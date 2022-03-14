 Рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС: каковы дальнейшие шаги | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.05.2022

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Украина

Рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС: каковы дальнейшие шаги

Украина завершает заполнение опросников о статусе кандидата на вступление в ЕС. Как дальше пойдет рассмотрение ее заявки, каким может быть заключение Еврокомиссии и почему важен саммит ЕС в июне - у DW.

Флаги ЕС и Украины у здания Европарламента

Украина до конца этой недели завершит заполнение второй части опросника по ее заявке на членство в ЕС. Об этом 2 мая заявила вице-премьер правительства Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Для чего нужны эти анкеты и как дальше будут рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, объясняет DW.

Первый опросник на статус кандидата на вступление в ЕС

Первый опросник состоит из политической и экономической частей. В первой вопросы касаются политсистемы Украины с акцентом на независимость судебной системы, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. То есть речь идет о том, как в Украине функционирует демократия и правовое государство.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Вторая часть существенно короче, она пытается оценить состояние экономики и финансов, в частности, бизнес-климат, уровень приватизации и степень государственного вмешательства в экономику. Основная задача тут - выяснить, существует ли в Украине рыночная экономика, способная выдержать конкурентное давление, имеющееся в Евросоюзе.

Всего в опроснике почти 370 вопросов на около 40 страницах. Поэтому не удивительно, что ответы на него собраны в двух толстых томах. Их президент Украины Владимир Зеленский передал руководителю представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу 18 апреля - через рекордные 10 дней после получения первого опросника.

Второй опросник: правовые нормы ЕС в Украине

На второй опросник, переданный 13 апреля, нужно больше времени. Ведь и он намного больше: почти 240 страниц с около двумя тысячами вопросов. Эта часть посвящена праву ЕС, называемому acquis. Цель - выяснить, какие правовые нормы и правила действуют в Украине и насколько внедрено в ней европейское законодательство. Вопросы разбиты на 33 главы. Это те же главы, по которым впоследствии должны вестись переговоры о вступлении в ЕС, например, свобода движения товаров, система налогообложения или окружающая среда и изменение климата.

Президент Зеленский показывает подписанную им заявку Украины на вступление в ЕС, 28 февраля 2022 года

Президент Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС, 28 февраля 2022 года

Вопрос имплементации законодательства Евросоюза не нов для Украины, потому что Киев уже не один год занимается этим в рамках соглашения об ассоциации. Например, в стране уже действуют независимые операторы систем электро- и газоснабжения. А во внешней политике Киев регулярно присоединяется к санкциям Евросоюза, причем не только против России, но также, например, в отношении Ирана или Мьянмы.

Свое влияния на ответы окажет и война. Ведь некоторые вопросы касаются оценки уровня нефтяных резервов в соответствии с нормами ЕС или состояния автомобильных и железных дорог. Как известно, российские войска активно атакуют и уничтожают как нефтехранилища, так и транспортную инфраструктуру Украины.

Еврокомиссия готовит заключение о заявке Украины

На основании ответов Украины Еврокомиссия (ЕК) подготовит свое заключение - чтобы, как заявила ее председатель Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), получить "четкую картину ситуации в стране и (понять. - Ред.), выполняет ли она, например, Копенгагенские критерии". В Брюсселе уже обрабатывают ответы Украины.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Когда фон дер Ляйен привезла в Киев первую часть опросника, она пообещала: "Мы ускорим этот процесс настолько, насколько это возможно, заботясь в то же время, чтобы все условия были соблюдены". Официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро подтвердила в комментарии DW обещание фон дер Ляйен "завершить подготовку заключения в течение недель, а не лет". "Мы работаем не при нормальных обстоятельствах", - добавила она.

На практике весь процесс идет параллельно: украинские власти начали готовить свои ответы еще до того, как получили опросники. И во время заполнения его чиновники в Киеве и Брюсселе поддерживают постоянный контакт и могут корректировать весь процесс, чтобы ответы давали именно ту информацию, которая нужна ЕК.

Какое заключение по заявке Украины может дать Еврокомиссия?

Опросники и ответы на них - конфиденциальные документы. А вот свое заключение ЕК публикует - после того, как его утвердит коллегия еврокомиссаров. Над своими ответами на аналогичные опросники работают также Грузия и Молдова.

Каким может быть заключение Еврокомиссии? Вероятны два варианта. Первый - рекомендовать предоставление статуса кандидата. Второй - дать ряд рекомендаций, если брюссельские чиновники решат, что страна не готова. Именно так случилось с Боснией и Герцеговиной. Заключение ЕК в 2019 году признало ее недостаточно готовой и дало 14 рекомендаций. Эта страна до сих пор считается только потенциальным кандидатом.

Саммит ЕС в июне может рассмотреть вопрос членства Украины

Находясь в Киеве 20 апреля, глава Евросовета Шарль Мишель заявил: "Ожидается, что Еврокомиссия опубликует заключение по этой заявке (Украины на членство в ЕС. - Ред.) до конца июня. Мы примем во внимание момент, когда Еврокомиссия опубликует это заключение, и я решу, когда будет уместно поставить эту тему на повестку дня".

Шарль Мишель

Шарль Мишель

У ЕК нет четких сроков, в течение которых она обязана подготовить заключение. Конец июня является важным ориентиром, потому что 23-24 июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Это самый ранний срок, когда вопросы статуса кандидатов для Украины, Грузии и Молдовы могут быть рассмотрены. Если же к июню не успеют, то все перенесут на осень.

С середины июля до конца августа в Брюсселе - время летних отпусков, а следующий очередной саммит ЕС запланирован на конец октября. Чтобы успеть к летнему саммиту, Еврокомиссии надо опубликовать свое заключение в первой половине-середине июня. Судя по заявлениям ЕК, этот срок вполне реалистичен.

"Мы полностью способны (успеть к этому сроку. - Ред.), и Еврокомиссия в состоянии обеспечить все, чтобы все процедуры были выполнены до саммита в июне", - отметила Стефанишина в интервью изданию Euractiv.

Есть ли в ЕС консенсус по вопросу предоставления Украине статуса кандидата

Положительное заключение Еврокомиссии еще не означает предоставление статуса кандидата на вступление. Ведь дальше вопрос перейдет на рассмотрение государств-членов ЕС. Именно они принимают окончательное решение. Для этого необходим их консенсус на всех этапах движения к членству в Евросоюзе. "Не секрет, что есть разные мнение и чувствительные вопросы за столом Европейского совета о принципе расширения", - признал Шарль Мишель в Киеве.

И заверил, что в Брюсселе будут действовать максимально быстро, но только тогда, когда в ЕС будут к этому готовы. Своими осторожными заявлениями Мишель, возможно, намекает на то, что на июньском саммите вопрос о статуса кандидата могут и не рассмотреть. Ведь все зависит от позиции государств-участников Евросоюза, а пока среди них не было единства.

Формально решение о том, предоставлять ли Украине статус кандидата, принимает Совет ЕС. Но согласие обязательно должно быть дано и на саммите ЕС. По данным источников DW, пока неясно, будет ли данный вопрос вначале рассмотрен Советом Евросоюза, либо же сразу - лидерами 27 стран-членов.

Если же Украина получит в июне статус кандидата, то важно понимать, что после этого работа по вступлению в ЕС по-настоящему только начнется. И даже при максимальных темпах она займет много лет.

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