение по Украине - в рекордные сроки 

В Брюсселе публикацию заключений ЕК ожидали 15 июня, когда должно было пройти еженедельное заседание коллегии еврокомиссаров. На вопрос корреспондента DW о том, почему избрали такую позднюю дату - 17 июня - руководитель пресс-службы ЕК Эрик Мамер ответил, что Еврокомиссия "действительно готовит свое заключение в совершенно рекордные сроки". "Все знают, что все чиновники Еврокомиссии - супергерои, но даже супергероям нужно иногда спать. Поэтому я думаю, что будет только честно дать Еврокомиссии немного больше времени для завершения ее оценки того, что является и политически, и технически очень важным и деликатным предметом", - добавил Мамер.

Флаги ЕС и Украины в Брюсселе

Флаги ЕС и Украины в Брюсселе

Он напомнил, насколько объемными были ответы Украины на опросник ЕК. В общей сложности это были 11 толстых томов, четыре из которых Киев передал Брюсселю 14 апреля, а еще семь - 9 мая. Решение по ним действительно будет принято в рекордные сроки. Для сравнения, Еврокомиссия подготовила заключение по Северной Македонии за почти девять месяцев. А в случае Боснии и Герцеговины весь процесс растянулся на почти три года, ведь страна очень долго отвечала на вопросники, а ЕК пришлось задавать ей сотни дополнительных вопросов.

"Мы работаем изо всех сил, чтобы предоставить эти заключения вовремя, к заседанию Европейского Совета. В действительности будет почти целая неделя между принятием заключения и Евросоветом. Я признаю, что это очень сжатые сроки, но мы все работаем под чрезвычайным давлением времени", - отметил Эрик Мамер.

Есть ли риск срыва рассмотрения заявки Украины

Впрочем, то, что касается чиновников Еврокомиссии, распространяется и на дипломатов: у них будет даже не неделя, а чуть больше трех рабочих дней плюс выходные, чтобы обработать заключения ЕК. "Много государств-членов ЕС чувствуют, что эти сроки - не идеальные. На практике, у них будет очень мало времени, чтобы изучить и проанализировать комплексные вопросы до заседания Европейского Совета", - заявил источник DW в ЕС.

Дипломаты нескольких государств ЕС тоже указали DW на то, что сроки будут очень сжатыми. Другие же не видят большой проблемы в публикации заключений в последний момент. В целом большой опасности, что из-за поздней даты вопрос не рассмотрят на саммите в июне, пока нет. Впрочем, все зависит от того, насколько четкими будут заключения Еврокомиссии. Как ранее сообщала DW, от ЕК ждут не политических выводов, а взвешенного объективного анализа.

Какие государства ЕС поддерживают статус кандидата для Украины

Расхождения во взглядах на сроки вызваны, в частности, разными позициями по статусу кандидата для Украины. Ведь целый ряд стран уже заявили, что поддерживают его предоставление. И это не только государства Центральной и Восточной Европы, но также, например, Италия и Ирландия. Им, очевидно, не нужно будет очень много времени на обсуждение заключений ЕК. А вот для колеблющихся стран времени действительно может быть мало.

Солидарность с Украиной в Брюсселе

Солидарность с Украиной в Брюсселе

В последние дни в СМИ появляется много публикаций о том, какие страны скептичны в отношении статуса кандидата для Киева. Вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишына заявила в Брюсселе: "В целом приблизительно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложение о каком-то другом формате, предлагая "экстракандидатство" или "условное кандидатство". Было очень много разных предложений, но, фактически, есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине". Называть конкретные государства она отказалась.

Кто скажет Киеву "нет"? 

Впрочем, важно понимать, что ни одно государство ЕС не заявляло, что скажет Киеву "нет". И те, у кого есть замечания или сомнения, ждут именно заключения Еврокомиссии и будут окончательно формировать свою позицию уже на его основании. Поэтому они и хотели бы получить больше времени на это.

Возможно ли ускорить принятие заключения? Сейчас уже нет. Ведь в понедельник, 13 июня, этот вопрос впервые обсудят сами еврокомиссары на специальной встрече. И уже по итогам этой дискуссии руководители кабинетов еврокомиссаров окончательно подтвердят, будут ли заключения утверждать 17 июня. А на 15 июня заседание ЕК больше не запланировано. В этот день в Брюсселе вообще не будет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), она будет находиться в трехдневной поездке по Ближнему Востоку. Без нее такие важные решения никто принимать не будет. При этом Еврокомиссию не стоит обвинять в намеренном затягивании вопроса, ведь как раз фон дер Ляйен известна своим благосклонным отношением к Украине и ее евроинтеграции.

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    Автор: Клаудиа Ден


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