 Европарламент выступает за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 01.03.2022

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Европа

Европарламент выступает за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Европарламент принял резолюцию, в которой высказался в пользу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Евродепутаты также предложили ряд новых санкций за войну России против Украины.

В зале заседаний Европарламента во время внеочередной пленарной сессии, посвященной Украине. 1 марта 2022 г.

В зале заседаний Европарламента во время внеочередной пленарной сессии, посвященной Украине. 1 марта 2022 г.

Евросоюзу следует работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в объединение. К этому призывает резолюция Европарламента, принятая на внеочередной пленарной сессии в Брюсселе во вторник, 1 марта. За нее проголосовали 637 евродепутатов, 13 - высказались против, еще 26 - воздержались, сообщает корреспондент DW.

"Европарламент призывает институции ЕС работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата (на вступление. - Ред.) в ЕС, в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе", - говорится в резолюции и добавляется, что тем временем ЕС следует работать над дальнейшей интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС.

Нападение на гражданское население - военное преступление

Резолюция самым жестким образом осудила "незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию против Украины и вторжение в нее, равно как и участие Беларуси в этой агрессии". Документ требует от России прекратить все военные действия в Украине и вывести все войска, оружие и технику со всей международно признанной территории Украины. Также евродепутаты призвали России вернуться на путь диалога и дипломатии.

Европарламентарии выступают в поддержку Украины

Европарламентарии выступают в поддержку Украины

Европарламент высказал "безутешную скорбь из-за трагических человеческих жертв и страданий, причиненных российской агрессией". В резолюции подчеркивается, что нападения на гражданское население и инфраструктуру, а также неизбирательные атаки запрещены международным правом и потому являются военными преступлениями.

Резолюция "отдала должное невероятному мужеству, продемонстрированному народом Украины, героическим президентом Владимиром Зеленским и храбрыми солдатами, защищающими свою страну от российских захватчиков".

Евродепутаты предлагают дополнительные санкции против России

Европарламент поддержал санкции, вводимые ЕС в отношении России за ее войну против Украины. Но в виду последних атак по жилым районам и гражданском инфраструктуре, он указал на необходимость дополнительных жестких мер.

В резолюции приводится и обширный список возможных дополнительных санкций. Например, это запрет всех европейских инвестиций в Россию, а также из нее. По мнению Европарламента, вся Россия и Беларусь должны быть отключены от международной платежной системы SWIFT. А на банки, пользующиеся альтернативными этой системе инструментами, наложить отдельные санкции. Еще один вариант - закрытие всех портов ЕС не только для российских кораблей, но и для тех судов, которые перед этим заходили в гавани в РФ или же идут в них.

России придется "компенсировать ущерб", нанесенный Украине

Резолюция призывает ЕС и его государства и дальше предоставлять экономическую и финансовую помощь Украине, а также подготовить "многомиллиардный" план в евро по поддержке экономики Украины и восстановления ее разрушенной инфраструктуры. "Европарламент подчеркивает, что РФ несет ответственность за разрушения украинской инфраструктуры, включая гражданские и жилые здания, а также за значительные экономические потери, и должна будет компенсировать ущерб, нанесенный своими агрессивными действиями", - говорится в документе.

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    Автор: Николай Пермяков


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